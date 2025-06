Otro golpe para Sánchez: La Fiscalía Europea imputa a Barrabés por contratos avalados por Begoña Gómez

En pleno mes de junio y con el termómetro político al rojo vivo, la Fiscalía Europea ha dado un giro inesperado al caso que salpica a la esfera del poder en España. La reciente imputación de Juan Carlos Barrabés, empresario de referencia en el ámbito tecnológico, y de un directivo de Red.es por las anomalías detectadas en contratos financiados con fondos europeos y avalados por Begoña Gómez —esposa del presidente del Gobierno— ha desatado un terremoto informativo y político que amenaza con prolongarse durante meses.

El asunto no es menor: Barrabés logró hacerse con 10,6 millones de euros a través de tres adjudicaciones públicas entre marzo y agosto de 2021. Estas concesiones, centradas en servicios de formación para el empleo digital —dos dirigidas a jóvenes y una a personas desempleadas—, fueron posibles tras recibir sendas cartas de recomendación firmadas por Gómez, quien dirige la Cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid. La implicación directa de una figura tan próxima al presidente añade una carga simbólica y política difícilmente equiparable a otros escándalos recientes.

Del Juzgado al ámbito europeo: el recorrido judicial

La investigación arrancó hace algo más de un año bajo la batuta del juez Juan Carlos Peinado, quien ya había iniciado diligencias contra Begoña Gómez por presuntos delitos como apropiación indebida, tráfico de influencias y prevaricación. Sin embargo, el carácter europeo de los fondos involucrados propició que la Fiscalía Europea ejerciera su derecho de avocación, asumiendo la parte más sensible del sumario.

Durante meses, la investigación se mantuvo bajo estricto secreto. Solo tras levantarse las restricciones a finales de mayo se ha conocido la magnitud del caso: informes periciales, decenas de declaraciones y análisis exhaustivos de documentación han llevado a la Fiscalía a concluir que existían “indicios fundados” de manipulación en los concursos públicos que beneficiaron a Barrabés. Además, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) alertó sobre criterios inflados en las adjudicaciones a favor del empresario aragonés.

La figura de Barrabés: innovación bajo sospecha

No es la primera vez que Juan Carlos Barrabés aparece vinculado a grandes proyectos públicos. De hecho, su empresa Innova Next SLU ha llegado a concentrar hasta el 91,7% del total adjudicado al grupo empresarial —más de 22 millones de euros en 28 contratos distintos— siempre relacionados con iniciativas innovadoras y transformación digital. Su nombre es habitual en círculos académicos y políticos vinculados a la modernización tecnológica.

Sin embargo, este historial ahora se ve ensombrecido por las investigaciones europeas. Los fiscales han detectado “anomalías” en los expedientes completos solicitados a Red.es, especialmente en lo referente a los criterios subjetivos aplicados durante los procesos selectivos. El hecho crucial es el respaldo documental proporcionado por Begoña Gómez: sus cartas abrieron puertas que terminaron convirtiéndose en millonarias concesiones públicas.

Claves políticas y posibles consecuencias

El caso no solo tiene implicaciones judiciales. En el escenario político español —siempre ávido de titulares— este tipo de escándalos actúa como gasolina sobre un fuego ya encendido. La oposición ha aprovechado para cargar contra el Gobierno, exigiendo explicaciones sobre la posible utilización partidista o personalista de fondos comunitarios destinados a combatir el desempleo juvenil o impulsar la digitalización.

Por si fuera poco, el paralelismo con otros casos recientes como el “caso Koldo” añade presión mediática e institucional. La transparencia en la gestión de los fondos Next Generation está hoy más cuestionada que nunca. Y no hay que olvidar otro ingrediente picante: todo esto ocurre mientras España se juega buena parte de su reputación ante Bruselas por la gestión rigurosa (o no) del maná europeo.

Mientras tanto, en los pasillos del Congreso ya circulan apuestas sobre qué nombre será el siguiente en salir a relucir. Porque si algo caracteriza a la política española es su capacidad para combinar drama institucional con un sentido del suspense digno del mejor guionista.