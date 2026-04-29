Aldama revela que Sánchez era ‘el 1’ de la organización criminal: «Lo sabía todo»

Lo de este miércoles prometía ser Goro y ha sido bíblico.

Víctor de Aldama declaró este 29 de abril de 2026 ante el Tribunal Supremo y dijo lo que el Gobierno de Sánchez lleva meses intentando evitar que se dijera en sede judicial con esta contundencia.

El empresario comisionista estableció una jerarquía clara de la organización criminal que describe: Pedro Sánchez en primer lugar. José Luis Ábalos en segundo. Koldo García en tercero. Y él mismo en cuarto.

No como acusación abstracta. Con una escena concreta, con fecha y lugar: un mitin del PSOE en Madrid en febrero de 2019. Koldo García le presentó al presidente.

Y Sánchez le dijo: «Muchas gracias, sé lo que estás haciendo».

Aldama subrayó ante el tribunal que esa frase no era un saludo de cortesía.

Era la confirmación de que el presidente del Gobierno sabía exactamente en qué consistían sus actividades dentro del entramado que operaba desde el Ministerio de Transportes.

Aldama que se cuide, puede terminar con hormigas en la boca https://t.co/VogOlvnRpE — Jorge Vázquez (@vazquezoutjorge) April 29, 2026

Lo que la corrupción necesitaba para funcionar

La declaración de Aldama no deja margen para la ambigüedad sobre un punto central: una organización de esa magnitud, con ese acceso al aparato del Estado, con esa capilaridad en los contratos públicos, con ese flujo de dinero negro circulando durante años, no habría sido posible sin la complicidad, la connivencia y el permiso explícito o tácito del hombre que estaba en la cima.

Pedro Sánchez, el marido de Begoña, no era un presidente que no sabía lo que hacía su entorno. Era, según el testimonio de Aldama, el garante último de que todo funcionara. El que otorgó a Koldo García el «poder transversal» que le permitía operar en distintos ministerios sin que nadie le pusiera obstáculos. El que recibió a Aldama en un mitin y le agradeció sus servicios sabiendo de qué servicios se trataba.

Sin ese apoyo desde la cúspide, Koldo no habría podido entrar al Ministerio de Transportes por el ascensor privado del ministro. Ábalos no habría podido recibir 10.000 euros mensuales en su residencia oficial de El Viso durante tres años. Las constructoras no habrían tenido un intermediario que les explicara qué licitaciones perseguir y cómo ganarlas a cambio de donaciones al PSOE. El dinero negro no habría circulado desde Ferraz hasta los sobres sin soporte documental que la Guardia Civil ha documentado.

La corrupción tentacular del PSOE que el Tribunal Supremo está juzgando necesitaba un jefe. Aldama dijo este miércoles quién era ese jefe.

Que dice @Yolanda_Diaz_ que nunca ha aplaudido a un corrupto como Abalos, pues nada, a retwitear hasta que recobre la memoria. pic.twitter.com/PBCrG8eN0f — Alberto (@brock_landers68) April 29, 2026

El mecanismo de la trama

Aldama describió con precisión de relojero cómo funcionaba el sistema. Koldo le pidió actuar como «nexo» entre el Ministerio de Transportes y las constructoras interesadas en licitaciones públicas. El mecanismo era sencillo en su diseño y enormemente lucrativo en su aplicación: Koldo le presentaba a representantes de empresas que ya trabajaban para el ministerio y le explicaba que debían «ayudarles» a ganar contratos. A cambio, esas empresas harían donaciones al PSOE.

Cuando Aldama preguntó cómo se podía documentar esa «ayuda», Koldo fue directo: «Eso no se puede facturar; por eso te necesitamos a ti, porque tienen que pagar en efectivo».

El comisionista admitió ante el tribunal que entendió que estaban haciendo algo ilegal. Pero también admitió que no se sintió «del todo incómodo» porque veía la oportunidad empresarial.

Las entregas de dinero: mochila, ascensor privado y El Viso

Los detalles que Aldama proporcionó sobre las entregas de dinero en efectivo tienen la concreción de quien describe algo que hizo decenas de veces.

Accedía al Ministerio de Transportes con una mochila usando el ascensor privado del ministro. «Solo llevaba la mochila cuando transportaba dinero en cantidades significativas», especificó. Los pagos también se realizaban en la residencia oficial de Ábalos en El Viso.

El monto total que estima haber entregado a Ábalos y Koldo está entre 3,5 y 4 millones de euros. Desde octubre de 2019 hasta septiembre de 2022, 10.000 euros mensuales a cada uno sin interrupción. Aproximadamente 2 millones ya entregados antes de 2020.

Estos pagos mensuales funcionaban como «un regalo» que no se descontaba de las cantidades adicionales que se entregaban por operaciones concretas. Formaban parte de lo que Aldama describió como «un circuito de entrada y salida de dinero negro» dentro del PSOE en Ferraz.

La caja B que la Guardia Civil ha documentado

Las acusaciones de Aldama sobre la financiación irregular del PSOE encuentran respaldo en los informes de la Guardia Civil presentados ante el tribunal.

