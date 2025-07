Sánchez, los prostíbulos familiares y la sombra que planea sobre el PSOE y toda la patulea política

En el Congreso de los Diputados, los debates suelen alcanzar altas cotas de crispación, pero pocas veces una acusación ha resonado tanto como la que lanzó Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez: “¡Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución!”.

La frase, lejos de ser un exabrupto ocasional, resume el nuevo frente abierto contra el presidente del Gobierno Frankenstein: su supuesta vinculación indirecta con el dinero procedente de los prostíbulos y saunas gestionados durante décadas por la familia de su esposa, Begoña Gómez.

La polémica no es nueva, pero sí ha ganado impulso tras conocerse detalles concretos sobre la procedencia de varias propiedades del matrimonio.

Un dato clave: en 2013, Begoña Gómez adquirió un apartamento en Mojácar (Almería) a la empresa familiar San Bernardo 36 S.L., dedicada a la explotación de prostíbulos y saunas gay en Madrid.

El propio Sánchez figura como cónyuge en el registro de la propiedad, aunque el régimen matrimonial es de separación de bienes.

¿Cómo se articuló este entramado?

La familia Gómez —con Sabiniano Gómez, suegro del presidente, al frente— construyó una red que abarcaba al menos cinco saunas y dos prostíbulos, algunos camuflados como bares o pensiones. Entre los locales más célebres figuran la Sauna Adán y la Sauna Paraíso, ambas en zonas emblemáticas de Madrid.

Un exempleado ha detallado que Begoña Gómez preparaba personalmente los sobres con el dinero para las trabajadoras sexuales. Las saunas abrían 24 horas y adaptaron parte de su oferta al auge del ambiente gay en Chueca, aunque nunca abandonaron el negocio sexual. En palabras textuales: “Se han dedicado toda la vida a la prostitución”.

Episodios judiciales y policiales

No faltan los episodios oscuros. El local Kilómetro Ochenta, gestionado por un tío de Begoña Gómez en Segovia, fue intervenido por la Policía Nacional tras una denuncia por secuestro. Además, Inspección de Trabajo sancionó con más de 66.000 euros a la empresa por emplear a once mujeres extranjeras sin contrato ni papeles, en condiciones claramente irregulares.

El historial incluye redadas policiales, condenas judiciales e incluso una muerte por electrocución en uno de los locales madrileños. Todo ello mientras el PSOE ondea orgulloso su bandera feminista y abolicionista.

Impacto en la carrera política de Sánchez

El debate político sobre si Pedro Sánchez se ha beneficiado directamente del dinero generado por estos negocios ha cobrado fuerza en las últimas semanas. La compraventa del apartamento en Mojácar no es un caso aislado: el domicilio familiar previo, en Pozuelo de Alarcón, también se adquirió con fondos provenientes del mismo entramado empresarial. Feijóo no dudó en utilizar este argumento para acusar al presidente no solo de hipocresía política —por defender públicamente el abolicionismo— sino también de haber financiado parte de su ascenso político con ese capital.

Desde las filas socialistas se insiste en que Sánchez jamás ha tenido relación ni gestión sobre estos negocios. Sin embargo, para sus adversarios basta con haber disfrutado durante años de viviendas financiadas por esos ingresos para hablar de “beneficio a título lucrativo”.

Contradicciones políticas y reacción mediática

La controversia llega justo cuando el Gobierno intensifica su agenda feminista e impulsa leyes contra la explotación sexual. Mientras tanto, salen a la luz audios atribuidos al excomisario Villarejo mofándose abiertamente del doble rasero presidencial: “Sánchez propone abolir la prostitución mientras su suegro vivía regentando saunas gays y prostíbulos”.

La reacción popular no se ha hecho esperar: mientras unos consideran que perseguir el pasado familiar es un juego político sucio, otros ven una incoherencia flagrante que mina la credibilidad del presidente.

Curiosidades y datos llamativos

El local más emblemático del entramado fue alquilado durante años a MUFACE (la mutua pública), pagando una renta muy inferior al precio real del mercado.

En plena polémica, Begoña Gómez está siendo investigada judicialmente por presuntos delitos relacionados con corrupción e intrusismo profesional.

está siendo investigada judicialmente por presuntos delitos relacionados con corrupción e intrusismo profesional. Según antiguos empleados, parte del cambio hacia locales “de ambiente” respondió más a intereses económicos que a convicciones sociales.

Los problemas judiciales afectan ya no solo al entorno inmediato de Sánchez sino también a otras figuras socialistas salpicadas por contrataciones sospechosas o vínculos empresariales dudosos.

Este caso demuestra que en política española nada es lo que parece… y que los fantasmas familiares pueden reaparecer justo cuando menos conviene.