Doble varapalo judicial para Santos Cerdán: los audios con Koldo resisten el peritaje y el Supremo mantiene su encarcelamiento

Los días que vive Santos Cerdán se cuentan, más que en jornadas, en golpes judiciales.

En menos de 24 horas, el ex secretario de Organización del PSOE ha visto cómo se desmoronaban dos de sus principales defensas en el llamado caso Koldo: la autenticidad de los polémicos audios y la posibilidad de abandonar la prisión de Soto del Real antes de fin de año. Sin embargo, la situación de Cerdán se complica notablemente, y la sombra del escándalo amenaza con prolongarse.

Una de las líneas de defensa más repetidas por el entorno de Cerdán consistía en cuestionar la veracidad de las grabaciones que lo implican junto a Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos, en el cobro y reparto de comisiones por adjudicaciones públicas. Pero el informe pericial encargado por el Tribunal Supremo ha sido rotundo: los audios no presentan la más mínima manipulación, alteración ni edición. Los peritos descartan cualquier intervención técnica, lo que dinamita la tesis de la defensa y cierra la puerta a uno de los argumentos más esgrimidos por el propio Cerdán y sus abogados.

Según el auto, en las grabaciones se puede escuchar a quien era la mano derecha de Sánchez reconociendo abiertamente el cobro de comisiones, el reparto de las mismas y el compromiso de reclamar cantidades pendientes. El juez subraya que, de tratarse de un montaje, resultaría absurdo que el propio Koldo se auto-incriminara de forma tan explícita. A esto se suman otros elementos probatorios, como mensajes de WhatsApp y contratos privados, entre ellos la adquisición por parte de Cerdán del 45% de la empresa Servinabar, beneficiada por adjudicaciones bajo sospecha.

En paralelo a la confirmación de la autenticidad de los audios, el magistrado instructor Leopoldo Puente ha rechazado de nuevo la petición de libertad de Cerdán. El Supremo insiste en que persiste el riesgo de destrucción de pruebas y de obstaculización de la investigación, motivo por el que el ex número tres del PSOE seguirá en prisión provisional, al menos hasta el próximo 30 de diciembre, fecha límite fijada por la ley para este tipo de medidas cautelares.

La Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular han respaldado la decisión del juez, recalcando la gravedad de los delitos atribuidos a Cerdán: organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Los indicios lo sitúan como pieza clave en una red de cobro de comisiones a cambio de contratos públicos, con capacidad real de influir y ocultar pruebas si quedase en libertad.

El tribunal ha dejado claro que la investigación está aún en una fase inicial respecto a Cerdán, con diligencias pendientes de ejecución y nuevas líneas de investigación abiertas. De ahí el temor a que, si recuperase la libertad, pudiera condicionar a testigos, ocultar información o incluso destruir documentación relevante.

La trama: conexiones, empresas y la figura de Koldo

El ‘caso Koldo’ ha sacudido los cimientos del PSOE por la implicación de varios de sus ex altos cargos en supuestas prácticas corruptas. Según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Cerdán habría actuado como mediador y gestor de pagos en una trama que salpica también al ex ministro José Luis Ábalos y al propio Koldo García. Las conversaciones intervenidas y los registros apuntan a una red de adjudicaciones amañadas a cambio de mordidas que podrían superar el millón de euros.

Entre las pruebas, destaca la implicación de la empresa navarra Servinabar, que habría sido beneficiada de contratos públicos tras la intervención directa de Cerdán y su entorno. El ex secretario de Organización habría utilizado a Koldo como hombre de paja para ocultar sus intereses en la cooperativa Noran, lo que refuerza la hipótesis de una operativa diseñada para eludir controles y repartir beneficios ilícitos.

El mantenimiento de Cerdán en prisión representa un duro golpe para la dirección del PSOE, que en los últimos meses ha intentado marcar distancias y minimizar el impacto del escándalo. Desde las filas socialistas se insiste en que el partido colaborará con la justicia, aunque el goteo de informaciones y pruebas dificulta cualquier intento de cerrar filas y pasar página.