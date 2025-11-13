José Luis Ansón, excargo socialista, señala a Pilar Alegría: «Me ofreció 60.000 euros para retirar una denuncia contra Bolaños»

Retratada.

La Audiencia Provincial de Zaragoza fue testigo de un momento digno de ser contado: José Luis Ansón, ex presidente socialista de la comarca de Cariñena, utilizó su última intervención en el juicio por prevaricación para lanzar una acusación que ha generado un nuevo temblor en Moncloa y Ferraz.

Ansón aseguró, sin dudarlo, que Pilar Alegría, actual ministra portavoz y figura en ascenso del PSOE, le ofreció 60.000 euros para que retirara una denuncia contra el entonces secretario de la Comisión Federal de Ética y Garantías, Félix Bolaños.

La declaración, publicada por El Mundo, tuvo lugar en medio del proceso judicial relacionado con la suspensión provisional y supuestamente irregular del secretario comarcal, Ismael A.L., quien es funcionario de carrera.

Ansón, expulsado del PSOE en 2021, afirmó ante el juez que Alegría lo citó en Zaragoza durante su etapa como delegada del Gobierno en Aragón para proponerle abandonar la denuncia, así como el partido y la comarca, a cambio de una oferta económica y la promesa de «un trabajo en Navarra donde no tendría que trabajar por 60.000 euros».

🔴 A la izquierda, el vídeo de Pilar Alegría manifestando su respeto por la justicia. 🔴 A la derecha, el vídeo de la noticia que saltaba hoy:

«Un cargo socialista, en su alegato ante el juez: “Pilar Alegría me ofreció 60.000 euros para retirar una denuncia contra Bolaños”». pic.twitter.com/yPY9SERusH — Onvre Deconstruido (@o_deconstruido) November 13, 2025

El caso Ansón ilustra las tensiones internas del PSOE aragonés.

Después de cuatro años como presidente comarcal (2017-2021), Ansón se enfrentó a la dirección socialista tras pactar con el PP contraviniendo las órdenes desde Ferraz. Su gestión estuvo marcada por un gasto polémico en dietas y kilometraje, así como por la suspensión del secretario comarcal, lo que resultó en un expediente disciplinario y su inmediata expulsión del partido.

La resolución que certificó su expulsión fue firmada por Félix Bolaños en marzo de 2021.

Sin embargo, Ansón recurrió fuera de plazo alegando falta de notificación adecuada. En ese momento, denunció a Bolaños por supuesta falsedad documental, aunque el Tribunal Supremo archivó el caso.

Ecos del ‘caso Koldo’ y el trasfondo del sector construcción

La declaración hecha por Ansón cobra especial relevancia al coincidir con un intenso escrutinio mediático sobre el sector construcción y el llamado ‘caso Koldo’, donde la empresa Servinabar está siendo investigada por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos. La alusión a «un trabajo en Navarra» vincula este relato con un clima generalizado de sospechas que rodea a ciertos círculos socialistas y sus conexiones empresariales.

Algunas voces sugieren que la oferta hecha a Ansón está relacionada con dinámicas de favores y clientelismo que algunos críticos consideran características dentro del partido. De hecho, el propio Ansón ha denunciado haber recibido presiones para que abandonara investigaciones sobre posibles malversaciones: «Se me dijo varias veces ‘ponte un sueldo de 3.000 euros y déjalo estar’, algo a lo que me negué rotundamente», señala su comunicado judicial.

Pilar Alegría: trayectoria, influencia y reacción ante las acusaciones

En este relato, Pilar Alegría se presenta como una figura central e inesperada. Nacida en Aragón y formada como maestra, ha ascendido rápidamente hasta convertirse en ministra de Educación y voz visible del Gobierno y del PSOE desde 2021. Su carrera ha sido meteórica: pasó de ser delegada del Gobierno en Aragón a ministra portavoz y ahora secretaria de Política Autonómica del PSOE. Defensora ferviente del modelo educativo público y del desarrollo rural, ha sabido manejarse entre reformas y controversias bajo el respaldo incondicional de Pedro Sánchez.

Sin embargo, esta no es la primera polémica durante su época como delegada del Gobierno en Aragón. La supuesta juerga de Teruel del exministro Ábalos la ha puesto en la mira, por presuntamente haber guardado silencio.

Posibles consecuencias

Aunque hay debate sobre la veracidad de las declaraciones realizadas por Ansón –recordemos que no está obligado a decir verdad como acusado–, su impacto mediático es indiscutible. En un clima donde las polémicas relacionadas con corrupción salpican a una gran cantidad de cargos socialistas, cualquier nueva denuncia puede convertirse rápidamente en munición política.

Las posibles consecuencias podrían abarcar varios ámbitos: