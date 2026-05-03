‘Caso Mascarillas’: La revelación de Aldama, el informe de la UCO y los ‘mensajes’ condenan a la socialista Armengol

Pintan bastos para Pedro Sánchez y cuadrilla.

Francina Armengol preside el Congreso de los Diputados gracias a los votos del partido cuyo secretario general es el marido de Begoña.

Es el cargo más alto que un parlamentario puede ostentar en el sistema constitucional español.

Y ahora un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil la acerca a una imputación en el mismo caso que ya tiene a su jefe político navegando entre dos muros que se estrechan.

El informe de la UCO aporta 40 mensajes de WhatsApp que evidencian una comunicación constante entre Armengol y Koldo García, el asesor de Ábalos que esta semana confesó ante el Tribunal Supremo que recogía sobres con billetes de 500 euros en la sede del PSOE en Ferraz.

Esa comunicación se produjo exactamente durante el período en que el Govern balear adjudicó contratos multimillonarios para material sanitario de forma irregular.

La cronología que la UCO ha reconstruido

Los hechos se remontan a abril de 2020, en el momento más crítico de la pandemia. El 25 de abril de ese año, Koldo se pone en contacto directamente con la entonces presidenta del Govern balear: «Buenos días presidenta, ayer intenté llamarla. Soy Koldo García, estoy junto a José Luis Ábalos. Si puede, llámeme».

Al día siguiente, el Servicio de Salud de Baleares formaliza un contrato con Soluciones de Gestión, la empresa vinculada a Víctor de Aldama, para adquirir 1,4 millones de mascarillas por 3,7 millones de euros. Las mascarillas llegaron desviadas desde un pedido que originalmente estaba destinado al Ministerio de Transportes. El contrato no se hizo público hasta el 12 de mayo. La UCO considera la adjudicación irregular porque se ejecutó antes incluso de que comenzara el proceso licitatorio formal.

En esos mismos días, Armengol dirigió a Koldo hacia el director del Institut Balear de Salut para acelerar los trámites. El 29 de abril le preguntó: «¿Sabes si alguien vende mascarillas infantiles?». Koldo respondió: «Te lo arreglo. Dame unas horas». Esa captura del diálogo apareció posteriormente en el teléfono móvil de Aldama.

El 15 de junio, Armengol volvió a usar el mismo canal: «Necesito hablar con el ministro. ¿Puedes ayudarme?». La UCO deduce que contactó a través de Koldo con Ábalos para negociar la adquisición de tests PCR para viajeros.

El material recibido resultó defectuoso. El Govern balear no denunció ni reclamó reembolso alguno. Los investigadores señalan una «dinámica presuntamente delictiva» de intermediaciones y comisiones que atraviesa toda la operación.

Armengol declaró ante el Supremo que nunca trató con Koldo ni con Ábalos temas relacionados con compras. Que sus conversaciones se limitaron a cuestiones sobre cierres portuarios. Los 40 mensajes de WhatsApp contradicen esa versión de forma directa.

El papel de Aldama y lo que puede declarar

El empresario Víctor de Aldama está citado para comparecer el 14 de mayo en la Audiencia Nacional. Su declaración tiene una relevancia especial en relación con Armengol porque los investigadores documentan su presencia en reuniones celebradas en el Consolat de Mar, sede de la presidencia del Govern balear, donde se discutió la venta de pruebas PCR.

Aldama actuó como el proveedor. Koldo fue el puente entre la administración balear y los intereses del empresario. Y Armengol aparece en los mensajes como la interlocutora que activaba los mecanismos internos para facilitar las adjudicaciones.

Lo que Aldama declare el 14 de mayo sobre esas reuniones en el Consolat de Mar y sobre la naturaleza exacta de sus conversaciones con el entorno de Armengol puede ser determinante para la evolución de su situación judicial.

El jefe que ha logrado esquivar el juicio pero no sus consecuencias

Por encima de Armengol, arquitectónicamente en la jerarquía del poder socialista, está el marido de Begoña. Y el caso Mascarillas tiene con él una relación que conviene explicar con precisión.

Pedro Sánchez ha conseguido hasta ahora lo que sus adversarios consideran una maniobra de escapismo judicial de primer orden: eludir el juicio oral del caso Mascarillas en toda su fase central. El Tribunal Supremo no lo ha procesado directamente en esta causa, a pesar de que Aldama lo sitúa como «escalafón 1» de la organización y de que le atribuyó el agradecimiento personal en el mitin del PSOE en febrero de 2019.

Pero esquivar el juicio oral no equivale a escapar de sus consecuencias políticas y judiciales. Tiene dos muros delante que se estrechan día a día.

El primer muro es la previsible condena a Ábalos. El exministro de Transportes enfrenta una petición de 24 años de prisión de la Fiscalía Anticorrupción. La UCO lo describe como el número dos de la organización y ha presentado ante el Supremo cinco informes ratificados que los investigadores consideran devastadores. Una condena a Ábalos, el hombre que fue durante años el principal operativo político de Sánchez, que le ayudó a asaltar el liderazgo del PSOE y que ejecutó las decisiones que el presidente tomaba, sería una condena que señalaría inevitablemente hacia arriba en la jerarquía que Aldama describió con precisión ante el tribunal.

El segundo muro es la pieza separada sobre la financiación ilegal del PSOE. La Audiencia Nacional ha abierto una investigación formal después de que Aldama declarara haber entregado 1,8 millones de euros al partido entre 2019 y 2020 en efectivo, en bolsas llevadas a Ferraz. Las donaciones oficiales del PSOE se triplicaron en 2020, el año que Aldama identifica como el pico de esa financiación ilegal. El juez instructor ha solicitado al partido que presente todas sus operaciones en efectivo desde 2017.

Si esa investigación produce imputaciones al partido como entidad y demuestra que el flujo de dinero llegaba desde las empresas adjudicatarias de contratos hasta las cuentas del PSOE, la distancia entre esa financiación y el presidente del Gobierno que dirigía el partido durante esos años se vuelve difícilmente sostenible.

El escenario que se dibuja

La presidenta del Congreso acercándose a la imputación. El exministro de Transportes con petición de 24 años mirando una condena probable. El partido en el gobierno investigado por la Audiencia Nacional por financiación ilegal. Y el presidente que lo gobierna todo situado por su principal testigo colaborador como jefe de la organización.

El caso Mascarillas no está cerrado. Está en el momento en que todas sus piezas empiezan a encajar.

Las mascarillas que compró Baleares nunca se llegaron a utilizar. Quedaron almacenadas como stock innecesario mientras el Govern pagaba 3,7 millones de euros por ellas sin reclamar nada cuando resultaron defectuosas. Ese detalle, la ausencia de cualquier reclamación por material defectuoso comprado con dinero público, es para los investigadores uno de los indicios más reveladores de la naturaleza real de la operación.

No era una compra. Era una comisión disfrazada de compra.

Y los 40 mensajes de WhatsApp que Koldo y Armengol intercambiaron en aquellas semanas de abril y mayo de 2020 son ahora el documento más incómodo que existe en el despacho de la presidenta del Congreso de los Diputados.