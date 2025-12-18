Edicto Notarial: Acta De Notoriedad De Declaración De Herederos Abintestado

JOSÉ MARÍA MORENO GONZÁLEZ, NOTARIO DEL ILUSTRE COLEGIO DE MADRID, CON RESIDENCIA EN ALCALÁ DE HENARES.
HAGO CONSTAR:
Que en esta Notaría de mi cargo, en Alcalá de Henares, calle Nebrija, número 1, a instancia de DOÑA ALICIA PINÓS PÉREZ, mayor de edad, vecina de Pinto (Madrid), plaza Doña Juana de Coello, número 1, se siguen actuaciones para determinar, mediante la correspondiente ACTA DE NOTORIEDAD DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS ABINTESTADO, los herederos de Don José Luis Pérez Pontiveros, hijo de Don Luis y de Doña Josefa, nacido en Andújar, provincia de Jaén, el día tres de junio del año mil novecientos cincuenta y seis, vecino que fue de Alcalá de Henares, provincia de Madrid, donde falleció, en estado de divorciado de sus únicas nupcias con Doña María Luisa Urbano Lorente, el día veintiuno de agosto de dos mil veinticinco, careciendo de sucesión, tanto no matrimonial, como adoptiva, habiéndole premuerto sus padres, Don Luis y de Doña Josefa, pretendiendo la requirente que sean declarados herederos abintestato del causante sus primos DOÑA ALICIA PINÓS PÉREZ, DON JOAQUÍN PINÓS PÉREZ, DOÑA ALICIA PÉREZ COBO, DOÑA CARMEN PALOMINO PONTIVEROS, DOÑA FRANCISCA PALOMINO PONTIVEROS, DON ANTONIO PLAZA PONTIVEROS, DON MANUEL PLAZA PONTIVEROS, DON MANUEL PÉREZ PONTIVEROS, DON JOSÉ LUIS PÉREZ PONTIVEROS, Y DOÑA MARÍA DOLORES PÉREZ PONTIVEROS.—–
Durante el plazo de quince días, desde la publicación de esta publicación, podrán los interesados comparecer en mi Notaría, sita en Alcalá de Henares, calle Nebrija, número 1, en horas de despacho, en días y horas lectivas, para exponer y justificar sus derechos.
El Notario.