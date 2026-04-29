Aldama hunde a Sánchez: señala en el Supremo al marido de Begoña como ‘clave’ en los negocios sucios de la trama de Ábalos y Koldo

Cuando el PSOE y el entorno de Sánchez empezaron a hablar de Víctor de Aldama, lo llamaron cuentista.

Un fanfarrón. Un empresario de medio pelo que exageraba sus contactos y sus influencias para parecer más importante de lo que era. Un tipo que se ponía nombres de ministros en la boca para impresionar a sus clientes.

Era la estrategia de siempre: desacreditar al testigo antes de que hable. Convertir al hombre que sabe demasiado en alguien a quien nadie debería creer.

El problema es que la UCO de la Guardia Civil llevaba años grabando, interviniendo comunicaciones y analizando flujos financieros. Y lo que encontró no era el relato de un fanfarrón. Era la documentación de una organización criminal con acceso al más alto nivel del poder socialista.

Este miércoles, Aldama declaró ante el Tribunal Supremo. Y lo que dijo no lo calculó nadie en Ferraz cuando decidieron que la mejor defensa era reírse de él.

El hombre que nadie quería tomar en serio

Víctor de Aldama entró en el ecosistema del PSOE como entran muchos empresarios en los entornos de poder: ofreciendo servicios, contactos y dinero a cambio de acceso y contratos. Era comisionista, intermediario, el tipo que conoce a quien hay que conocer y que cobra por hacer de puente.

Durante años, su relación con Koldo García y a través de él con José Luis Ábalos le permitió operar con una impunidad que él mismo describió como entrar al Ministerio de Transportes «como si estuviera en mi propia casa». Accedía por el patio reservado a altos cargos. Sus empresas obtenían contratos. Sus llamadas se devolvían.

Cuando el escándalo comenzó a aflorar, la estrategia del entorno de Sánchez fue clara: Aldama era un embustero, un nombre-dropper, alguien que se inventaba conversaciones y reuniones para darse importancia. El propio Sánchez y sus portavoces lo descartaron como fuente creíble con la misma naturalidad con que descartaron las primeras informaciones sobre la trama.

No calcularon que Aldama tenía mensajes. Tenía grabaciones. Tenía transferencias bancarias. Y tenía el incentivo perfecto para contarlo todo: un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción que le permite reducir su condena a cambio de colaborar.

El cuentista resultó ser el testigo más documentado del caso.

Lo que declaró ante el Supremo

Aldama compareció este miércoles dispuesto a no guardarse nada. Las fuentes cercanas al caso habían anticipado que iría con todo. Y fue con todo.

Confirmó los pagos a Ábalos: 400.000 euros. A Koldo: 250.000 euros. Detalló cómo los contratos de mascarillas durante la pandemia se adjudicaron a sus empresas a través de un mecanismo que implicaba la intervención directa del Ministerio de Transportes. Contratos duplicados que aparecían minutos después de correos dirigidos a él. Adquisiciones realizadas a sus empresas pese a existir alternativas más económicas.

Pero Aldama apuntó más arriba. Describió cómo el entramado conectaba con Begoña Gómez: las cartas de recomendación firmadas por la esposa del presidente que facilitaron a Juan Carlos Barrabés obtener 16 millones en contratos públicos financiados con fondos europeos. Las gestiones realizadas por María Jesús Montero dentro de una red que unía influencias familiares con contratos públicos.

Y siguió la línea que la UCO había trazado en sus cinco informes: «La trama tenía acceso directo a Pedro Sánchez». La responsabilidad in vigilando del presidente, que no supervisó a su equipo, es la formulación jurídica más conservadora. Lo que Aldama describió va más lejos: un entramado que operaba con el visto bueno desde lo más alto.

Los detalles que pintan el cuadro completo

Los elementos que han ido aflorando en las sesiones del juicio componen un mosaico que ningún portavoz del Gobierno puede ya desmontar con declaraciones públicas.

Bolsas con 500.000 euros entregadas por Javier Hidalgo, de Globalia, a Koldo y Aldama para acelerar el rescate de Air Europa con 475 millones de fondos públicos. Sobres destinados a Santos Cerdán. El chalet en La Línea de la Concepción alquilado para Ábalos y pagado por la trama. Las fiestas de fin de semana en Marbella sufragadas con el mismo dinero. Los 10.000 euros mensuales en efectivo que Aldama entregaba a Koldo desde 2019, año en que Sánchez llevaba apenas unos meses en La Moncloa.

La conexión con Zurab Pololikashvili, secretario general de ONU Turismo, en contratos millonarios. Los posibles vínculos con financiación del PSOE a través de PDVSA venezolana, ya bajo investigación en la Audiencia Nacional. Y los mensajes de WhatsApp intervenidos que muestran que tanto Sánchez como Begoña aparecen en las conversaciones de la trama.

Desde noviembre de 2020, cuando una fiesta de Halloween reveló correos comprometedores gracias a la exmujer de Ábalos, había indicios de estas irregularidades. Pero no fue hasta nueve meses después cuando se cesó al exministro, tras escándalos sobre fiestas y facturas dudosas. Nueve meses en los que la trama siguió operando.

La sala del Supremo este miércoles

Ábalos mostraba signos evidentes de inquietud durante la declaración. Koldo mantuvo una actitud evasiva. Aldama compareció con la calma del hombre que ya ha tomado su decisión y sabe que lo que tiene que decir está documentado.

La Fiscalía escuchaba atenta a su testigo estrella. Las defensas buscaban grietas en el relato. Y los magistrados del Supremo tomaban nota de cada detalle de una declaración que puede abrir nuevos frentes judiciales para el Gobierno.

El error de cálculo que lo cambió todo

La ironía que nadie en el PSOE puede digerir es que ellos mismos contribuyeron a crear al testigo más peligroso de su historia.

Si el partido hubiera actuado con rapidez cuando aparecieron los primeros indicios en 2020, si hubiera apartado a Ábalos de forma inmediata y cooperado con la investigación, Aldama podría haber quedado como un caso de corrupción periférica que dañaba a un exministro pero no alcanzaba al núcleo del poder.

En lugar de eso, decidieron que Aldama era un cuentista. Lo ignoraron. Lo desacreditaron. Y le dieron tiempo para llegar a un acuerdo con la Fiscalía y convertirse en el hombre que este miércoles declaró ante el Supremo con nombres, fechas, cantidades y mensajes de WhatsApp.

El mayor error estratégico de Sánchez en su historia política no fue ninguna decisión de gobierno. Fue subestimar al intermediario al que llamaron cuentista.