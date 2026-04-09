La burda trola del hermano de Koldo en el TS y el ‘sobre dominicano’… ¡al descubierto!

Una cosa es ignorancia y otra contabilidad.

Ante el Tribunal Supremo, Joseba García ofreció el martes una versión impecable.

Dijo que no sabía lo que llevaba el sobre que recibió en unos laboratorios de Punta Cana, vinculados al empresario Víctor de Aldama.

Que le dijeron que era documentación. Que se lo entregó al chófer sin más. Una historia limpia, sin fisuras, contada con la calma de quien ha ensayado bien.

El problema es que existe una fotografía.

Las cuentas del sobre

La imagen fue recuperada de los dispositivos incautados a Koldo García por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). Muestra un sobre con anotaciones escritas a mano, en bolígrafo azul, en su parte frontal. Las cifras no dejan lugar a interpretación:

«100 x 83 = 8.300» «50 x 34 = 1.700» Total: 10.000.

Diez mil dólares en efectivo. Ochenta y tres billetes de cien y treinta y cuatro de cincuenta. A finales de diciembre de 2021, al cambio, unos 8.800 euros. La letra pertenece a trabajadoras de los laboratorios Pronalab, que entregaron el dinero en nombre de Aldama.

Joseba no solo sabía lo que había dentro del sobre. Lo fotografió. Y luego envió esa foto a su hermano Koldo, quien la guardó en su teléfono. Se lo estaban llevando crudo, y lo documentaron ellos mismos.

La fotografía no es un hecho aislado. Joseba García viajó a República Dominicana en dos ocasiones durante 2021: del 31 de octubre al 4 de noviembre, y del 13 al 16 de diciembre. En cada viaje, según los investigadores, recibió 10.000 dólares en efectivo. Dos sobres. Veinte mil dólares en total. El mismo formato, el mismo origen, el mismo destino.

Para justificar esos viajes al Caribe, Joseba ofreció al tribunal una explicación casi poética: había conocido a una mujer en España con la que mantenía una relación, quería visitarla, y de paso exploraba oportunidades de negocio relacionadas con la exportación de pitaya y hojas para puros.

Los investigadores consideran ese relato una cobertura. Una historia construida para tapar lo que realmente iba a buscar a Punta Cana: los sobres con efectivo que alguien de la red de Aldama preparaba puntualmente para cada visita.

El borrado que no borró nada

Lo que Koldo y su entorno no calcularon es la persistencia de los datos digitales. Intentaron eliminar la fotografía del sobre. Lo que no sabían es que había quedado registrada en la caché de una tablet confiscada por la UCO. Pasó inadvertida en los primeros análisis forenses. Luego apareció.

El intento de borrarla es, en sí mismo, un dato. Nadie borra una fotografía de documentación inocente.

La declaración de Joseba ante el Supremo deparó más confesiones incómodas. Admitió haber acudido en dos ocasiones a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para recoger sobres con dinero en efectivo. Con ese dinero entregó 400 euros a la expareja de Ábalos y pagó dos mensualidades del alquiler del piso del exministro.

La UCO lleva meses documentando un patrón de pagos en efectivo desde la sede central del partido que no aparecen reflejados en ninguna contabilidad oficial. Sobres que salen de Ferraz. Bolsas que entran. Dinero que circula fuera de cualquier registro. Y ahora, por primera vez, una prueba gráfica que conecta esos flujos con los pagos realizados por Aldama a la red que rodeaba a Ábalos.

Se lo estaban llevando crudo. Y lo estaban haciendo, al menos en parte, desde la sede del partido gobernante.

Koldo amenaza desde la cárcel

Mientras las evidencias se acumulan, Koldo García mantiene desde prisión una postura desafiante. Ha prometido presentar pruebas capaces de «reventar el juicio» y ha calificado a Aldama de «tonto» y «mentiroso».

Pero cada nueva revelación erosiona un poco más esa postura. La fotografía del sobre no es un testimonio que pueda rebatirse con otro testimonio. No es una interpretación. Es un documento con cifras escritas a mano, enviado por Joseba a Koldo, recuperado de un dispositivo incautado por la Guardia Civil.

Joseba García dijo ante el Tribunal Supremo que no sabía lo que había en el sobre. La foto dice lo contrario con una precisión matemática: 83 billetes de cien, 34 de cincuenta, total 10.000 dólares.