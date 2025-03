¡Sánchez, acorralado! Carmen Pano confirma en la Audiencia Nacional que entregó dos bolsas con 90.000 euros en Ferraz

La situación comienza a tomar un color hormiga tremebundo para Pedro Sánchez.

Este 19 de marzo de 2025 le llegó al presidente del Gobierno socialcomunista un envenenado regalo por ser el día del padre.

La empresaria Carmen Pano, imputada por el fraude millonario en los hidrocarburos, reiteró ante el juez que le investiga en la Audiencia Nacional que entregó 90.000 euros en dos bolsas al PSOE en la sede de Ferraz.

La empresaria se ratificó en lo dicho a finales de febrero de 2025 cuando declaró como testigo en el Tribunal Supremo en la causa que investiga las supuestas irregularidades en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos.

Aseguró en esa declaración ante el Alto Tribunal que había realizado esa entrega siguiendo instrucciones del conseguidor del ‘caso Koldo‘, Víctor de Aldama.

Pano aseveró que Aldama había hecho de intermediario con un empresario del sector del fuel, Claudio Rivas, para que este consiguiera una licencia para su empresa. A cambio le habría abonado a Aldama la cantidad de 600.000 euros.

De esa cifra, 90.000 fueron desviados al PSOE, que serían las dos entregas en bolsas de basura con 45.000 euros cada una que Carmen Pano habría entregado en la sede de Ferraz.

En la primera entrega dijo haberse desplazado en taxi y la segunda fue en un coche conducido por Álvaro Gallego, amigo de Claudio Rivas.

De hecho, la visita de Pano era esperada en Ferraz:

Cuando entré en la sede no me pidieron identificación. Yo llevé el dinero a la segunda planta. Lo declaré ante notario y así lo declararé ante el juez cuando me cite. Fueron dos pagos y transporté el dinero en una bolsa de plástico metida dentro de otra de papel de unos grandes almacenes. Fue Víctor de Aldama quien me dijo que lo llevara pero no conozco quién recogió las bolsas en la sede del PSOE.