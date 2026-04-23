Ayuso derrota al bulero ‘Javierito’ Ruiz: la Justicia condena a TVE por una información “tendenciosa y no ajustada a la verdad”

La Comunidad de Madrid celebra una victoria contundente en los tribunales contra RTVE. El Juzgado de Primera Instancia nº 72 de Madrid, bajo la dirección de la juez Sonia Lence, ha condenado al ente público y a su presidente, José Pablo López, por difundir el 1 de diciembre de 2025 una información «tendenciosa y no ajustada a la verdad» en el programa Mañaneros 360, presentado por Javier Ruiz.

Todo comenzó con un rótulo malintencionado que decía: «Ayuso premia a la acusación contra el fiscal. Subvención de 43 millones para el ICAM a una semana de la denuncia al fiscal, y después, licencia para convertirse en universidad». Este segmento del programa insinuaba un oscuro favoritismo por parte de Ayuso hacia el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), que actuaba como acusación en el juicio del Tribunal Supremo contra el exfiscal general Álvaro García Ortiz, quien fue condenado por revelación de secretos. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Esa subvención no era un capricho aislado, sino el pago habitual correspondiente al turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita, obligación que asume la Comunidad desde 2003. Lo que el programa omitió fue precisamente este detalle fundamental, lo que el juez califica como una omisión tendenciosa que induce a confusión.

La Comunidad de Madrid solicitó una rectificación formal, pero Mañaneros 360 se negó rotundamente. Ahora, la sentencia impone medidas contundentes:

Emitir la rectificación completa , sin comentarios adicionales, en el mismo horario y con igual relevancia que la noticia original.

, sin comentarios adicionales, en el y con igual que la noticia original. Realizarlo dentro de un plazo de tres días tras recibir la notificación.

tras recibir la notificación. Asumir las costas procesales.

No es esta la primera vez que Ayuso se enfrenta a lo que considera ataques sesgados desde la televisión pública. Recordemos los casos relacionados con las mascarillas o las residencias durante la pandemia, donde también recurrió exitosamente a los tribunales. Las repercusiones podrían ser significativas. Bajo el mando de José Pablo López, RTVE ha sido objeto de críticas por su supuesta parcialidad hacia el Gobierno central. Esta rectificación forzada durante el prime time supone una humillación para el programa de Javier Ruiz, pareja de la divulgadora Sarah Santaolalla, y reaviva el debate sobre la verdadera independencia del medio público. ¿Asistiremos a más demandas? La oposición madrileña, liderada por Mónica García, ya califica esta situación como un claro ejemplo del “victimismo ayusista”, aunque los hechos judiciales pesan más.

En Vozpópuli, analizan cómo esta sentencia refuerza la idea de una construcción informativa cargada políticamente, la justicia condena a RTVE por emitir un bulo sobre Ayuso en el programa de Javier Ruiz. Por su parte, ABC subraya que el fallo explica con claridad las inexactitudes derivadas de omitir datos esenciales sobre el ICAM y su centro universitario vinculado a la Universidad Complutense.

Algunas curiosidades rodean este caso: aunque se mencionaron los 43 millones en el rótulo original, lo cierto es que la subvención anual real se sitúa alrededor de los 40 millones, según fuentes oficiales. Además, cabe destacar que Javier Ruiz no fue demandado directamente ya que no estaba al frente del programa en ese momento, lo cual evita complicaciones legales adicionales. Y atención: la rectificación debe ser leída sin añadidos, como si nuestro amigo “Javierito” tuviera que tragarse sus palabras en directo. ¿Cumplirán rigurosamente con esto o intentarán apelar? El Tribunal admite recurso, pero lo cierto es que ya se ha dañado seriamente su credibilidad.