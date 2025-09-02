Manos Limpias pide amparo al CGPJ por las sucias acusaciones de Sánchez a los jueces en TVE

Entre las diversas reacciones a la entrevista-masaje de ayer de Pedro Sánchez en TVE, ha habido una que no esperaba el presidente del Gobierno: Manos Limpias solicita al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) protección a los magistrados señalados por el líder del PSOE, especialmente a los jueces Juan Carlos Peinado y Beatriz Biedma, tras las acusaciones vertidas en la televisión pública.

El sindicato liderado por Miguel Bernad exigió protección institucional para Peinado, instructor del mediático caso que afecta a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y a Biedma, que hace lo propio con el caso del hermanísimo, David Sánchez, después que el presidente descalificara y «amenazara» veladamente a los magistrados.

En su recurso, el sindicato lo expone de manera clara:

«Que en la entrevista que Pepa Bueno hizo el día de ayer, 01 de Septiembre, al Presidente Pedro Sánchez en Televisión Española, se vertieron por parte del Presidente Pedro Sánchez, manifestaciones claramente descalificadoras y de alguna manera amenazantes a las instrucciones que el juez Peinado está llevando a cabo con respecto a su esposa y contra la jueza Beatriz Biedma en la instrucción que está llevando a cabo contra su hermano.

Es inaudito que ni más ni menos un Presidente del Gobierno que debe mantener una prudencia en sus declaraciones, esté descalificando al poder judicial públicamente y además a través de una televisión que la pagamos todos los españoles. Sus declaraciones suponen una injerencia intolerable en las instrucciones que están llevando a cabo los jueces Peinado y Biedma».

En este sentido, señalan que las descalificaciones públicas y el «acoso» desde el Ejecutivo, tanto por el mandatario como desde varios ministerios constituyen una presión inaceptable sobre su independencia y separación de poderes.

Investigación judicial y ofensiva política

El caso Begoña Gómez se inició el 24 de abril de 2024, cuando Manos Limpias, presentó una denuncia contra las actividades de la esposa del presidente, señalando un posible tráfico de influencias al aprovecharse de su posición y contactos. Desde entonces, el caso ha ido creciendo hasta sumar cuatro presuntos delitos más: corrupción privada, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación.

Desde el inicio, el Gobierno Sánchez ha empleado una campaña de desprestigio y «coacción» contra Peinado. Desde Moncloa se le ha acusado de «prevaricación» y de estar instruyendo «no una causa judicial, sino una causa política», según palabras de la portavoz Pilar Alegría. Incluso Sánchez presentó una querella penal contra el juez —un hecho insólito— que fue rápidamente desestimada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, calificando de «especulación» cualquier móvil espurio atribuido al magistrado.

La estrategia gubernamental buscaba frenar lo que consideran un uso partidista de la acción popular para erosionar al Ejecutivo progresista. Hasta tal punto, que buscan impulsar una reforma para eliminar las acusaciones populares y hacer que los fiscales -que tienen una influencia del Ejecutivo de turno- sean los encargados de llevar las investigaciones en la etapa de instrucción en todos los casos. La medida pretende ser además, retroactiva para justamente, librar tanto a la esposa como al hermano del presidente, junto a otros señalados en el llamado caso Koldo y del fiscal del Estado, Álvaro García Ortiz (la medida además, afectaría a cientos de procesos judiciales de todo tipo, generando una reacción en cadena comparable a la ley del ‘Sí es sí’ que ha beneficiado a miles de agresores sexuales).