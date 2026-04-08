Koldo se ‘divorcia’ de Ábalos y ofrece un pacto a la Fiscalía para proteger a su familia

Koldo García Izaguirre, quien fuera asesor de José Luis Ábalos, ha tomado la decisión de romper con su antiguo superior.

Ahora, plantea un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción en el que admitiría delitos a cambio de garantizar la inmunidad para su familia. Esta revelación del periodista Isaac Blasco en Vozpópuli desvela cómo la relación entre ambos, actualmente en prisión provisional en Soto del Real, se ha deteriorado debido a filtraciones de mensajes que Ábalos considera como una traición.

El comienzo del juicio por el caso mascarillas en el Tribunal Supremo, que dio inicio este martes, ha sido el catalizador de esta situación. Koldo pretende cargar sobre el exministro la responsabilidad de lo sucedido, argumentando que simplemente seguía órdenes. Su defensa busca proteger a Patricia Úriz, su exmujer con quien comparte una hija pequeña, así como a su hermano Joseba García, quien está involucrado en recogidas de dinero en la sede del PSOE en Ferraz.

La tensión aumentó tras la filtración de mensajes de los teléfonos móviles de Koldo, que han sido devueltos recientemente. Ábalos interpreta estos mensajes como un intento de culparle por todo. En verano pasado, Koldo había explorado un acuerdo similar que implicaba una condena corta, aunque lo negó públicamente tras emitir un comunicado. Ahora, armado con grabaciones sobre una red de comisiones ilegales desde Navarra hasta el Ministerio de Transportes, junto a Santos Cerdán, la Fiscalía ha decidido no aceptar acuerdos que impliquen reducciones directas de penas, limitándose solo a atenuantes por confesión.

Indicios que refuerzan la financiación irregular del PSOE

El juicio contra Ábalos refuerza las investigaciones llevadas a cabo por la Audiencia Nacional sobre la posible financiación ilegal del PSOE. En su declaración como testigo, Joseba García reconoció haber recogido sobres con dinero en efectivo en Ferraz al menos en dos ocasiones. Estos sobres eran entregados por Celia Rodríguez, empleada del partido, quien confirmaba su identidad mostrando su DNI. «Vi cómo cerraban el sobre con los billetes», narró, entregándolos después a Koldo o a Patricia Úriz.

Joseba detalló cómo era la «mecánica habitual» utilizada por su hermano: tres sobres distintos para clasificar los gastos del PSOE, del Ministerio o personales. «Era su forma de llevar un control contable», explicó. La UCO incluyó esta visita en el informe patrimonial sobre Ábalos correspondiente a diciembre de 2020, señalando pagos irregulares sin rastro bancario.

Otras evidencias suman más interrogantes:

La socia de Víctor de Aldama , Carmen Pano , llevó dos bolsas con un total de 90.000 euros a Ferraz , siguiendo instrucciones del comisionista.

, , llevó dos bolsas con un total de a , siguiendo instrucciones del comisionista. Esquemas manuscritos encontrados entre registros de constructoras como OPR mencionan directamente a Ábalos y obras relacionadas con Joseba García .

mencionan directamente a y obras relacionadas con . Mensajes sugieren cobros denominados como «impuesto» realizados por gerentes como Ana María Fuentes Pacheco.

Indicio clave Descripción Implicados Sobres en Ferraz Dinero en efectivo recogido dos veces Joseba García, Celia Rodríguez Tres sobres Clasificación de gastos PSOE/Ministerio/personales Koldo García Bolsas de 90.000€ Entrega en sede socialista Carmen Pano, Víctor de Aldama Informe UCO Visita de Joseba dentro del patrimonio Ábalos José Luis Ábalos

La Fiscalía considera a Koldo como el «alter ego» y testaferro de Ábalos, manejando fondos ilícitos que se mezclan con los legítimos. Esta trama, que parece tener vocación permanente, operó durante años en adjudicaciones públicas. El juez Leopoldo Puente ha detectado indicios «potencialmente delictivos» relacionados con descuadres contables y donaciones en efectivo, lo que podría llevar a imputar al propio PSOE como entidad jurídica.

Antecedentes y posibles consecuencias

La red comenzó sus andanzas en Navarra, recibiendo mordidas por parte de empresas como Acciona, intermediadas por Fernando Merino. Según informes, se pagaron comisiones entre los 3 y 4 millones tanto a Ábalos como a Koldo. La UCO menciona una «connivencia» que garantizaba beneficios a cambio de contratos. Si se concreta el pacto propuesto por Koldo, podría desmoronar la acción coordinada entre Koldo-Ábalos-Cerdán, algo similar al intento fallido realizado por Ábalos el pasado junio durante una tensa reunión.

Si el acuerdo avanza, podría acelerar las confesiones sobre blanqueo vinculado al PSOE y Ferraz, utilizando eufemismos tan curiosos como «chistorras», «soles», «lechugas» y «folios». La pieza secreta gestionada por la Audiencia Nacional bajo el juez Ismael Moreno investiga reintegros que alcanzan hasta 1 millón de euros en efectivo desde 2017 hasta 2024. Para el PSOE, resurgen riesgos serios relacionados con imputaciones por financiación irregular; esto ocurre pese a auditorías internas que descartan ilegalidades pero señalan gastos «sorprendentes» durante la época liderada por Ábalos, incluyendo cenas valoradas en hasta 332 euros.

En poder de Koldo están grabaciones que abarcan toda esta etapa oscura, desde sus orígenes navarros hasta los entresijos del Ministerio. Un detalle curioso: Joseba se reunió ocho veces con Aldama supuestamente para discutir un viejo Volkswagen Golf, vendido finalmente como chatarra por apenas 300 euros. Además, la UCO ha detectado unos 95.000 euros gastados sin justificación bancaria atribuibles a Ábalos. La Fiscalía continúa procesando material sonoro intervenido.

Para profundizar sobre cómo este juicio refuerza las sospechas acerca de una financiación irregular dentro del PSOE, consulta esta crónica completa en Vozpópuli.

A pesar de todo esto, Joseba insiste: «No ha habido nada anormal». Sin embargo, los sobres cerrados ante él cuentan otra historia.