Cerdán seguirá en Soto del Real: Fiscalía Anticorrupción se opone a su libertad y el juez rechaza su tesis del “siniestro complot”

Duro revés para el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. La Fiscalía Anticorrupción se opone a su puesta en libertad y descarta los argumentos de la defensa que esgrimen razones políticas como la razón detrás del caso.

El fiscal de Sala Alejandro Luzón envió ayer al magistrado del Tribunal Supremo e instructor del llamado caso Koldo, Leopoldo Puente, un informe contrario a la excarcelación puesta en libertad del que era el hombre de confianza de Pedro Sánchez.

En el texto remitido a Puente, el fiscal estima que no se ha producido ninguna novedad ni información que justifique la medida solicitada la semana pasada por parte de la defensa de Cerdán.

Además, descarta de lleno la argumentación de los letrados de la defensa, Jacobo Teijelo y Benet Salellas, que asegura que el proceso está lleno de irregularidades e incoherencias, que es “un procedimiento fuertemente tensionado procesalmente, consecuencia especialmente de su naturaleza de pesquisa general dirigida contra el número tres del principal partido político del Gobierno y diputado de las Cortes Generales”.

Además, aseguran que detrás se esconde un “siniestro complot” en su contra “por su posición política y por su actividad como alto responsable del principal partido del Gobierno ha sido el responsable de la negociación de iniciativas políticas que no han gustado a una parte importante de los poderes del Estado”.

El exdiputado está investigado por delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias en el marco de la macrocausa judicial. Se encuentra en prisión provisional desde el pasado 30 de junio debido a que existen “poderosos indicios” que apuntan al “papel directivo” en la trama de corrupción socialista .

El juez descarta las conjeturas de la defensa

El magistrado Puente también ha descartado la tesis de la defensa de Cerdán, en la que afirma que todo esto se trata de un “siniestro complot” contra él, debido a su cercanía con el presidente del Gobierno pero que no señala a ningún responsable.

Sin embargo, el juez instructor recuerda que los indicios son abundantes y de peso, como los audios en los que conversa con Koldo García.