El fiscal de Sánchez, p’alante: el Supremo sienta en el banquillo a García Ortiz

Golpe al hígado para Pedro Sánchez.

El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha resuelto abrir juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En el auto, el magistrado acuerda enviar por primera primera vez en la historia al máximo representante del Ministerio Público a un juicio en el Tribunal Supremo.

La resolución de Hurtado se produce seis semanas después de que la Sala de Apelación del TS apoyara el procesamiento de García Ortiz, al estimar que de forma “personal” habría impulsado y coordinado la filtración sobre la investigación por delitos fiscales que tiene como objeto a González Amador.

La polémica que lleva al banquillo al fiscal

La presunta filtración de un correo electrónico confidencial del empresario Alberto González Amador, enviado a la Fiscalía de Delitos Económicos, ha sido el detonante de esta situación inédita.

En el texto, su defensa reconocía la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública como parte de un acuerdo de conformidad para alcanzar un pacto y resolver el asunto.

Sin embargo, el 13 de marzo diversos medios de comunicación difundieron detalles del correo enviado por la defensa de González Amador. Ese mismo día, la Fiscalía emitió una nota informativa con los detalles del caso “para desmentir informaciones falsas”. No obstante, en la nota publicada con el membrete de la Fiscalía Superior de Madrid se difundieron datos privados.

Ante estos hechos, el Colegio de Abogados de Madrid denunció la filtración y, al día siguiente, González Amador presentó una querella.

El 16 de octubre de 2024, el Tribunal Supremo inició una investigación penal contra García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos.

