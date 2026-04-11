Primera semana del juicio del caso PSOE: gatos, amantes, sobres y… ¿por qué no se retransmite por TV?

Quedan dos tercios, pero el aperitivo no ha sido trivial.

La pena es que nos hurtan el espectáculo, porque han decidido no darlo en directo por TV.

Eso y alguna otra cosa que chirría, como que gerifaltes sanchistas declaren por escrito.

El Tribunal Supremo lleva una semana escuchando testimonios que, de haberse producido en cualquier otro país con una prensa libre y una televisión pública independiente, habrían paralizado la vida política del país.

Bolsas de dinero en efectivo llevadas a la sede del PSOE en Ferraz. Sobres con fajos de euros. Contrataciones de ex amantes de ministros en empresas públicas. Versiones contradictorias que se deshacen en cuanto se contrastan con las pruebas de la UCO.

En el banquillo, Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, el propio Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, y Víctor de Aldama, el empresario que, según la acusación, fue el eje de una trama de comisiones ilegales que se extendió por varios ministerios durante la pandemia. Las penas que pide la acusación no son menores: 24 años para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama.

Y sin embargo, el ciudadano español no puede verlo en televisión. Ni en directo ni en diferido. Ni en TVE ni en ninguna cadena. El juicio más relevante para la democracia española desde el proceso del Procés se celebra a puerta casi cerrada, sin cámaras, sin retransmisión, con el goteo de filtraciones como único canal de información para la opinión pública.

La pregunta es incómoda pero necesaria: ¿por qué?

Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, reclama el gato de su hijo: “A mí no me hace gracia, están jugando con los sentimientos de un niño”.#abalos #gato #jesica pic.twitter.com/jXlS7BSqAh — El programa de AR (@programadear) April 8, 2026

Las decisiones que no tienen explicación razonable

El juicio del Procés fue retransmitido íntegramente en directo. El mundo pudo seguir cada sesión, cada declaración, cada argumento de la defensa y la acusación. Era, se argumentó entonces, una cuestión de transparencia democrática y de interés público.

El juicio del caso Koldo afecta directamente al partido que gobierna España, a un exministro que fue durante años el hombre más poderoso del PSOE después de Sánchez, y a una trama que, según los testimonios de esta semana, operaba desde dentro de Ferraz y con tentáculos que llegan hasta La Moncloa. El interés público es, si cabe, mayor que el del Procés. Y sin embargo, no hay cámaras.

El juez Leopoldo Puente ha argumentado que la retransmisión es incompatible con la fase reservada del proceso y que anteriores filtraciones aconsejaron restringir el acceso. Es una justificación que puede tener base legal. Pero que resulta difícil de separar del hecho de que el partido en el poder tiene un interés evidente en que este juicio se desarrolle con la menor exposición pública posible.

Pero la ausencia de cámaras no es la única decisión que levanta cejas.

El ministro Ángel Víctor Torres, titular de Política Territorial en el Gobierno de Sánchez y figura con vínculos documentados en la investigación, ha obtenido autorización para declarar por escrito. No en persona, no sometido al interrogatorio directo de las acusaciones, no mirando a los ojos al tribunal. Por escrito. Con tiempo para preparar cada respuesta, con la posibilidad de consultar con sus abogados y con la comodidad de no tener que sostener su versión ante las repreguntas de los fiscales.

Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, también ha conseguido declarar por escrito. La segunda autoridad del Estado en el orden de prelación, presidenta de la Cámara que debería ser el símbolo de la transparencia y la rendición de cuentas democrática, evitará comparecer en persona ante el tribunal que investiga la corrupción del partido al que pertenece.

La coincidencia es llamativa. Quienes tienen mayor exposición política declaran por escrito. Quienes no tienen protección institucional declaran en persona y bajo el fuego cruzado de los interrogatorios. La justicia es igual para todos, pero algunos tienen más comodidades que otros a la hora de ejercerla.

💥El hermano de Koldo reconoce que estuvo 2 veces en la sede del PSOE recogiendo dinero en efectivo, también admitió viajes a República Dominicana en los que, según la acusación, habría recogido pagos en efectivo de 10.000 $ para su hermano y al ex ministro José Luis Ábalos. pic.twitter.com/tnNW4OYXsQ — Ramón Rouco ®️ (@Ramon_Rouco_) April 7, 2026

Lo que ha salido esta semana

A pesar de las restricciones, los testimonios de la primera semana han construido un cuadro suficientemente nítido como para entender de qué va este juicio.

Carmen Pano y su hija declararon sobre bolsas con dinero en efectivo llevadas a la sede del PSOE en Ferraz. Joseba García, hermano de Koldo, admitió haber recogido sobres con efectivo en la sede del partido en varias ocasiones, aunque el partido los justificó como «devoluciones de gastos». La periodista Beatriz Parera, que lleva meses siguiendo el caso, no tiene dudas sobre la calificación jurídica: tráfico de influencias y cohecho.

Los altos funcionarios del Ministerio de Transportes admitieron haber contratado a ex parejas del exministro Ábalos en empresas del sector público. Claudia Montes, ex Miss Asturias y amiga cercana del exministro, declaró sobre su contratación en Logirail, empresa pública a la que llegó a través de unos enlaces que Ábalos le envió. Jésica Rodríguez, identificada como ex amante oficial del exministro, presentó su propia versión de los hechos en contradicción con la de otros testigos.

El cuadro que emerge no es el de un político que se torció en los márgenes. Es el de un sistema de favores, contratos y dinero en efectivo que operaba desde el núcleo del PSOE y con conexiones que, según varios testimonios, llegan hasta La Moncloa y afectan a un expresidente y a personas integradas en el Gobierno actual.

Las defensas, a la ofensiva

Las sesiones han sido interrumpidas en varias ocasiones por recursos legales de las defensas, que exigen poder interrogar a testigos de alto perfil político. La defensa de Ábalos ha presionado para que declaren en persona figuras como Armengol o el ministro Torres, argumentando que su testimonio es relevante para la defensa de su cliente.

El tribunal, presidido por Andrés Martínez Arrieta, ha optado por la fórmula del testimonio escrito para los cargos de mayor rango político. Una decisión que tiene cobertura legal pero que alimenta la percepción de un proceso en el que los poderosos tienen acceso a vías de salida que los demás no tienen.

El esperpento que no se puede esconder

Bieito Rubido, director de El Debate, lo calificó esta semana sin ambages: un esperpento de la corrupción del PSOE. Y añadió la pregunta que muchos se hacen: si el Procés se retransmitió en directo como ejercicio de transparencia democrática, ¿por qué el juicio que afecta al partido gobernante se celebra sin cámaras?

La respuesta oficial apela a razones técnicas y legales. La respuesta real está en el contexto: un Gobierno que controla TVE, que tiene influencia sobre los medios públicos y que tiene todo el interés del mundo en que los testimonios sobre bolsas de dinero en Ferraz no lleguen a los salones de los españoles en el informativo de la noche.

El control narrativo, en ausencia de retransmisión, lo gana quien tiene más altavoces. Y el Gobierno de Sánchez tiene muchos altavoces.

Pero los testimonios están ahí. Las filtraciones llegan. Los informes de la UCO existen. Y el juicio continúa, sesión tras sesión, construyendo un expediente que el PSOE no puede hacer desaparecer por mucho que lo intente.

Un exministro con 24 años de pena potencial. Su asesor con 19. Dinero en efectivo en la sede del partido. Ministros que declaran por escrito para no tener que mirar al tribunal a los ojos. Y una televisión pública que mira hacia otro lado.

La transparencia democrática, en este caso, tiene mala prensa.