  • ESP
    España América
Política Justicia

ULTIMA HORA

Detienen a Leire Díez, la fontanera del PSOE, y a Vicente Fernández (expresidente de la SEPI) por irregularidades en contrataciones públicas

El arresto de ambos se produce por presuntas irregularidades en contrataciones públicas de la SEPI. La investigación, que aún está abierta, se encuentra bajo secreto de sumario y ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción

Detienen a Leire Díez, la fontanera del PSOE, y a Vicente Fernández (expresidente de la SEPI) por irregularidades en contrataciones públicas
Archivado en: Justicia | Leire Díez | PSOE - Partido Socialista Obrero Español

Más información

La 'Operación PSOE' al descubierto: la carpeta secreta de Ferraz que sacude a los socialistas

La 'Operación PSOE' al descubierto: la carpeta secreta de Ferraz que sacude a los socialistas

Antonio Hernando (PSOE).

Antonio Hernando, en el centro de las reuniones secretas del PSOE: la trama destapada por Leire Díez

Leire Díez, más conocida como la fontanera del PSOE por sus actuaciones para buscar información comprometedora de los objetivos políticos de Ferraz, ha sido detenida este miércoles.

La mujer, imputada por cohecho y tráfico de influencias por el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, se encontraría en los calabozos de la Guardia Civil en Tres Cantos, de acuerdo con la información adelantada por El País.

La ahora exmilitante socialista presuntamente encabezaba un grupo cuya misión era desprestigiar a los jueces, miembros de la UCO y periodistas que investigan las tramas de corrupción que afectan al Gobierno, al partido y el círculo íntimo de Pedro Sánchez.

La Guardia Civil también ha arrestado al expresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández.

El arresto de ambos se produce por presuntas irregularidades en contrataciones públicas de la SEPI. La investigación, que aún está abierta, se encuentra bajo secreto de sumario y ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción.

El caso lo instruye Antonio Piña y hasta ahora, habían sido llevadas a cabo con gran hermetismo.

Leire Díez y Vicente Fernández, serán puestos a disposición judicial en las próximas horas.

Los mejores productos para el hogar

PRODUCTOS DEL HOGAR
Climatización Cocina al aire libre Muebles de terraza Sillas de oficina
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]