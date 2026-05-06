La advertencia del abogado de Aldama que deja temblando a Torres y Armengol y el demoledor alegato de Luzón

¡Ojo al parche!

El epílogo del juicio por el ‘caso mascarillas’ en el Tribunal Supremo apunta a otros dos socialistas caviar.

El letrado José Antonio Choclán, defensor de Víctor de Aldama, lanzó una clara advertencia en el juicio del caso Koldo que ha puesto en jaque a dos pesos pesados del PSOE: el ministro Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Mientras, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, cerró sus conclusiones con un alegato demoledor que deja al descubierto la trama de las mascarillas y las responsabilidades políticas en las más altas instancias del Gobierno de Pedro Sánchez.

Choclán no dejó títere con cabeza en sus intervenciones.

El abogado subrayó la colaboración de Aldama con la Justicia y recordó con detalle las reuniones y gestiones que implican directamente a Torres, entonces presidente de Canarias y a Armengol, otrora presidenta de Baleares en la época de los contratos.

Aldama ya había señalado en su extensa declaración que se reunió con Armengol para hablar de terrenos vinculados a un campo de golf y que esta «accedió» a comprar mascarillas a través de la empresa Soluciones de Gestión.

También apuntó a contactos fluidos con Torres. Ahora, su abogado ha reforzado esa línea, advirtiendo que la documentación y los testimonios disponibles dejan en muy mala posición a ambos dirigentes.

📹Choclán, el abogado de Aldama, avisa: «La suerte de Ábalos y Koldo ya se conoce. Y próximamente se conocerá la suerte de Torres y Armengol». pic.twitter.com/mrI6xc7gPO — THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) May 6, 2026

Por si fuera poco, el fiscal jefe Alejandro Luzón entró en escena con un informe final que fue calificado de «demoledor» por los presentes. Luzón detalló las mordidas, el reparto de comisiones (Aldama cobró 5,5 millones, el 10% según su contrato) y e insistió en que los contratos de emergencia se ajustaron a los intereses del empresario y sus socios, no a las necesidades sanitarias reales.

Aunque Luzón mantuvo que el «número uno» de la trama fue Ábalos y no Sánchez, desmarcándose así de algunas de las acusaciones más explosivas de Aldama, su exposición ha sido implacable con la mecánica de la corrupción: cohecho continuado, organización criminal y adjudicaciones opacas que salpican a varios territorios gobernados por el PSOE durante la pandemia.

La petición de penas se mantiene en 24 años para José Luis Ábalos, 19,5 para Koldo García y 7 para Aldama, aunque persiste la tensión interna en la Fiscalía sobre la posible atenuante por colaboración del empresario.

Luzón, sobre las penas: «La corrupción política está carcomiendo nuestro sistema democrático, y solo una reacción contundente contra ella puede frenarla». pic.twitter.com/rwdKeC6GSu — THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) May 6, 2026

Torres y Armengol, que ya declararon por escrito negando cualquier presión o trato de favor, ven cómo su situación se complica en plena legislatura.

Especialmente sensible es el caso de Armengol, que preside el Congreso de los Diputados, y el de Torres, ministro en activo. La advertencia de Choclán no es baladí: deja entrever que la defensa de Aldama está dispuesta a llegar hasta el final y a aportar todo lo que tenga para conseguir la máxima rebaja de pena.

El juicio entra en su recta final y las conclusiones de las partes amenazan con dejar más damnificados en las filas socialistas. Mientras Sánchez intenta mirar hacia otro lado, la ‘trama Koldo’ sigue avanzando como un elefante en la cacharrería del PSOE.