El juez inicia juicio oral contra Íñigo Errejón, acusado de agresión sexual a Elisa Mouliaá

El magistrado Adolfo Carretero, del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, ha decidido llevar a juicio oral a Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá.

Según la denuncia, los hechos tuvieron lugar a finales de octubre de 2021, después de la presentación de un libro del exdiputado.

Mouliaá relata que sufrió tocamientos y besos no consentidos en tres ocasiones: en un ascensor, en una fiesta y en el domicilio de Errejón. En el auto judicial, emitido el 7 de enero de 2026, se establece un plazo de un día para que Errejón consigne los 30.000 euros de fianza y se le cita el 15 de enero a las 9:30 horas para informarle sobre el procedimiento.

Esta decisión se produce tras trece meses de investigación.

El juez ha tomado declaración a Errejón, Mouliaá, testigos y psiquiatras, además de solicitar los mensajes intercambiados en redes sociales durante el año anterior.

Según cuenta la actriz, invitó al cofundador de Podemos a una fiesta por educación después de haber compartido unas cervezas, pero él terminó agrediéndola. La presunta víctima solicita tres años de prisión por delito continuado de abuso sexual. A pesar de que la Fiscalía se opuso y pidió archivar el caso por falta de indicios claros, el juez ha dado prioridad a la acusación particular y popular.

Perfil de Íñigo Errejón

Íñigo Errejón, con 41 años, es cofundador del partido Podemos y fue exportavoz del grupo Sumar en el Congreso, hasta que estalló el escándalo. Nació en Madrid en 1983 y es doctor en Ciencias Políticas. A lo largo de su carrera ha destacado por su discurso dinámico y su activismo político.

En 2023 dimitió y publicó una carta en la que reconoció conductas inapropiadas con mujeres, aunque él niega cualquier relación con este caso actual.

Trayectoria clave : Cofundador de Podemos en 2014, ocupando el puesto número dos junto a Pablo Iglesias. Diputado en el Congreso desde 2016. Se unió a Más Madrid en 2021 y posteriormente a Sumar. Autor del libro Donde estamos y hacia dónde vamos.

:

Versión de Elisa Mouliaá y argumentos del juez

Elisa Mouliaá, actriz de 32 años conocida por su trabajo en series como La Templanza y obras de teatro, presentó su denuncia el 24 de octubre de 2023. Durante un año contactó con Errejón a través de Instagram. Esa noche del año 2021, después del evento literario, tomaron cervezas juntos; ella lo invitó a una fiesta. Denuncia que sufrió tres agresiones: besos no deseados en el ascensor, tocamientos en una habitación y finalmente en su casa, donde él mostró su miembro y ella reaccionó gritando “a una mujer no se la trata así”. Además, sugiere que pudo haber algo extraño en su bebida.

El juez Carretero califica su testimonio como coherente en lo esencial. Subraya que Mouliaá no tenía motivos para mentir, más bien existía admiración previa hacia él. Explica que su retraso al presentar la denuncia se debe al bloqueo emocional generado por el alcohol, medicamentos y la influencia política que ejerce Errejón como figura destacada. No encuentra contradicciones significativas; las aclaraciones fueron realizadas durante un exhaustivo interrogatorio. Sin testigos presenciales, su testimonio se convierte en la principal prueba sin ser desvirtuada por evidencias presentadas por Errejón.

Por su parte, el político niega haber cometido alguna agresión. Asegura que todo fue consensuado, argumentando que ella no estaba tan ebria y sostiene que hay testigos que pueden confirmarlo. Tiene intención de presentar chats desde Instagram entre 2019 y 2023 mediante acta notarial para demostrar que no ha borrado nada relevante. Su defensa considera que la citación del próximo 15 de enero es solo un trámite administrativo para recibir los escritos acusatorios.