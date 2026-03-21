El juez Peinado inicia juicio con jurado a Begoña Gómez por cinco delitos de corrupción

Ahora que el juez Peinado ha mandado a juicio –a expensas de lo que resuelva la Audiencia Provincial de Madrid– a Begoña Gómez por cinco delitos tras constatar que «existen indicios suficientes de verosimilitud delictiva», la información que este sábado revela la periodista Luz Sela en OKDIARIO retrata a la perfección el turbio comportamiento de la mujer del amo del PSOE y explica porque se sentarám en el banquillo.

El juez Peinado ha tomado una decisión que podría cambiar el rumbo de la política española: abrir juicio oral con jurado contra Begoña Gómez por cinco supuestos delitos de corrupción.

Esta resolución judicial se produce en un momento de gran tensión tanto política como mediática, cuando la esposa del presidente del Gobierno Frankenstein se ve envuelta en acusaciones que van más allá de lo administrativo y entran en el ámbito penal.

Los delitos que se le imputan incluyen apropiación indebida e intrusismo profesional, conectados a una plataforma empresarial registrada a su nombre, la cual habría sido desarrollada inicialmente por instituciones académicas como la Universidad Complutense de Madrid en colaboración con grandes empresas tecnológicas.

La apertura del juicio representa un acontecimiento sin precedentes en la historia reciente de España.

Nunca antes una pareja de un presidente en ejercicio había enfrentado un proceso penal de esta magnitud durante la legislatura.

El tribunal ha considerado que hay indicios suficientes para llevar el caso ante un jurado popular, lo que añade una capa política adicional al asunto. Esta decisión no solo pone en jaque la reputación personal de Begoña Gómez, sino que también genera ondas expansivas dentro del Gobierno y del PSOE, donde comienza a cundir la inquietud sobre las posibles repercusiones políticas.

El entramado de la España Vacía y las subvenciones

Más allá de los delitos concretos que le serán juzgados, la investigación ha sacado a la luz un patrón de comportamiento que va más allá del ámbito penal. Begoña Gómez ha mostrado un interés constante en lo que se conoce como «España Vacía», asumiendo el rol de embajadora del mundo rural desde su llegada a Moncloa. Este papel, que podría parecer una actividad legítima de promoción política, ha derivado en una compleja red de relaciones entre su actividad privada y los recursos públicos del Estado.

La esposa del presidente ha participado activamente en iniciativas como El Hueco, una plataforma enfocada en la repoblación rural respaldada por Cives Mundi, una ONG que ha recibido al menos 1,8 millones de euros en subvenciones del Ejecutivo socialista. En enero de 2022, Begoña Gómez asistió a una reunión en Navarra para presentar el «Mecanismo Rural de Garantía en España», evento al que asistieron altos cargos gubernamentales como el secretario general para el Reto Demográfico. Durante estos encuentros, algunos celebrados desde su despacho en Moncloa, defendía la necesidad urgente de adaptar la legislación a las demandas del mundo rural mientras promovía simultáneamente proyectos empresariales propios.

Este cruce entre su papel como cónyuge del presidente y sus actividades comerciales es lo que los analistas políticos denominan «patrimonialismo institucional». Este fenómeno se refiere a la incapacidad de los gobernantes para distinguir entre el patrimonio estatal y el familiar. En este caso, el Gobierno puso a disposición de Begoña Gómez un plan rural con «130 medidas frente al Reto Demográfico», dotado con miles de millones de euros, sin contar con una estrategia nacional clara para esta transición rural.

El lobby y los conflictos de interés

La investigación ha revelado que Begoña Gómez utilizaba estos encuentros sobre la España rural para promocionar la plataforma empresarial por la cual ahora está siendo imputada. Esta plataforma ofrecía servicios similares a los que Indra, Google y Telefónica habían desarrollado para la Universidad Complutense, convirtiéndose así en propiedad intelectual de dicha institución académica. El registro comercial a nombre de la esposa del presidente es uno de los puntos clave en las acusaciones por intrusismo profesional.

Lo más problemático es que durante estas reuniones, Begoña Gómez se presentaba abiertamente como «mujer de Pedro Sánchez», aprovechando su relación con el presidente para generar credibilidad y acceder a recursos públicos. Este comportamiento pone en evidencia cómo la falta de regulación sobre conflictos de interés en Moncloa ha permitido confundir sistemáticamente lo público con lo privado. Expertos en derecho constitucional han señalado que España carece de un código ético específico para regular las actividades de las parejas presidenciales, algo que sí existe en otras democracias occidentales.

Las implicaciones políticas del juicio

El inicio del juicio con jurado introduce un nivel inédito de incertidumbre política. A diferencia de un proceso ante jueces profesionales, involucrar a ciudadanos comunes en la evaluación prueba añade una variable impredecible. El jurado deberá determinar si los hechos probados constituyen realmente delitos de corrupción o si se trata simplemente de una interpretación demasiado amplia aplicada a actividades que podrían ser éticamente cuestionables pero no necesariamente ilegales.

La decisión del juez Peinado llega en un momento crítico para el Gobierno. El PSOE enfrenta una crisis reputacional que va más allá del caso particular de Begoña Gómez. Las investigaciones llevadas a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) sobre las actividades empresariales de la esposa del presidente han revelado un patrón preocupante: parece haber habido un uso sistemático de recursos estatales para beneficio personal y para círculos cercanos al poder. La participación activa de altos funcionarios gubernamentales en encuentros donde se promovían proyectos empresariales privados plantea interrogantes sobre si existió coordinación deliberada para canalizar fondos públicos hacia iniciativas relacionadas con la familia presidencial.

Este juicio también suscita preguntas sobre cómo se ejerce la gobernanza democrática en España. Recientemente, el Consejo de Europa advirtió al Gobierno español sobre el incumplimiento de 19 recomendaciones destinadas a combatir la corrupción, incluyendo regulaciones sobre conflictos de interés. La apertura del juicio contra Begoña Gómez subraya la necesidad urgente de establecer mecanismos preventivos más sólidos para evitar situaciones donde se difuminen las fronteras entre lo público y lo privado.

La comparecencia ante un jurado popular tiene igualmente significativas implicaciones simbólicas. Mientras los juicios ante magistrados profesionales mantienen cierta distancia respecto a la opinión pública, un juicio con jurado convierte este caso en un evento donde los ciudadanos participan directamente. Los españoles tendrán así el poder mediante sus representantes jurados para decidir si las acciones llevadas a cabo por Begoña Gómez constituyen corrupción punible o si simplemente son fruto de ambigüedades legales explotadas políticamente.

Este caso también pone al descubierto la vulnerabilidad institucional que enfrenta España ante situaciones donde los mecanismos destinados al control y equilibrio entre poderes no funcionan adecuadamente. La falta regulatoria sobre las actividades realizadas por parejas presidenciales y la ausencia total de un código ético vinculante han permitido crear condiciones donde los recursos públicos son utilizados para beneficio directo familiar presidencial. Esta dinámica es típica en sistemas políticos caracterizados por déficits democráticos significativos, donde predomina una personalización excesiva del poder frente a instituciones sólidas.