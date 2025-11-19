Santos Cerdán (PSOE) queda en libertad por considerar el juez que ya no hay riesgo de destrucción de pruebas

España es así.

Cuando Santos Cerdán está siendo el nombre propio de las nuevas corruptelas del PSOE, el juez Leopoldo Puente decreta su salida de la prisión de Soto del Real (Madrid).

El propio magistrado reconoce que hay motivos que están robusteciendo la investigación sobre el socialista, pero entiende que no hay riesgo de que pueda proceder a la destrucción de pruebas.

Pocos anticipaban en Madrid, y menos aún en la sede de Ferraz, que este 19 de noviembre de 2025 se anunciaría la libertad provisional del que fuera hombre fuerte de Pedro Sánchez tras haber pasado casi cinco meses en prisión por su supuesta implicación en una trama de amaños relacionados con obras públicas que ha sacudido los cimientos del partido y del Gobierno.

La decisión del magistrado ha sorprendido tanto por su firmeza como por la forma en que se ha llevado a cabo, evidenciando la inestabilidad de un proceso judicial que podría convertirse en el verdadero medidor de la estabilidad política en el país.

El juez ha determinado que el riesgo de destrucción de pruebas, razón principal por la que Cerdán fue encarcelado el 30 de junio de 2025, ha disminuido «considerablemente».

Según el auto judicial, la investigación ha permitido acceder a información crucial que antes era prácticamente inaccesible. A pesar de que los indicios de criminalidad se han fortalecido y han abierto nuevas líneas de pesquisa, ya no se justifica mantener a Cerdán tras las rejas. Sin embargo, su libertad viene acompañada de ciertas condiciones: deberá presentarse cada quince días ante el juzgado y tiene prohibido salir del país, lo que incluye la retirada de su pasaporte.

El PSOE y Pedro Sánchez: entre la sorpresa y la gestión de daños

La respuesta dentro del PSOE oscila entre el alivio por la liberación de Cerdán y el desconcierto ante unos indicios que, lejos de desvanecerse, han cobrado fuerza gracias a los últimos informes elaborados por la Guardia Civil. En un principio, el partido había puesto «la mano en el fuego» por su exnúmero tres.

Sin embargo, ahora se distancia públicamente con mensajes que buscan reafirmar su compromiso institucional y promesas de regeneración. Pedro Sánchez, quien describía a Cerdán como «uno de sus colaboradores más cercanos», ha insistido en que tanto el Gobierno como el partido actuaron «con firmeza», apartando al dirigente y asumiendo responsabilidades políticas desde el primer momento.

A pesar de sus palabras tranquilizadoras, la retórica del presidente no logra ocultar la inquietud por el desgaste político que representa tener a dos figuras clave—Cerdán y el exministro Ábalos—en medio de una trama tan perjudicial para su imagen. Sánchez ha instado a «dejar trabajar a la Justicia», pero sus socios gubernamentales demandan explicaciones. Algunos, como Junts y ERC, incluso han solicitado reuniones urgentes para evaluar la viabilidad del Ejecutivo. Por su parte, Podemos exige al PSOE «devolver hasta el último euro» y advierte que permitir que Cerdán permanezca en su escaño incrementaría la «vergüenza» asociada al caso.

Trama, acusaciones y el papel desempeñado por Cerdán

Este caso está centrado en supuestas gestiones relacionadas con comisiones ilegales en adjudicaciones para obras públicas. En este entramado, se señala a Servinabar—una empresa vinculada a Cerdán y su círculo cercano—de haber recibido hasta un 2% de cada contrato manipulado, contando con la complicidad de Acciona y con intermediarios como Koldo García y José Luis Ábalos. Un reciente informe emitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa a Cerdán como «enlace» entre las administraciones públicas y las empresas implicadas, documentando reuniones, favores y beneficios tanto para él como para su familia.

La trayectoria ascendente y posterior caída de Cerdán recuerda a una novela política: desde técnico en electrónica y militante navarro hasta convertirse en negociador personal de Sánchez en Bruselas y figura clave durante la moción de censura. Ahora es considerado el primer detenido vinculado al llamado «caso Koldo». La presión interna hacia él ha sido intensa. La ministra María Jesús Montero expresó sentirse «profundamente traicionada», mientras tanto los barones regionales del PSOE junto al propio Sánchez han decidido adoptar una estrategia distanciadora, como si quisieran borrar cualquier rastro del pasado compartido con Cerdán.