Urdangarin hizo lo mismo de lo que se le acusa a Begoña y se comió 5 años de cárcel

En España, el poder nunca pasa inadvertido y tampoco suele ser gratuito. Ahora, Begoña Gómez vive acorralada por una investigación judicial que recuerda mucho la lamentable trayectoria de Iñaki Urdangarin hace apenas una década. Los dos supieron aprovechar el trampolín de sus relaciones familiares para impulsar carreras y negocios, aunque uno terminó en prisión y la otra aún pelea por despejar su horizonte judicial.

Antecedentes: privilegios en la cúpula y caminos que se cruzan

Y es que los paralelismos entre el caso de Begoña Gómez y el de Iñaki Urdangarin alimentan titulares y debates en las tertulias políticas. Urdangarin fue condenado a cinco años y diez meses de cárcel por usar su condición de yerno del Rey para captar fondos públicos que financiaron sus eventos deportivos y sus gastos personales. Gómez, según se va desvelando en las investigaciones, habría conseguido logros similares aprovechando su posición como esposa del presidente del Gobierno: desde la creación exprés de una cátedra universitaria desde la que captar donaciones de empresas, a software gratuito valorado en más de 300.000 euros a su nombre, pasando por másteres financiados con dinero público gracias a bonificaciones estatales.

Ambos casos comparten una característica clave:

El uso del privilegio familiar como palanca para medrar .

. Acceso a recursos públicos o privados facilitados por la cercanía al poder.

Un entorno institucional dispuesto, al menos durante años, a mirar hacia otro lado.

Sin embargo, hay diferencias notables. Mientras Urdangarin fue sometido a un escrutinio social y mediático implacable, Gómez cuenta con la protección activa del Ejecutivo y el respaldo de instituciones afines. El propio presidente Sánchez ha denunciado la existencia de “bulos” y “lawfare”, intentando blindar a su esposa ante la presión judicial.

La estrategia Moncloa: defensa cerrada y maniobras legales

Durante su cuarta comparecencia ante el juez Juan Carlos Peinado, Begoña Gómez insistió en que el apoyo recibido por su asistente Cristina Álvarez para actividades profesionales privadas era “puntual” y producto de una amistad previa. No obstante, los correos electrónicos en manos del magistrado sugieren que esos favores fueron mucho más frecuentes y estructurados. La defensa trata ahora de bloquear el acceso judicial a esos correos, conscientes de que pueden desmontar su versión y agravar las sospechas de malversación.

Juristas consultados sostienen que incluso el uso puntual de recursos públicos para fines privados sería constitutivo de delito. El juez ha pedido nuevos e-mails al exvicerrector Juan Carlos Doadrio para clarificar si la actividad profesional privada estuvo sistemáticamente respaldada por personal público.

El ambiente en Moncloa es tenso: mientras Sánchez exige respeto a la Justicia cuando afecta a otros –como hizo con la Infanta Cristina en 2014– ahora levanta un muro defensivo ante cualquier crítica o avance judicial contra su esposa. Además, se han promovido reformas legales para limitar la acusación popular en casos sensibles.

La sombra judicial: ¿camino hacia prisión?

La pregunta que sobrevuela los círculos políticos y mediáticos de Madrid es si Begoña Gómez acabará siguiendo los pasos penitenciarios de Urdangarin. El precedente no es menor: Urdangarin terminó entre rejas pese a las dudas iniciales sobre si alguien tan cercano a la Casa Real podría ser encarcelado. Zarzuela insistía entonces en que “la Justicia es igual para todos”, aunque con matices evidentes: dada su condición, Urdangarin no compartió celda con otros presos, pero sí cumplió condena como cualquier otro ciudadano.

En contraste, Gómez cuenta con una red institucional mucho más poderosa. A diferencia del caso Nóos, donde incluso jueces acabaron militando en partidos políticos (Podemos o Sumar), ahora desde Moncloa se denuncia activamente el supuesto uso político de la Justicia cada vez que el caso avanza. No obstante, los correos electrónicos y testimonios siguen acumulándose, dejando poco margen para negar lo evidente.

Curiosidades y datos llamativos

Iñaki Urdangarin cumplió condena en la prisión de Brieva durante cuatro años antes de beneficiarse del régimen abierto por buen comportamiento; nunca compartió celda con otros internos.

cumplió condena en la prisión de Brieva durante cuatro años antes de beneficiarse del régimen abierto por buen comportamiento; nunca compartió celda con otros internos. La propia Begoña Gómez reconoció ante el juez haber utilizado puntualmente a su asistente para fines privados; sin embargo, los correos revelan una colaboración mucho más sistemática.

En 2014, Pedro Sánchez exigía ejemplaridad absoluta a la Casa Real; hoy protege legalmente los intereses familiares desde La Moncloa.

Los másteres impulsados por Gómez estaban financiados mediante bonificaciones estatales a empresas colaboradoras; estas adelantaban fondos pero recuperaban el dinero vía Seguridad Social.

El caso Urdangarin sirvió para reforzar el mantra institucional de que “la Justicia es igual para todos”; actualmente muchos españoles se preguntan si esa igualdad sigue vigente.

En definitiva, España observa expectante cómo se desarrolla este duelo entre privilegio y responsabilidad pública. Porque aquí, hasta las causas judiciales parecen tener apellido propio…