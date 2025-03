El titular no deja resquicio a la duda, entre otras razones porque es la pregunta que hacen este 1 de marzo de 2025 millones de españoles: «¿Han cesado ya a los presidentes Ineco y Tragsatec y toda la cúpula o siguen esas empresas públicas contratando a sobrinas, amantes y allegadas de altos cargos socialistas, para que cobren dinero público sin ir a trabajar?»

El relato de Jésica, exnovia, ex amante y exprotegida de José Luis Ábalos, exministro de Sánchez y en secretario d eOrganización del PSOE, ante el juez no deja resquicio a la duda: «Ineco me contrató y me pagaba un sueldo, aunque no iba a trabajar; yo no sabía que eso era una empresa pública».

Importante subrayar que a estas alturas ni Carmen librero, presidenta de Ineco desde 2018, ni Celestino Rodriguez, jefe de gabinete (director de coordinación corporativa), ni ⁠⁠Jesús Casas Grande, presidente de Tragsatec desde 2018, han dado la mínima explicación.

Ineco (Ingeniería y Economía del Transporte SA) destacó en su memoria de aquel año su compromiso de actuar conforme al principio de «política de tolerancia cero con la corrupción».

Así se refleja en dicha memoria de la multinacional estatal, que en esa época dependía del Ministerio de Fomento, liderado por Ábalos, y que actualmente está bajo la cartera de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigida por Óscar Puente.

Jésica Rodríguez declaró el pasado 27 de febrero ante el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, sobre los detalles de sus contratos en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, dependientes del Ministerio de Transportes, así como sobre la entrevista de trabajo y cómo se gestionó todo el proceso.

Admitió que fue contratada en Ineco y posteriormente en Tragsatec, pero dejó claro que nunca acudió a trabajar en ninguno de los dos empleos, a pesar de cobrar un sueldo.

En el caso de Ineco, estuvo contratada desde el 1 de marzo de 2019 hasta el 28 de febrero de 2021, percibiendo un salario de aproximadamente 1.060 euros mensuales, equivalente al salario mínimo interprofesional de la época.

Según su declaración, tras finalizar este contrato, pasó a Tragsatec, donde estuvo seis meses (de marzo a septiembre de 2021), también cobrando un sueldo similar, aunque ligeramente incrementado por la actualización del salario mínimo.

En ambos casos, afirmó que su rol era el de auxiliar administrativa y que su superior directo era Joseba García, hermano de Koldo, el asesor de Ábalos.

Dejó patente que no realizó ninguna tarea: “Nunca me llamaron para ir a trabajar”.

En el caso de Ineco, explicó que recogió un ordenador portátil y realizó un curso de riesgos laborales, pero que su labor se limitó a “fichar semanalmente” y esperar a que Joseba la necesitara, algo que nunca ocurrió.

Para Tragsatec, ni siquiera recordaba detalles concretos del proceso: “No sé si se me cambió de un contrato a otro o qué; no hice ninguna entrevista”.

La entrevista de trabajo en Ineco

Respecto a la entrevista de trabajo para entrar en Ineco, Jésica describió un proceso extremadamente básico y carente de formalidad.

Según su relato, tras enviar su currículum a Ábalos por WhatsApp, recibió una llamada en febrero de 2019 indicándole que debía subirlo a una web.

Poco después, la convocaron a una entrevista: “Me llamaron para ir a hacer una entrevista con un señor; no recuerdo su nombre. Fue una entrevista breve, para conocerme”.

Detalló que le preguntaron sobre su formación —tenía un grado superior, estaba estudiando Odontología y conocimientos básicos de Office—, y con eso fue suficiente.

Fuentes periodísticas han calificado esta entrevista como “surrealista”, sugiriendo que se limitó a confirmar habilidades mínimas como “¿Sabes leer y escribir? Pues ya está, contratada”.

No hubo más filtros ni exigencias, y Jésica imagina que la contrataron “por encargo del señor Ábalos, porque yo no había echado el CV en ningún sitio”.

En contraste, para Tragsatec no hubo ni siquiera una entrevista.

Jésica señaló que tras finalizar su contrato en Ineco, contactó de nuevo con el entorno de Ábalos —probablemente Koldo García— y, como resultado de unas “llamadas”, fue trasladada directamente a esta segunda empresa pública.

“No recuerdo dónde firmé el contrato”, admitió, evidenciando la informalidad del proceso.

Cómo se arregló todo

Jésica desvinculó explícitamente a Ábalos de las gestiones directas de sus contratos, apuntando en cambio a Koldo y su hermano Joseba como los responsables de arreglarlo todo.

Según su declaración, fue Ábalos quien le sugirió que trabajara mientras estudiaba: “Me dijo que era bueno que trabajase mientras estudiaba”.

La declaración de Jésica también abordó otros aspectos, como el alquiler de un piso de lujo en Plaza de España (2.700 euros mensuales), que ella disfrutó entre 2019 y 2022 sin saber quién lo pagaba.

Aunque la Guardia Civil (UCO) sospecha que fue una contraprestación de la trama corrupta liderada por Víctor de Aldama a Ábalos.

Jésica señaló que Koldo fue quien lo gestionó: “No sé quién lo pagaba, imagino que el señor Ábalos coordinándolo con el señor Koldo”.

La Hipocresía Socialista: El PSOE y la Paradoja de la Prostitución

El PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, es sin duda alguna el partido más ‘putero’ de Europa.

Estadísticas en la mano y tras tirar de hemeroteca es la conclusión a la que llega cualquiera que se moleste en ir repasando lo que es la historia reciente de esas organización, que tiene en su mochila escándalos como el EREs andaluces y en sus filas a prensas como Tito Berni.

Lo de Ábalos y los pisos calientes con señoritas, que el comisionista Aldama contrataba para disfrute de ministro y gerifaltes, subrayan la su doble moral en materia de feminismo y prostitución.

Defensor teórico y ruidoso de la abolición de la prostitución y promotor de leyes en favor de la igualdad de género, es líder indiscutible en la contratación de prostitutas.

Los de Ábalos sacude a la opinión pública, especialmente porque el ex secretario de Organización del PSOE -como el resto de sus colegas- se postulaba como defensor feroz del feminismo y la igualdad de género.

Además del caso Ábalos, otros escándalos han salpicado a la izquierda española.

Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, enfrenta denuncias de acoso sexual, y Íñigo Errejón, ex portavoz de Sumar, también ha sido implicado en un caso similar.

Estos episodios han generado un clima de desconfianza hacia los partidos de izquierda, que se presentan como defensores de la justicia social y el feminismo.

El impacto político de estos escándalos es significativo.

El Partido Popular (PP) ha aprovechado la situación para criticar la hipocresía de la izquierda y cuestionar su legitimidad para dar lecciones de feminismo.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha denunciado el «feminismo de pacotilla» de la izquierda, argumentando que mientras hablan de igualdad, algunos de sus líderes practican lo contrario.

En vísperas del Día Internacional de la Mujer (8-M), estos eventos plantean preguntas sobre la autenticidad del compromiso feminista de la izquierda española.

