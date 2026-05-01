La Fiscalía estalla contra el «dedazo» de Peramato, que fulmina críticos y promociona compinches del inhabilitado García Ortiz

Apenas unas semanas después de prometer «sanar las heridas» de la Fiscalía, Teresa Peramato ha demostrado que su verdadero encargo es otro: saldar cuentas en nombre de Álvaro García Ortiz, el fiscal general condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por revelación de secretos.

El 30 de abril, tras el Consejo Fiscal, la nueva fiscal general del Estado consumó una purga y un reparto de prebendas que deja al descubierto el verdadero rostro del sanchismo en las instituciones.

No es una rotación normal.

Es un ajuste de cuentas en toda regla.

Y los fiscales que lo han vivido desde dentro no tienen dudas sobre lo que acaban de presenciar.

La víctima: la fiscal que tuvo el coraje de decir la verdad

Almudena Lastra lleva 35 años en la carrera fiscal. Era vocal del Consejo General del Poder Judicial y fiscal superior de Madrid. Y fue la única que tuvo el valor de contradecir en el Supremo la filtración ilegal de los correos del novio de Isabel Díaz Ayuso, la operación que llevó a la condena de García Ortiz.

Su testimonio fue clave en ese proceso. Su independencia fue demostrada ante el tribunal más importante del país. Y su trayectoria de 35 años hablaba por sí sola.

Peramato no la ha renovado como fiscal superior de Madrid pese al apoyo mayoritario del Consejo Fiscal. En su lugar, propone a una fiscal afín al «equipo Fortuny», el círculo más cercano al fiscal condenado.

El mensaje es inequívoco: en la Fiscalía de Peramato, contradecir al jefe tiene consecuencias. Tener razón ante el Tribunal Supremo no protege a nadie. La lealtad al clan es el único mérito que cuenta.

Los premiados: quienes facilitaron la filtración ilegal

Mientras Lastra es apartada, Pilar Rodríguez, la fiscal de Madrid que precisamente facilitó los correos del novio de Ayuso a García Ortiz, la filtración que acabó en condena, asciende a la Sección Social del Tribunal Supremo. Sin experiencia previa en esa jurisdicción. Sin que nadie en la carrera fiscal entienda el criterio técnico que justifica ese nombramiento. Porque ese criterio no existe. Lo que existe es la recompensa a quien participó en la operación que costó la condena al jefe.

Y la guinda: Peramato nombra a la esposa del propio García Ortiz como teniente fiscal de Galicia, pese a que ocupaba un lugar penúltimo entre los candidatos. Había siete fiscales con mejor posición en el escalafón. Ninguno de ellos tiene la ventaja de ser la cónyuge del fiscal que acaba de ser condenado y al que la nueva fiscal general debe su nombramiento.

El patrón que lleva años

Lo que Peramato ha consumado el 30 de abril no es una iniciativa personal. Es la continuación de un modelo que se inició con Dolores Delgado y que García Ortiz profundizó durante su mandato.

Peramato es la cuarta persona nombrada para liderar la Fiscalía General del Estado bajo el Gobierno de Sánchez. Todas ellas vinculadas a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la asociación que ha dominado el Ministerio Público durante estos años. Peramato fue portavoz de esa organización entre junio de 2019 y octubre de 2021.

El patrón es siempre el mismo: ascienden los «aplaudidores», como los denominan los fiscales críticos, y se castiga a quienes tienen la independencia de actuar conforme a la ley aunque eso incomode al poder político o a la cúpula del Ministerio Público.

Diego Villafañe, el fiscal leonés que llegó a estar imputado en el caso que llevó a condenar a García Ortiz, ha sido colocado al frente de las causas más mediáticas del Tribunal Supremo. Es la consolidación definitiva del «equipo Fortuny» en los órganos decisionales más relevantes de la institución.

La rebelión de la Asociación de Fiscales

La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, ha denunciado públicamente lo que describe como un sistema de recompensas basado en cercanía ideológica y lealtad personal. Sus portavoces son contundentes: «No importa la entidad, solo ascienden los aplaudidores».

Esta rebelión interna tiene un significado que va más allá de la política corporativa de una institución. La Fiscalía General del Estado es el órgano que dirige la acción penal en España. Su independencia del poder político es una garantía constitucional. Cuando esa independencia se sustituye por la lealtad al partido gobernante o al clan del fiscal condenado, el sistema de justicia pierde uno de sus pilares fundamentales.

García Ortiz fue condenado precisamente por haber utilizado el cargo para filtrar información que perjudicaba al adversario político del Gobierno. Peramato prometió sanar las heridas que esa condena había abierto. Y lo primero que ha hecho al tener poder real en el Consejo Fiscal es premiar a quienes participaron en los hechos que llevaron a esa condena y castigar a la fiscal que los señaló.

No es sanar heridas. Es reabrir las mismas con más saña.

El sanchismo en las instituciones

Lo que ocurre en la Fiscalía es la versión más técnica y menos visible de lo que está ocurriendo en España desde hace años: la colonización sistemática de las instituciones del Estado por perfiles ideológicamente afines al Gobierno, con independencia de sus méritos objetivos y con total indiferencia por las garantías que esas instituciones deben ofrecer a los ciudadanos.

Televisión Española con presentadores vinculados a las Juventudes Socialistas. El CIS con Tezanos cobrando 700.000 euros por producir encuestas que subestiman a la oposición en 18 puntos. El Consejo de Informativos de RTVE en rebelión. Y la Fiscalía General del Estado nombrando a la esposa del fiscal condenado y destruyendo la carrera de la fiscal que tuvo el coraje de decir la verdad.

Almudena Lastra ha perdido su puesto después de 35 años de carrera por haber sido honesta ante el Tribunal Supremo.

García Ortiz fue condenado. Su esposa ha sido premiada. Y su círculo más cercano controla ahora la cúpula de la Fiscalía.

Eso es lo que Peramato ha hecho en su primer mes al frente de la institución que prometió sanar.