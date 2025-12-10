Detienen a Leire Díez, la fontanera del PSOE, y a Vicente Fernández (expresidente de la SEPI) por irregularidades en contrataciones públicas

Leire Díez, más conocida como la fontanera del PSOE por sus actuaciones para buscar información comprometedora de los objetivos políticos de Ferraz, ha sido detenida este miércoles.

La mujer, imputada por cohecho y tráfico de influencias por el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, se encontraría en los calabozos de la Guardia Civil en Tres Cantos, de acuerdo con la información adelantada por El País.

La ahora exmilitante socialista presuntamente encabezaba un grupo cuya misión era desprestigiar a los jueces, miembros de la UCO y periodistas que investigan las tramas de corrupción que afectan al Gobierno, al partido y el círculo íntimo de Pedro Sánchez.

La Guardia Civil también ha arrestado al expresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández.

El arresto de ambos se produce por presuntas irregularidades en contrataciones públicas de la SEPI. La investigación, que aún está abierta, se encuentra bajo secreto de sumario y ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción.

El caso lo instruye Antonio Piña y hasta ahora, habían sido llevadas a cabo con gran hermetismo.

Leire Díez y Vicente Fernández, serán puestos a disposición judicial en las próximas horas.