Ábalos a Soto del Real | Ni voto, ni sueldo, ni funciones: qué ocurre cuando un diputado entra en prisión

La posibilidad de que José Luis Ábalos, exministro de Transportes y actual diputado del Grupo Mixto, enfrente la prisión preventiva ha puesto de relieve un dilema que jamás se había planteado en casi medio siglo de democracia en nuestro país. El magistrado Leopoldo Puente, encargado del caso Koldo en el Tribunal Supremo, es quien deberá decidir si procede a encarcelar al político socialista tras escuchar las demandas de la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares. Este panorama abre un abanico de dudas sobre lo que sucederá con su estatus como parlamentario, sus derechos y, sobre todo, cómo podría afectar a las ya inestables mayorías del Gobierno en el Congreso de los Diputados.

El encarcelamiento de un diputado activo no es un asunto trivial. Conlleva la aplicación de artículos del Reglamento de la Cámara que hasta ahora han estado en desuso, lo que genera una notable incertidumbre respecto a sus repercusiones. Aunque el caso de Ábalos no es el primero relacionado con la corrupción política, sí es el primero donde se contempla la posibilidad de que un parlamentario en ejercicio sea encarcelado preventivamente. Su predecesor en la Secretaría de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ya fue encarcelado hace meses por orden del mismo magistrado. Sin embargo, Cerdán había perdido su acta antes de ser ingresado en prisión, lo que marca una diferencia significativa con la situación actual.

El acta de diputado: una posesión personal e intransferible

Es fundamental entender que el acta de diputado es un bien personal que no pertenece al partido político. A pesar de que el PSOE le pidió a Ábalos que renunciara a su escaño cuando salió a la luz la trama de comisiones ilegales durante la pandemia, él se negó a hacerlo. En lugar de dimitir, optó por incorporarse al Grupo Mixto para defender su «honorabilidad» y así evitar comprometer al Grupo Parlamentario Socialista. Esta decisión fue clave para mantener su condición de diputado a pesar de la suspensión de militancia impuesta por su partido.

El artículo 22 del Reglamento del Congreso establece que un diputado solo pierde su condición bajo cuatro circunstancias muy específicas: por decisión judicial firme que invalide la elección o proclamación; por fallecimiento o incapacitación declarada por sentencia firme; por finalización del mandato al expirar su plazo o disolverse la Cámara; o por renuncia presentada ante la Mesa del Congreso. La entrada en prisión preventiva no está contemplada entre estas causas. Por tanto, aunque Ábalos fuera encarcelado mañana mismo, seguiría siendo formalmente diputado mientras no renuncie a su acta.

Las mayorías en jaque: un Gobierno con los números justos

Si finalmente Ábalos entra en prisión y se mantiene el número total como 350 escaños, efectivamente perdería uno dentro del bloque gubernamental lo cual complicaría aún más una legislatura marcada por una aritmética parlamentaria frágil desde sus inicios. El Gobierno liderado por Sánchez depende fuertemente del respaldo otorgado por diversas formaciones políticas para hacer avanzar sus propuestas legislativas. La ausencia teórica del voto de Ábalos, aunque solo sea sobre el papel, podría dejar ciertos proyectos sin los apoyos necesarios.

Es crucial recordar también que mientras conserve su acta como diputado, Ábalos no podrá ser reemplazado por nadie más. La única forma posible para transferir su escaño sería mediante una renuncia formal ante la Mesa del Congreso por parte del propio Ábalos; esta decisión recae únicamente sobre él mismo. Algunos analistas han especulado acerca de si bajo presión o convicción personal podría optar por dimitir si finalmente termina encarcelado. Sin embargo, hasta este momento ha mostrado escaso interés en renunciar incluso cuando le fue exigido hace meses por parte del PSOE.

El nudo gordiano: ¿se reduce el número de diputados?

La cuestión más compleja radica en qué sucedería con el número total de diputados y cómo esto afectaría las mayorías necesarias para aprobar iniciativas legislativas. Aquí es donde las cosas se complican para el Gobierno liderado por Pedro Sánchez. El Congreso cuenta actualmente con 350 diputados, lo cual establece una mayoría absoluta en 176 votos; mientras que para una mayoría cualificada son necesarios 210 votos (tres quintos) y 233 votos (dos tercios) para una mayoría cualificada reforzada.

Fuentes dentro del Parlamento indican que existe debate acerca del posible enfoque que podría adoptar la Mesa del Congreso sobre este asunto tan delicado. Se barajan dos opciones: mantener el número total como 350 para efectos del cálculo o reducirlo a 349 debido a la ausencia efectiva de Ábalos. Esta decisión tiene grandes implicaciones. Si se decide conservar los 350 diputados como referencia, entonces la mayoría absoluta seguiría siendo 176 votos; esto significaría que el voto teórico de Ábalos continuaría siendo decisivo aunque no pudiera ejercerlo realmente. Por otro lado, si se opta por reducir a 349 miembros, eso bajaría la mayoría absoluta a 175 votos, alterando algo más las cuentas parlamentarias.

La mayoría coincide al señalar que actualmente no se está considerando una eventual reducción del número total de diputados. Afirman que no hay debate formal ni informes previos solicitados sobre este tema y que no hay intención alguna hacia ese cambio. Sin embargo, el magistrado Leopoldo Puente ha mostrado cierta sorpresa ante esta situación en algunos autos judiciales. En uno concreto afirmó sentir «estupor» al ver que Ábalos no había renunciado a su acta dado los serios indicios contra él relacionados con corrupción. Aunque reconoció la presunción de inocencia como un derecho constitucional «de máxima relevancia», consideró que esto «no sería necesariamente obstáculo» para establecer algún mecanismo legal apto para impedirlo.

La suspensión de derechos y deberes: un limbo parlamentario

Sin embargo, todo cambia radicalmente si se produce el encarcelamiento. El Reglamento prevé un mecanismo automático de suspensión que se activa bajo tres condiciones simultáneas: si la Cámara concede el suplicatorio solicitado por el tribunal; si existe un auto firme de procesamiento; y si el diputado está en situación de prisión preventiva. En el caso de Ábalos, ya se cumplen los dos primeros requisitos: se concedió el suplicatorio para permitir al Tribunal Supremo investigarle y cuenta con un auto firme por irregularidades en la adjudicación de contratos durante la pandemia. Solo falta que el juez decida su encarcelamiento para activar esta suspensión.

Una vez suspendido, Ábalos entraría en un peculiar limbo jurídico. Aunque mantendría su condición formal como diputado, perdería todos sus derechos y deberes parlamentarios. Esto significa que no podría votar iniciativas legislativas ni presentar propuestas propias; tampoco podría formar parte de comisiones o subcomisiones y dejaría de percibir cualquier remuneración relacionada con su cargo. Su escaño seguiría existiendo a su nombre pero permanecería «mudo». Es una situación sin precedentes que plantea interrogantes sobre cómo debería llevarse a cabo en la práctica.

Otro aspecto interesante es que un diputado suspendido pasaría automáticamente al Grupo Mixto sin posibilidad de integrarse en ningún otro grupo parlamentario. Sin embargo, esta adscripción no afectaría al Grupo Mixto, manteniendo intacto su cupo para iniciativas y tiempos de intervención parlamentaria.