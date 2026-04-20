Hazte Oír acongoja a Begoña Gómez y a Pedro Sánchez: exige 24 años de cárcel y la retirada de pasaporte

Hazte Oír ha dado un nuevo paso en la causa de Begoña Gómez y ha elevado al máximo la presión judicial y política sobre la esposa del presidente del Gobierno. La acusación popular ha pedido para ella 24 años de cárcel y ha reclamado también medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer en el juzgado cada 15 días.

La petición llega en un momento clave del procedimiento. La organización ha presentado este lunes su escrito de acusación de cara a un hipotético juicio con jurado y ha fijado para Gómez penas por cuatro delitos: tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. La asociación sostiene que Gómez se habría prevalido de su condición de esposa de Pedro Sánchez y que habría usado su posición para influir en procesos administrativos y beneficiar intereses privados.

El escrito no se queda en la mujer del presidente. Hazte Oír pide también 22 años de cárcel para Cristina Álvarez, asesora de Moncloa, y seis años para el empresario Juan Carlos Barrabés. Además, solicita que Pedro Sánchez declare como testigo en el juicio, algo que añade una nueva capa de desgaste político a la causa.

La acusación popular también pide al juez que imponga medidas cautelares personales a los tres investigados. Entre ellas figuran la prohibición de abandonar el territorio nacional sin autorización judicial, la retirada del pasaporte y la comparecencia periódica en sede judicial. La organización justifica esa petición en un supuesto riesgo de fuga y en la necesidad de asegurar la presencia de los acusados durante el proceso.

Cuatro delitos sobre la mesa

El escrito presentado por Hazte Oír detalla los delitos que atribuye a Begoña Gómez. Son cuatro: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.

No es una acusación menor. Se trata de delitos graves, con penas altas si se acreditan en sede judicial.

La asociación sostiene que existen indicios suficientes para abrir juicio oral. Y por eso plantea una condena que suma más de dos décadas de prisión.

El caso gira en torno a la actividad de Gómez en el ámbito universitario y sus relaciones con empresarios. Una línea de investigación que lleva meses sobre la mesa y que ha ido ganando peso con el paso del tiempo.

Un caso que no se apaga

El ‘caso Begoña Gómez’ arrancó en 2024 y desde entonces no ha dejado de generar titulares. La investigación judicial analiza posibles irregularidades en su actividad profesional y sus contactos con empresas.

La Fiscalía ha mantenido en distintos momentos que no veía base suficiente. Sin embargo, el juez ha continuado con la instrucción.

Ahora, con este nuevo escrito de acusación, el escenario se endurece.

El proceso entra en una fase más delicada. Más jurídica. Y también más política.