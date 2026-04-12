El juicio del caso Ábalos dinamitará al PSOE y dejará ‘desnudo’ a Sánchez en su último año de legislatura

Pintan bastos.

La primera semana en el TS —y faltan dos más— ha desbaratado la narrativa que el marido de Begoña venía construyendo y que ha difundido a los cuatro vientos la Brunete Pedrete mediática.

Lo que durante meses se intentó presentar como un relato fabricado por enemigos políticos cobra ahora una dimensión muy distinta, y el debate ha trascendido cualquier intento de contenerlo.

La Moncloa, el PSOE y sus bien pagados periodistas han optado allimón por una estrategia curiosa: en lugar de refutar las acusaciones de corrupción, intentan tomar distancia de quien fuera durante años su figura más poderosa, tanto en la estructura orgánica como en el Consejo de Ministros.

Tres testimonios ante el alto tribunal han señalado directamente al partido y al Gobierno Sánchez por cobros irregulares vinculados al sector energético y a una aerolínea rescatada con fondos públicos, dejando a la dirección socialista sin apenas margen para el contraataque.

Las tres primeras jornadas del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo contra quien fuera mano derecha de Sánchez, el todopoderoso socialista que le ayudó a ganar las primarias del PSOE recorriendo España en un Peugeot—, son un duro mazazo para el Gobierno del marido de Begoña y su corrupto partido.

La vista oral ha dejado al descubierto la profunda degeneración que anidó en las entrañas del Gobierno y del PSOE de la mano de su ex secretario de Organización y ex ministro de Transportes, a través de comisiones, sobornos de empresarios, prostitución, enchufes y bolsas con fajos de billetes.

Desde el pasado martes, Ábalos se enfrenta a un juicio por los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y malversación de caudales públicos.

José Luis Ábalos no era un ministro cualquiera. Era el hombre de confianza de Pedro Sánchez, su secretario de Organización, el arquitecto de la maquinaria electoral socialista durante los años más decisivos del sanchismo.

El hombre con quien el presidente compartía vuelos, consejos de ministros y mensajes cargados de afecto por WhatsApp.

Ese hombre se sienta ahora en el banquillo del Tribunal Supremo con una petición de 24 años de prisión encima de la mesa.

Y lo que está saliendo en las primeras sesiones del juicio no es solo la historia de un político que se corrompió.

Es la radiografía de cómo funcionaba el poder socialista desde dentro.

Investigada por cinco delitos. No ha querido dar explicaciones. Su marido ataca a los jueces y periodistas por hacer su trabajo. Ella no entrega su pasaporte en el juzgado. Pero los dos se van a China de turismo tres días antes y lo pagan ustedes. pic.twitter.com/9ijsmW3iAi — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) April 11, 2026

Lo que los testigos están contando

Joseba García, hermano del exasesor Koldo, recibía sobres con dinero en efectivo dentro de la sede del PSOE en Ferraz para entregárselos a su hermano o a su cuñada. No eran cantidades menores. Eran pagos del partido a quien entonces era el secretario de Organización y su círculo más próximo.

Jessica Rodríguez, expareja del exministro, confesó haber cobrado de empresas públicas sin haber pisado una sola vez la oficina. Todo con el conocimiento de Ábalos. Su lujoso piso en Madrid, cuyo origen financiero está siendo investigado, vuelve a estar bajo el foco judicial.

Claudia Montes, ex Miss Asturias y amiga cercana del exministro, explicó cómo fue contratada en LogiRail, empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes, donde pasaba sus jornadas laborales leyendo libros sobre trenes en una biblioteca de Oviedo. Ábalos nunca le aclaró que aquello era un enchufe.

Ella, con admirable ingenuidad o con notable habilidad narrativa, dijo que tampoco se lo preguntó.

La UCO sostiene que tanto Ábalos como posteriormente Santos Cerdán transformaron la estructura organizativa del PSOE en algo que los investigadores no dudan en calificar como «organización criminal» durante ocho años. Ocho años. Dos mandatos enteros.

La simetría que no absuelve a nadie

El PSOE intenta el movimiento habitual en estos casos: señalar al PP y al juicio por el caso Kitchen en la Audiencia Nacional para establecer una equidistancia moral que diluya el impacto. La estrategia es comprensible. Y es un error monumental.

Porque el caso Ábalos no es comparable al Kitchen en términos de proximidad al poder actual. Ábalos fue el número dos de Sánchez. Compartió los años de ascenso, los pactos más delicados, los momentos más críticos de la historia reciente del partido. La distancia entre Sánchez y Ábalos es infinitamente menor que la distancia entre Feijóo y los hechos que se juzgan en la Audiencia Nacional.

Cada declaración que sale del Supremo, la de la dentista que cobraba sin trabajar, la de la amiga que estudiaba trenes con dinero público, la de los sobres en Ferraz, humilla a la izquierda y enfurece al resto. Ramoncín, referente cultural de la izquierda española durante décadas, lo resumió con una frase que circula en los medios: «Sería cómico si no fuera patético».

El calendario que convierte este juicio en una bomba de relojería

Y aquí es donde el caso deja de ser solo judicial para convertirse en un factor electoral de primera magnitud.

Las próximas elecciones generales no se celebrarán antes de la primavera de 2027, previsiblemente en un superdomingo electoral coincidiendo con las municipales, o en el otoño de ese mismo año si Sánchez intenta agotar la legislatura. En cualquiera de los dos escenarios, el calendario judicial del caso Ábalos es devastador para el Gobierno.

Los juicios de esta complejidad en el Tribunal Supremo tardan entre uno y dos años en producir sentencia desde el inicio de las sesiones. Las primeras vistas acaban de comenzar en abril de 2026. La aritmética es implacable: la sentencia llegará previsiblemente en 2027, en plena precampaña electoral o incluso en medio de la campaña misma.

Y las condenas en el Supremo, cuando llegan, son noticias de portada durante semanas. No hay estrategia de comunicación que las neutralice. No hay cortina de humo suficientemente densa. No hay agenda política capaz de competir con el titular de un exnúmero dos del PSOE condenado a décadas de prisión por malversación y cohecho.

Sánchez quedará a la intemperie. Tendrá que responder en campaña electoral por qué eligió a ese hombre, por qué lo protegió como diputado durante cuatro años después de que estallara el escándalo, por qué compartió con él la dirección del partido durante los años en que, según la UCO, se construía la trama.

No habrá respuesta satisfactoria. Porque no la hay.

Lo que todavía no ha salido

Y lo que ya se sabe no es todo. Las investigaciones sobre pagos en efectivo en Ferraz siguen bajo secreto de sumario. Las ramificaciones del caso hacia otros miembros del Gobierno y del partido están siendo documentadas por la UCO en informes que todavía no se han presentado en sede judicial.

Francina Armengol, presidenta del Congreso, niega cualquier contacto con Ábalos o Koldo en relación con los contratos de mascarillas. Declarará por escrito, con la comodidad que ese formato le proporciona. Ángel Víctor Torres, ministro en activo, también declarará por escrito. La coincidencia de que los cargos con mayor exposición política hayan obtenido ese privilegio no pasa desapercibida.

Pedro Sánchez, cuyo nombre aparece en los márgenes de la investigación por su cercanía con Ábalos y por la protección que le dispensó durante años, viajó esta semana a Pekín con su esposa mientras el juicio comenzaba en Madrid. La imagen de un presidente que ignora lo que ocurre con su exnúmero dos en el Supremo tiene una carga simbólica que los estrategas del PSOE conocen perfectamente y no pueden neutralizar.

El efecto electoral: desmovilización y enfado

Los analistas electorales coinciden en un diagnóstico que las encuestas empiezan a reflejar: el juicio tiene un doble efecto devastador para el PSOE.

Por un lado, desmoviliza al votante socialista tradicional. Los militantes y simpatizantes que llevan décadas creyendo en un PSOE que representa la honestidad frente a la corrupción del PP reciben con cada declaración del juicio una bofetada de realidad. La dentista que cobraba sin trabajar. La amiga que estudiaba trenes. Los sobres en Ferraz. No hay manera de integrar esas imágenes en un relato de partido honesto y comprometido con el interés general.

Por otro lado, activa y enardece al votante de derechas con una energía que ningún mitin puede generar artificialmente. La indignación ante la corrupción es uno de los combustibles más eficaces de la movilización electoral, y el caso Ábalos lo proporciona en cantidades industriales.

La combinación de los dos efectos, menos votos propios y más votos ajenos, es el escenario que los estrategas del PSOE contemplan con una mezcla de resignación y pánico cuando se atreven a ser honestos en privado.

Una legislatura que corre contra el reloj judicial

Sánchez sabe que el tiempo juega en su contra. Cada mes que pasa es un mes más de juicio, un mes más de revelaciones, un mes más de titulares que erosionan la imagen del partido. La tentación de adelantar las elecciones existe, pero adelantarlas ahora significaría convocarlas en el peor momento posible, con el juicio en pleno apogeo y sin que haya habido tiempo de construir un relato alternativo.

Esperar a la primavera o el otoño de 2027 implica llegar a las urnas con la sentencia encima o a punto de caer. No hay ventana limpia. No hay momento en que el calendario judicial y el calendario electoral se alineen favorablemente para el Gobierno.

Ábalos prometió erradicar la corrupción cuando llegó al poder. Sánchez lo puso al frente de la organización del partido convencido de que era el hombre adecuado. Ahora el Supremo va a decidir si ambos tenían razón.

Todo indica que no.

Y esa sentencia llegará justo cuando Sánchez más necesitaba que no llegara.