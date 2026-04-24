La UCO acaba con las esperanzas de Koldo de no volver a prisión: y en Ferraz contienen la respiración

Dieciséis horas de grabaciones. Una jornada de doce horas y veinticinco minutos registrada en un solo día.

Audios que abarcan desde 2019 hasta 2023 y que Koldo García preparó como un seguro ante la posibilidad de que el PSOE lo abandonara a su suerte.

Ese seguro ha explotado en la cara del partido.

Según adelanta EsDiario, La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado un informe que confirma la autenticidad de las grabaciones interceptadas en el domicilio de Koldo en Benidorm. Los peritos del Servicio de Criminalística han descartado cualquier manipulación. No hay «trazas de alteraciones» a pesar de los etiquetados irregulares y los archivos adicionales que la defensa señaló como indicios de manipulación. El juez Leopoldo Puente, encargado del caso en el Tribunal Supremo, ha desestimado todos los recursos de las defensas y califica los indicios como «consistentes».

Todo esto ocurre con la declaración de Víctor de Aldama programada para el 28 de abril. En Ferraz y en La Moncloa saben lo que viene.

Lo que dicen los audios

Las grabaciones son demoledoras en su concreción. Pagos mensuales de 2.600 euros a Koldo procedentes de empresas como Acciona sin justificación alguna de servicios prestados. Gestiones por un total de 620.000 euros en favor de Ábalos y García. Koldo reprendiendo a Ábalos por haberse gastado 470.000 euros en dos años. La frase «el hijo de puta del Santos se ha quedado con dinero» referida a Cerdán.

Y las amenazas que revelan la estructura de poder de toda la trama. Koldo advirtiendo a Cerdán: «O me ves o te juro que le llevo a Pedro una grabación desde Pamplona». Koldo recordándole amaños en las primarias de 2014: «Apuntas como que han votado esos dos que te faltan sin que te vea nadie».

Los audios cubren un período amplio, no tienen saltos y se cruzan con mensajes comprometedores que los complementan. La defensa de Cerdán argumenta «incoherencias técnicas». El juez no encuentra fundamento en esas alegaciones.

Soluciones de Gestión y el mapa del PSOE

La dimensión del escándalo se amplía cuando se analiza quiénes eran los clientes de Soluciones de Gestión, la empresa de Aldama que facturó decenas de millones en contratos de mascarillas y material sanitario durante la pandemia.

Seis de los ocho clientes principales de Soluciones de Gestión eran administraciones gobernadas por el PSOE. No es una coincidencia estadística. Es la anatomía de una red que usó la estructura territorial del partido como mapa de negocio.

El mecanismo era el siguiente: Aldama negociaba con sus proveedores la compra de material, usaba a Koldo como palanca en los ministerios y comunidades autónomas socialistas, y los contratos llegaban. En el caso de Transportes, Aldama ya había negociado con su proveedor la compra de ocho millones de mascarillas antes de que el ministerio formalizara el pedido. Esa circunstancia pudo precipitar que el pedido del ministerio se doblara de cuatro a ocho millones: primero se negoció el suministro, luego se ajustó la demanda institucional al volumen ya comprometido con el proveedor.

Es la inversión del proceso normal de contratación pública. No es el Estado quien detecta una necesidad y busca proveedores. Es el intermediario quien coloca el volumen y la administración quien lo formaliza después.

Juan Carlos Cueto aparece en los audios vinculado a contratos valorados en 9,6 millones. Aldama figura además como figura central en un fraude relacionado con hidrocarburos que la investigación ha ido desvelando en paralelo al caso de las mascarillas.

Las ramificaciones que afectan al partido

El informe de la UCO de casi 500 páginas detalla también cómo Koldo usó su posición para dispensar favores personales que formaban parte de la red de lealtades que mantenía viva la trama. Intercedió por una ciudadana rumana llamada Nicoleta que necesitaba trabajo. Colocó a Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, en empresas como Tragsatec e Ineo. Funcionaba como tutor, gestor y consejero de Ábalos en todo lo que el ministro necesitaba resolver fuera de los canales formales.

La dimisión de Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE tras conocerse el contenido del informe fue el primer impacto político visible. Pedro Sánchez le ha exigido su acta de diputado. Cerdán comparecerá voluntariamente el 25 de junio, ya sin aforamiento. Las penas que enfrenta son de hasta seis años por cohecho, ocho por organización criminal y más de quince por prevaricación o tráfico de influencias.

Lo que viene el 28 de abril

Víctor de Aldama se ha comprometido a ser «demoledor» en su declaración ante el Tribunal Supremo. Ya confesó haber recibido comisiones ilegales, lo que le permitió salir temporalmente en libertad. Su testimonio puede afectar directamente a Ábalos, quien se sentará en el banquillo junto a él y a Koldo hasta el 30 de abril, con más de 75 testigos previstos.

Lo que Aldama sabe sobre la red que construyó durante años, quiénes la avalaban, quiénes cobraban y hasta dónde llegaba la cadena de complicidades, es la pregunta que en Ferraz no puede responderse sin miedo.

Seis de los ocho clientes de Soluciones de Gestión eran administraciones socialistas. Los audios son auténticos. El juez los llama indicios consistentes.

Y Aldama declara el lunes.