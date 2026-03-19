«Una bomba para Moncloa»: la declaración de Aldama ante el juez sobre cupos de PDVSA sacude al PSOE

El empresario Víctor de Aldama, protagonista en las tramas de corrupción que afectan al Gobierno, ha lanzado una bomba en la Audiencia Nacional.

Publica la información el avezado periodista Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital.

La semana pasada, se presentó ante el juez Ismael Moreno, responsable del Juzgado Central de Instrucción nº 2, para entregar un sobre que podría cambiar las reglas del juego: unos cupos de petróleo de la petrolera venezolana PDVSA valorados en 250 millones de dólares. Según su declaración, este material, recibido de la presidenta venezolana Delcy Rodríguez en enero de 2020, tenía como destino financiar al PSOE dirigido por Pedro Sánchez y a la Internacional Socialista. Fuentes del ámbito jurídico lo califican como una «bomba para Moncloa», con posibles repercusiones que podrían acelerar la investigación secreta sobre los pagos en efectivo del partido.

La entrega tuvo lugar tras una citación confidencial y estuvo acompañada por su abogado, José Antonio Choclán, en una sesión que se extendió casi dos horas, con la presencia de un fiscal Anticorrupción. Aldama ya había mencionado el sobre en enero ante el juez Santiago Pedraz, en el marco del caso Hidrocarburos, confirmando tanto su origen en PDVSA como su significancia para la «financiación ilegal del PSOE». La declaración detallada de Aldama sobre los cupos de PDVSA revela que recibió esta información tras la polémica visita de Rodríguez a España, cuando se reunió con José Luis Ábalos en el aeropuerto de Barajas, ignorando las sanciones europeas del llamado «Delcygate».

Antecedentes de una trama en ebullición

Todo comienza dentro del contexto del caso Koldo, que se ha ramificado hacia investigaciones sobre comisiones por mascarillas durante la pandemia y fraudes relacionados con hidrocarburos. La UCO de la Guardia Civil localizó el sobre gracias a fotos halladas en el teléfono de un testaferro de Aldama, llamado Luis Alberto Escolano. En diciembre, el juez Moreno abrió una pieza secreta debido a «descuadres» observados en las cuentas del PSOE: entre 2017 y 2024, el partido retiró un total de 940.388 euros en efectivo, incluyendo pagos a Ábalos y a Koldo García por unos 32.000 euros, además de otros 127.000 euros destinados a colaboradores. Por su parte, Pedro Sánchez admitió haber recibido dinero en metálico, aunque sin especificar cantidades.

Cronología clave : Enero 2020: entrega del sobre por parte de Delcy Rodríguez a Aldama. Octubre 2024: Aldama comienza su colaboración con la justicia. 29 enero 2026: menciona el sobre ante el juez Pedraz . Marzo 2026: citación inicial pospuesta por filtraciones; entrega efectiva realizada la semana pasada.

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Aldama decidió retrasar su primera entrega por motivos de seguridad tras hacerse pública su citación en marzo. Amenazas contra su vida, algunas provenientes desde Venezuela, han complicado aún más su situación: sin escolta del Ministerio del Interior, dirigido por Grande-Marlaska, debido a desconfianzas hacia el Gobierno y con cuentas bloqueadas que le impiden contratar protección privada.

Posibles consecuencias: ¿terremoto judicial?

Fuentes cercanas sugieren que esta declaración «muy potente» podría acarrear «consecuencias significativas e inmediatas». No solo apunta hacia el PSOE, sino también hacia la Internacional Socialista. La Fiscalía Anticorrupción ha mostrado interés en los detalles aportados; sin embargo, Aldama ha condicionado su colaboración a ciertos acuerdos previos. Aunque existe secreto sumarial que protege la investigación, filtraciones anteriores han dejado entrever tensiones subyacentes.

El empresario, procesado por el juicio relacionado con las mascarillas programado para abril, afirma estar dispuesto a colaborar «hasta el final» por patriotismo. Además, critica a la oposición por permanecer inactiva frente a lo que él considera un «gobierno corrupto» y lanza un mensaje claro: «Seamos razonables; no se trata solo de azul o verde, sino de España». ¿Un toque irónico? Aldama bromea diciendo que ahora que lo llaman «bulero», efectivamente el sobre existe y está bajo custodia judicial.

Para añadir curiosidades al asunto: el sobre estuvo bajo custodia de Escolano mientras Aldama estaba encarcelado; además, se sabe que Sánchez recibió pagos en B sin especificar montos; y Aldama se autodenomina testigo «patriótico», aunque no está legalmente obligado a hacerlo. Estos datos prometen abrir nuevos capítulos en esta intrincada serie política entre Venezuela y España.