Teresa Peramato, la fiscal general que se vende al sanchismo y tira su prestigio por la borda para salvar a García Ortiz

Teresa Peramato, quien se convierte en la cuarta fiscal general designada por Pedro Sánchez en apenas siete años y medio, ha generado una polémica considerable con un decreto que impide la expulsión de Álvaro García Ortiz de la carrera fiscal.

Este exfiscal general fue condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por revelar datos confidenciales, pero su continuidad se asegura gracias a la decisión de Peramato de archivar el procedimiento disciplinario. Este controvertido movimiento, que ha sido tachado de «decretazo» en algunos círculos jurídicos, sostiene que García Ortiz «no está sujeto al régimen disciplinario» a pesar de contar con una pena firme.

El conflicto se origina con la sentencia del Supremo del 20 de noviembre de 2025. En ella, se dictó que García Ortiz había filtrado información sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, admitiendo dos delitos fiscales en un correo electrónico.

La resolución incluye una multa de 7.200 euros, una indemnización de 10.000 euros por daños morales y dos años sin poder ejercer como fiscal general. Este juicio marcó un hito al ser el primero contra un fiscal general en España, y se acompañó del voto disidente de dos magistradas progresistas. Aunque García Ortiz dimitió tras el veredicto, Peramato, quien fue propuesta por el Gobierno el 25 de noviembre y juramentada poco después, ha decidido que su inhabilitación no implica ninguna sanción profesional más allá del cargo.

Peramato, originaria de Salamanca y con 35 años de trayectoria en el ámbito judicial, es reconocida como experta en violencia de género y fue presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Durante su presentación en el Congreso, Sánchez la calificó como «independiente y feminista», mientras que Félix Bolaños resaltó su «trayectoria intachable». Sin embargo, diversas asociaciones fiscales han expresado su preocupación por su cercanía al Gobierno, recordando casos anteriores: María José Segarra tuvo roces con el Ejecutivo durante el ‘procés’, Dolores Delgado pasó del Ministerio de Justicia a ser fiscal general y fue quien promovió a García Ortiz, quien ya arrastraba controversias por nombramientos discrecionales así como por su relación con la Ley del Solo sí es sí y la Ley de Amnistía. El CGPJ lo calificó como «no idóneo».

La decisión tomada por Peramato coincide con un análisis publicado en Okdiario sobre cómo otra fiscal general se pliega al sanchismo y pone en riesgo su prestigio, que critica el decreto diseñado para evitar la salida de García Ortiz. La Fiscalía General ha cerrado la vía disciplinaria argumentando que una condena penal no activa automáticamente las medidas fiscales correspondientes. Esto permite a García Ortiz seguir formando parte del cuerpo fiscal a pesar de estar inhabilitado para ocupar el puesto más alto. Esta situación ha generado indignación entre los fiscales conservadores: «No ha sido apartado y sigue cobrando», afirman con descontento.

Antecedentes de una Fiscalía politizada

La rotación en este cargo bajo Sánchez marca un récord:

María José Segarra (2018-2020): Progresista que resistió presiones durante el ‘procés’.

(2018-2020): Progresista que resistió presiones durante el ‘procés’. Dolores Delgado (2020-2022): Exministra que dimitió por problemas de salud tras varios escándalos relacionados con el caso Ignacio Stampa en el contexto del Caso Villarejo .

(2020-2022): Exministra que dimitió por problemas de salud tras varios escándalos relacionados con el caso en el contexto del . Álvaro García Ortiz (2022-2025): Renovado pese a las críticas, finalmente condenado por filtraciones.

Peramato defiende la independencia del Ministerio Fiscal; sin embargo, su decreto reaviva cuestionamientos sobre dicha autonomía. Tanto Alberto Núñez Feijóo como Miguel Tellado, del PP, acusan al Gobierno de utilizar la Fiscalía «en beneficio propio». Aunque existía un pacto entre PP y PSOE para renovar el CGPJ, que buscaba evitar transiciones problemáticas como las vividas con Delgado, las dudas continúan presentes.