El ‘Día D’ de Aldama ya tiene fecha: irá al Supremo y se llevará por delante a toda la cuadrilla Sánchez

En Ferraz llevan semanas sin dormir bien.

Y es que ya conocen la fecha en la que Víctor de Aldama se sentará en el banquillo por el caso de las mascarillas, una de las derivadas de la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo

Será este 29 de abril, cuando se siente ante el Tribunal Supremo con un acuerdo firmado con la Fiscalía Anticorrupción y con algo que en el PSOE temen más que cualquier encuesta: Documentos, mensajes, pagos, nombres.

Cuando empezaron a circular los primeros indicios de lo que Aldama podía contar, la maquinaria del sanchismo activó el manual habitual. Había que desactivarlo antes de que hablara. La estrategia fue presentarlo como una versión talludita del Pequeño Nicolás: un fantasioso, un embaucador, un hombre que se inventa contactos y relaciones que no existen, un charlatán sin pruebas que se pavonea de influencias que nunca tuvo.

El problema es que Aldama sí tenía pruebas.

Los 10.000 euros mensuales en efectivo que le pagaba a Koldo están documentados. Los 82.000 euros del alquiler de la amante de Ábalos están documentados. Las vacaciones en Marbella, el chalet en Cádiz, los contratos de 34,2 millones con Puertos del Estado, los mensajes en el iPhone de Koldo, las visitas al Ministerio de Transportes sin cita previa que la exsecretaria de Ábalos ha corroborado ante el tribunal. Todo está documentado.

El Pequeño Nicolás no tenía nada de eso. Aldama tiene un maletín.

Lo que el Supremo ya sabe

El juicio comenzó en abril. José Luis Ábalos y Koldo García llevan en prisión provisional desde noviembre de 2025, negando todo. Aldama, que ha confesado su implicación en la trama, sostiene que Sánchez, el marido de Begoña Gómez, sabía. Que estaba «al tanto de todo».

La Fiscalía Anticorrupción ha elevado las comisiones cobradas en los contratos de mascarillas al 10% sobre 53 millones de euros. Unos 5,3 millones en comisiones. La mitad, según la acusación, habría ido a Ábalos y Koldo.

En el capítulo de obras públicas, los contratos amañados superan los 537 millones de euros. Las comisiones, inicialmente fijadas en el 1%, han sido revisadas al alza. Aldama habla de pagos de entre 3,5 y 4 millones repartidos entre él mismo, Ábalos, Koldo y el PSOE como organización.

La trama se remonta a 2019. Pagos en efectivo dentro del propio Ministerio de Transportes. Una estructura que la UCO de la Guardia Civil califica de organización criminal que operó durante ocho años con la estructura del partido como cobertura.

Cerdán y los siete millones

Santos Cerdán, exnúmero tres del PSOE, aparece en la investigación como el receptor de un 2% de comisión por contrato amañado. Los siete millones que la UCO le atribuye fluyeron a través de Servinabar 2000 SL y empresas opacas. Cerdán dimitió cuando los indicios se hicieron públicos. La investigación sobre su caso incluye trece obras con un valor cercano a los 637 millones, incluyendo fondos europeos.

La Audiencia Nacional investiga cuentas vinculadas al PSOE. Hay un sobre relacionado con PDVSA, la petrolera venezolana, y con Delcy Rodríguez, que los investigadores vinculan a financiación del partido. Una triangulación cercana al millón de euros a través de cooperativas en San Sebastián. Y Aldama, que en algún momento residía en República Dominicana mientras seguía cobrando sobresueldos de la trama, tenía contacto directo con el presidente de ese país a través de Koldo y el nombre del ministro Ábalos.

Los 75 testigos y los nombres que asustan en La Moncloa

El presidente del Supremo Andrés Martínez Arrieta escuchará a unos 75 testigos. Entre ellos, Ángel Víctor Torres, hoy ministro y antes presidente de Canarias, y Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, cuya correspondencia con Koldo sobre contratos sanitarios en Baleares está documentada en el informe de la UCO.

Según el portavoz de Aldama en declaraciones a El Cascabel, hasta ocho altos cargos del PSOE están bajo su radar. Se mencionan implicaciones en el rescate de Air Europa, en licencias gestionadas desde Hacienda e Industria, y en el sobre vinculado a PDVSA con financiación irregular del partido.

Javier Hidalgo, exCEO de Globalia, ha defendido ante el tribunal las gestiones para el rescate de Air Europa pero ha minimizado el papel de Aldama, que mediaba por unos 12.000 euros mensuales en ese proceso. La contradicción entre esa versión y los documentos que Aldama ha presentado al tribunal es uno de los puntos más delicados de la vista.

Por qué esta vez es diferente

La estrategia de desacreditar a Aldama como un fantasioso sin pruebas funcionó durante un tiempo en el ecosistema mediático favorable al Gobierno. Pero tiene un problema estructural: Aldama llegó al Supremo con documentos que el tribunal ha admitido. Con mensajes intervenidos judicialmente. Con testigos que han corroborado partes sustanciales de su relato.

Un fantoche no tiene 10.000 euros mensuales en efectivo documentados. Un fantoche no tiene los alquileres de la amante del ministro en su contabilidad. Un fantoche no puede presentar un pago de 20.000 euros no declarados a Ábalos relacionado con un local en Valencia, como Aldama ha hecho con documentación ante el tribunal.

Lo que declaró el 29 de abril puede ser el mayor terremoto judicial que haya sacudido a un Gobierno español desde la restauración de la democracia. En La Moncloa lo saben. En Ferraz lo temen. Y la pregunta que circula en los pasillos del PSOE es la misma que circula entre los analistas políticos.

Si Aldama menciona al «amo del PSOE», como ha insinuado que hará, ¿sacrificará Sánchez a sus hombres para salvar el Gobierno? ¿O el efecto dominó será demasiado rápido para que haya tiempo de gestionar nada?

El 29 de abril, España contenía la respiración.