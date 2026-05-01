El socialista Sánchez paga con la libertad de los asesinos etarras todavía presos, que Bildu y PNV no le retiren el apoyo

Una vergüenza. Que da mucho asco.

El Ejecutivo vasco, dirigido por PNV y PSE, ha decidido otorgar el tercer grado a Juan Carlos Iglesias Chouzas, conocido como Gadafi, un asesino confeso de 15 personas, entre ellas, el pequeño Fabio Moreno, que solo tenía dos años.

La justificación oficial es que «tiene una familia normalizada».

Sin embargo, no hay signos de arrepentimiento ni colaboración con la Justicia. Este etarra suma una condena de 1.123 años por veinte atentados.

Mientras tanto, Pedro Sánchez asegura su respaldo en el Congreso gracias a EH Bildu, mientras que el Gobierno vasco, bajo la dirección de la consejera socialista María Jesús San José, acelera las excarcelaciones.

El PP vasco, encabezado por Javier de Andrés, exige aclaraciones y la dimisión de la consejera debido a este «trato de favor».

Acusan a la administración de llevar a cabo una amnistía encubierta que desatiende el sufrimiento de las víctimas.

Hoy le ha sido concedido el tercer grado al asesino de Fabio.

"El infierno está vacío, todos los demonios están aquí". https://t.co/SOrCz0Tkju pic.twitter.com/ZKE2uRPO4u — Samuel (@guidoprincesa) April 30, 2026

Antecedentes de un acuerdo asqueroso

Desde que se produjo la moción de censura en 2018, Sánchez ha llegado a acuerdos con Arnaldo Otegi para acercar presos a cambio de apoyo en los presupuestos. En octubre de 2021, el Gobierno central delegó competencias penitenciarias al País Vasco, lo que ha llevado a un aumento notable en los beneficios penitenciarios.

2022 : 32 etarras recibieron tercer grado.

: 32 etarras recibieron tercer grado. 2023 : Otros 32 etarras también obtuvieron esta consideración.

: Otros 32 etarras también obtuvieron esta consideración. 2024 : Se prevén 29 más.

: Se prevén 29 más. 2025: Y 18 adicionales.

De los 119 presos de ETA que están en cárceles vascas, ya son 112 quienes han recibido algún tipo de privilegio. Esto incluye el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite disfrutar de semilibertad sin necesidad de mostrar arrepentimiento real. Por ejemplo, Txeroki, exjefe militar condenado a 400 años por 20 asesinatos, solo pasa las noches en prisión desde el lunes hasta el viernes. También se encuentra en esta situación Eneko Gogeaskoetxea, condenado por un atentado contra el Rey Juan Carlos I en el Guggenheim.

La Fiscalía ha impugnado numerosos casos, como los de Anboto o Juan Ramón Carasatorre, quien asesinó a Gregorio Ordóñez, pero el Gobierno vasco sigue adelante con sus decisiones. Asociaciones de víctimas como la AVT y COVITE advierten sobre un fraude legal: hay más etarras disfrutando de semilibertad que aquellos que permanecen encerrados. De un total de 125 presos, 66 están bajo regímenes flexibles.

Impacto en la Justicia y en las víctimas

Esta política ignora más de 300 atentados aún sin resolver y el trágico suicidio de hijos de policías asesinados por Gadafi. El partido popular acusa a Sánchez de incurrir en una clara corrupción institucional, priorizando votos antes que justicia. Según afirma Elías Bendodo, estamos ante «presos por presupuestos». Las víctimas sienten cómo sus sentencias penales quedan vacías.

Etarra Condena Crímenes destacados Beneficio actual Gadafi 1.123 años 15 muertos, incluido un niño de dos años Tercer grado Txeroki 400 años 20 asesinatos Semilibertad (art. 100.2) Eneko G. 363 años Atentado contra el Rey Tercer grado

Curiosamente, el porcentaje del total del art. 100.2 que se concede va destinado mayoritariamente a terroristas y no a reclusos comunes; un preocupante dato del que pocos hablan.

Un paréntesis inquietante: cuando Gadafi asesinó a un agente del cuerpo policial ante sus hijos, uno terminó suicidándose posteriormente. Por su parte, Txeroki, quien tiene una condena ejemplar, apenas ha cumplido 17 años. En Martutene, son ya 44 los etarras que disfrutan salidas regulares al exterior. Mientras tanto, Otegi se jacta: «Presos en la calle gracias a los presupuestos». Un precio elevado por mantener la Moncloa.