El chófer de Carmen Pano afirma que llevó dinero a la sede del PSOE en Ferraz: «Había tacos de billetes»

La cosa pinta mal para José Luis Ábalos, Koldo García, Pedro Sánchez y todo el PSOE.

Al testimonio de Carmen Pano, que se ha reafirmado en que llevó 90.000 euros a la sede de los socialistas en Ferraz, ahora se suma el de su chófer, Álvaro Gallego.

En su declaración como testigo ante el Supremo señaló que habría realizado más viajes.

Sobre los dos más relevantes para la investigación, ha relatado que el primero tenía como objetivo obtener una licencia para Villafuel y el otro, llevar el dinero.

En el primero, con fecha de 28 de diciembre de 2020, relató que llevó a Pano al Ministerio de Industria. Iba acompañada por dos ingenieros de Córdoba para solicitar una licencia de operador de hidrocarburos para la empresa Villafuel.

El segundo tenía como objetivo la entrega de dinero en la sede del PSOE. El conductor asegura que llevó a la empresaria a Ferraz y que llevaba una bolsa con dinero.

«Era una bolsa transparente blanca metida dentro de otra bolsa más grande, y la bolsa marrón estaba abierta; entonces, la otra se transparentaba y había tacos de billetes».

Aclaró que no sabía qué cantidad había y que salieron desde la calle Alfonso XIII hacia la sede del PSOE.