El ‘hermanísimo’ músico de Pedro Sánchez se marcha un año a Japón mientras espera juicio en España

La vida de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, ha dado un giro inesperado.

Mientras la justicia española mantiene abierto un proceso contra él por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias relacionados con su contratación en la Diputación de Badajoz, el músico y gestor cultural ha decidido trasladarse a Japón durante un año.

Lo hace en plena cuenta atrás para el juicio que podría acarrearle hasta dos años de prisión e inhabilitación profesional.

La noticia del traslado ha generado sorpresa en los círculos políticos y mediáticos.

El consulado japonés le ha concedido un visado por reagrupamiento familiar, ya que su esposa, Kaori Matsumoto, y su hija residen en Tokio.

Sin embargo, la tramitación del permiso ha levantado ciertas suspicacias: David Sánchez declaró como residencia la ciudad portuguesa de Elvas, lo que en teoría obligaba a realizar el procedimiento en el consulado nipón de Lisboa, no en Madrid.

Este detalle burocrático añade una nueva arista al complejo puzzle legal y personal que rodea al hermano del presidente.

El trasfondo judicial: prevaricación y tráfico de influencias

La situación judicial de David Sánchez es delicada. La jueza Beatriz Biedma ha rechazado archivar el caso y ha ordenado la apertura de juicio oral no solo contra él, sino también contra otras diez personas, incluido el líder socialista extremeño Miguel Ángel Gallardo. La acusación particular, impulsada por la asociación Manos Limpias, sostiene que la plaza de coordinador de actividades musicales en la Diputación fue creada ex profeso para beneficiar a Sánchez, simulando legalidad mediante una convocatoria pública aparentemente formal pero dirigida a un candidato concreto.

La Fiscalía se opuso inicialmente al procesamiento al considerar que no existían indicios sólidos para atribuirle los delitos mencionados. No obstante, la instrucción judicial ha continuado ante lo que la jueza considera “claros indicios de criminalidad”, subrayando que el puesto habría sido creado por personas del entorno familiar que conocían la precariedad laboral de David Sánchez en ese momento.

El caso añade presión al entorno más cercano del presidente Pedro Sánchez, ya afectado por otras investigaciones mediáticas recientes.

Kaori Matsumoto: una carrera internacional entre España y Asia

La figura de Kaori Matsumoto se ha convertido en uno de los focos del interés mediático. Trabajadora de Naciones Unidas con experiencia en Tailandia y Japón, estuvo seleccionada este año para incorporarse a la oficina madrileña de la ONU dedicada a la lucha contra el terrorismo. No obstante, las presiones mediáticas y políticas derivadas del caso judicial contra su pareja han llevado finalmente a Matsumoto a renunciar al puesto antes siquiera de tomar posesión efectiva del cargo.

Entre 2020 y 2024, Matsumoto coordinó proyectos internacionales como la South East Asia Justice Network (SEAJust), financiados tanto por Japón como por España. Su perfil profesional es técnico y especializado: gestora experta en cooperación jurídica internacional y delitos transnacionales. El Ministerio español de Exteriores mostró especial interés por su llegada a Madrid e incluso facilitó un visado especial para ella y su hija menor nacida en 2022. Sin embargo, tras el estallido del caso judicial sobre David Sánchez, Matsumoto optó por mantenerse alejada del foco en Tokio.