Los investigadores han detectado sobres con dinero entregados en Ferraz cuyas cantidades no tienen «soporte documental» en los registros oficiales del partido. Un caso concreto: un sobre entregado a Ábalos en junio de 2019 que el PSOE declaró con 321,29 euros pero que tenía una cifra manuscrita de 826,73 euros. Una diferencia de 505 euros sin explicación.

Son cantidades pequeñas en relación con el total que se investiga, pero su función en el proceso judicial es grande: demuestran que el mecanismo de la doble contabilidad existía y que los registros oficiales del partido no reflejaban la realidad de los flujos financieros.

La Guardia Civil está centrando su investigación en el origen de esos fondos y en la hipótesis de que el PSOE mantenía una «caja B» financiada por empresas que obtenían adjudicaciones del Ministerio a cambio de esas donaciones en efectivo.

La reacción de Ábalos y Koldo en la sala

Mientras Aldama desgranaba los pormenores de la trama, Ábalos y Koldo García llegaron a reírse y murmurar en el banquillo. El PSOE ha anunciado que pedirá amparo al Supremo por las «injurias» de Aldama y mantiene que «no hay financiación ilegal» en el partido.

Es la misma estrategia que usaron cuando llamaron al empresario «cuentista» hace dos años. La diferencia es que ahora Aldama declara ante el Supremo con documentación bancaria, informes de la Guardia Civil y la precisión de quien recuerda con exactitud qué había en cada mochila que subió por el ascensor privado del ministro.

Sánchez agradeció sus servicios en un mitin de Madrid en febrero de 2019. «Muchas gracias, sé lo que estás haciendo».

Ahora el Tribunal Supremo también sabe lo que estaba haciendo.

La puntilla a la campaña andaluza de Chiqui

La declaración de Aldama ante el Supremo este miércoles no solo apuntó a Sánchez como jefe de la organización criminal. También dejó caer una bomba sobre María Jesús Montero en el peor momento posible para la candidata socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía.

El comisionista declaró que la entonces ministra de Hacienda dio una «orden clara» a la Agencia Tributaria para aplazar una deuda millonaria de su empresa, Pilot Real Estate. Un trato de favor que, según Aldama, formaba parte del entramado de favores mutuos que lubricaba la relación entre la trama y los miembros del Gobierno de Sánchez.

El subordinado de Montero acusado de haber ejecutado ese favor es Carlos Moreno, identificado como el «fontanero» de Hacienda, aficionado a la vela y hombre de confianza de la ministra en la gestión de asuntos sensibles dentro del ministerio.

La puntilla que Andalucía no necesitaba

El momento en que esta revelación llega al debate público no puede ser peor para Montero. Faltan menos de veinte días para las elecciones andaluzas del 17 de mayo. La candidata socialista llega ya con la valoración más baja de todos los candidatos: 3,74 sobre diez. Solo el 77% de los votantes del PSOE en 2022 dice que la apoyará de nuevo. Las encuestas la sitúan en camino de su peor resultado histórico en una comunidad que el partido gobernó durante 37 años.

Y ahora, en la recta final de una campaña que ya era desastrosa, el hombre que ha declarado este miércoles ante el Supremo apuntando a Sánchez como jefe de la trama la señala a ella como partícipe en un trato de favor que benefició directamente al comisionista a cambio de sus servicios a la organización.

Montero no es solo la candidata a presidir Andalucía. Es la ministra de Hacienda en activo, la número dos del PSOE a nivel nacional, la mujer que Sánchez eligió para liderar la apuesta socialista en su propia comunidad. Que su nombre aparezca en la declaración judicial más explosiva del año, a dos semanas de las elecciones, es exactamente el tipo de noticia que puede convertir una derrota en una debacle.

Las encuestas ya la situaban entre 25 y 31 escaños, con el escenario más pesimista rozando el mínimo histórico del partido en Andalucía. Lo que Aldama ha dicho este miércoles en el Supremo no va a mejorar esos números.

El patrón que se repite

La implicación de Montero en el relato de Aldama encaja en el patrón que el comisionista ha descrito durante toda su declaración: una red en la que cada miembro del Gobierno que recibía favores de la trama los correspondía con gestos concretos desde su ministerio. Ábalos abría puertas en Transportes. Koldo gestionaba los contratos. Y en Hacienda, según Aldama, una «orden clara» de Montero a la Agencia Tributaria permitió aplazar una deuda millonaria de su empresa cuando más lo necesitaba.

Es la descripción de un Gobierno donde la corrupción no era un accidente sino una metodología. Donde cada ministerio tenía su mecanismo y su intermediario. Y donde el flujo de favores entre los miembros del Ejecutivo y los empresarios vinculados a la trama funcionaba con la regularidad de un sistema bien engrasado.

Sin la complicidad del marido de Begoña en la cúspide, sin su conocimiento y su permiso tácito o explícito, ninguno de esos mecanismos habría podido operar durante años con la