Pano señala a Villafuel como responsable de los 90.000 euros entregados en Ferraz y revela conversación de Aldama sobre el sobre de Delcy

La declaración de Carmen Pano este viernes en la Audiencia Nacional ha generado un revuelo notable en los círculos judiciales y políticos. Como investigada en el caso Hidrocarburos, ha vuelto a reafirmarse en su declaración sobre que transportó 90.000 euros en dos bolsas con un total de 45.000 cada una hasta las oficinas del PSOE en Ferraz.

Según sus palabras, el dinero proviene directamente de Claudio Rivas, dueño de Villafuel, una empresa envuelta en un presunto fraude fiscal relacionado con el IVA, que oscila entre 182 y 231 millones de euros, cifras que varían según los informes proporcionados por la UCO de la Guardia Civil.

Pano no ha estado sola en este asunto.

Ha apuntado a Víctor de Aldama, empresario vinculado a la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo, como quien le dio las directrices necesarias. Parte del efectivo se lo entregó él mismo; el resto llegó a través de un colaborador cercano a Rivas.

Sin embargo, Aldama ha negado este episodio, asegurando que «se lo está inventando».

Esta trama combina temas de hidrocarburos, licencias ministeriales y posibles pagos irregulares a partidos políticos y es una derivada del caso Koldo, que se centraba en un principio en la compra irregular de mascarillas durante la pandemia.

Encuentros en ministerios y el fantasma venezolano

El relato de Pano no se detiene ahí; también incluye reuniones cargadas de tensión. En diciembre de 2020, se reunió en el Ministerio de Industria con Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe de gabinete de la exministra Reyes Maroto. El propósito era acelerar la obtención de la licencia para operar como mayorista para Villafuel, a pesar de ciertos incumplimientos normativos. Durante esta cita también estuvo presente Koldo García, asesor de José Luis Ábalos, quien, según Pano, estuvo allí durante toda la reunión. Díaz Bidart recuerda su presencia solo al comienzo, pero ella sostiene que solicitó que le pasaran la documentación a través de Koldo.

Reunión crucial : 13 de diciembre de 2020, con técnicos de Villafuel para dar «apariencia legal».

: 13 de diciembre de 2020, con técnicos de Villafuel para dar «apariencia legal». Presión institucional : Involucra a altos cargos del ámbito del transporte y la industria, con Aldama actuando como intermediario al círculo cercano a Ábalos.

: Involucra a altos cargos del ámbito del transporte y la industria, con Aldama actuando como intermediario al círculo cercano a Ábalos. Contraprestación: La UCO señala que se invirtió un millón de euros, incluyendo una villa en Cádiz destinada a Ábalos.

Además, surge el intrigante tema del misterioso sobre relacionado con Delcy Rodríguez. Este fue entregado por la vicepresidenta venezolana a Aldama, quien lo vincula con una supuesta financiación irregular del PSOE mediante recursos provenientes de PDVSA. Pano confirma que él le habló sobre este asunto, aunque sin entrar en detalles específicos. «Me dijeron que era documentación», aseguró ella. Aldama, por su parte, guarda silencio sobre su contenido y se encuentra negociando con la Fiscalía Anticorrupción, que desmiente cualquier trato adicional.

La hija de Pano, Leonor González, también ha declarado: niega cualquier vínculo con esta trama oscura. Rivas ha decidido no hacer declaraciones al respecto. Aldama intenta desvincular a su socio de cualquier acto corrupto, pero la UCO los considera figuras centrales en esta historia. El juez Santiago Pedraz ha interrogado esta semana a exjefes del gabinete tanto de Maroto como de Teresa Ribera, incluyendo a Marc Pons, quien no pudo asistir.

La red utilizaba sociedades pantalla para blanquear dinero proveniente del fraude fiscal relacionado con hidrocarburos. Aldama reconoce recibir comisiones «legales y declaradas» por ayudar a empresas como la firma de Pano, llamada Have Got Time, aunque la licencia era específicamente para Villafuel.

A pesar del incumplimiento normativo por parte de Villafuel, continuaron operando gracias a diversas presiones externas. La UCO ha detallado una «organización criminal» dedicada a delitos fiscales y blanqueo desde 2020.

Como curiosidad final, PDVSA vuelve al centro del debate tras ser epicentro habitual en escándalos venezolanos. Aldama recuperó dicho sobre en 2024 tras salir de prisión; incluso hay una fotografía tomada por la UCO que documenta su custodia.