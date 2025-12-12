Caso Leire: la UCO hace registros en Correos, Hacienda y Transición Ecológica

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entrado en Correos, el Ministerio de Hacienda y en el de Transición Ecológica para buscar documentación sobre la trama de presuntos amaños que tiene como centro a la llamada fontanera del PSOE, Leire Díez.

De acuerdo a la noticia adelantada por El País, el grupo de investigación ha irrumpido en las sedes de los tres entes públicos para requerir documentación sobre las operaciones en las que pudo haber participado Díez; detenida el martes junto con el expresidente de la SEPI -y mano derecha de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero– y el empresario Joseba Antxon Alonso -socio de Santos Cerdán– por presuntos amaños de contratos y subvenciones públicas.

Los agentes del instituto armado también registran la Dirección General de Patrimonio del Estado y el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependientes de Hacienda, y Cofivacasa, sociedad controlada por la SEPI (que también depende del Ministerio que dirige Montero).

La Guardia Civil también ha realizado registros en otras empresas participadas por la empresa pública que actúa como holding de las participaciones empresariales de titularidad pública nacional, como son Mercasa; la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides); y ENUSA Industrias Avanzadas, que dirige el extesorero del PSOE, Mariano Moreno y donde Díez también trabajó durante un tiempo.

También han registrado la empresa Forestalia, dedicada a la energía verde, y un bar de La Cartuja (Sevilla), de nombre La Bola, propiedad de Fernández.

La UCO también realizó registros en el piso que alquilaba Vicente Fernández, situado en la calle Diego de León, y en el que la llamada fontanera del PSOE se reunía con empresarios para obtener información sobre mandos policiales, jueces y fiscales.

El día de ayer, la UCO señalaba que la trama de los hidrocarburos -otra derivada del llamado caso Koldo- había permeado en las carteras que encabezan Montero y Sara Aagesen (aunque durante los hechos investigados era Teresa Ribera quien dirigía el ente).

En cuanto a Correos -que también depende de la SEPI-, Díez trabajó un tiempo allí como directora de Relaciones Institucionales y Filatelia.