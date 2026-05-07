Iustitia Europa interpone un recurso para evitar que el crucero con hantavirus llegue a Canarias

Iustitia Europa ha presentado ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo de especial urgencia para frenar la llegada del buque MV Hondius a Canarias, en un contexto que la formación vincula a un grave brote de hantavirus detectado a bordo. El partido pide una medida cautelarísima para suspender de inmediato cualquier operación de atraque, desembarco, traslado, repatriación o manipulación de pasajeros, tripulación, equipajes, residuos o materiales procedentes del barco.

La iniciativa, registrada este 7 de mayo de 2026, va dirigida contra la actuación del Ministerio de Sanidad en la autorización, coordinación y ejecución de la llegada del buque. Iustitia Europa sostiene que no basta con comunicaciones públicas o notas de prensa para justificar una operación de esta magnitud y exige que la Administración aporte el expediente completo en un plazo máximo de 24 horas.

La formación centra su petición en el riesgo sanitario. En su escrito afirma que el brote ha dejado varios casos vinculados, tres personas fallecidas, pacientes en estado crítico y evacuaciones médicas. También recuerda que el periodo de incubación del hantavirus puede llegar hasta 45 días, por lo que considera insuficiente apoyarse solo en la ausencia de síntomas para autorizar un desembarco general sin control judicial previo.

Iustitia Europa argumenta que la decisión administrativa vulnera el principio de precaución, que considera un pilar básico de la Ley General de Salud Pública. Además, denuncia falta de transparencia y de motivación en la actuación del Gobierno. El escrito insiste en que la cooperación internacional y la asistencia humanitaria pueden convivir con la prudencia sanitaria, pero no con decisiones opacas ni sin garantías verificables.

El presidente y abogado de la formación, Luis María Pardo, ha defendido la acción judicial como una forma de evitar que Canarias se convierta en “un laboratorio de improvisación sanitaria”. En sus declaraciones, sostiene que la experiencia del COVID obliga a extremar el control y a no repetir errores en los que, a su juicio, primaron criterios políticos sobre los científicos.

Pardo añade que la población canaria y española tiene derecho a saber qué se va a hacer, con qué protocolos, con qué informes técnicos y bajo qué responsabilidad. También afirma que no se trata de negar asistencia a nadie, sino de proteger a los ciudadanos, a los trabajadores portuarios, al personal sanitario y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante una decisión que, según dice, debe estar documentada, motivada y fiscalizada judicialmente.

De forma subsidiaria, si la Sala no acepta la suspensión total, Iustitia Europa pide que el tribunal imponga condiciones estrictas e ineludibles a la Administración. Entre ellas, la formación reclama que cualquier actuación quede limitada a intervenciones estrictamente sanitarias, individualizadas y urgentes. La formación también subraya que la salud pública no puede descansar en promesas ni en anuncios genéricos, sino en expedientes completos y en controles efectivos.

Con este recurso, Iustitia Europa eleva la presión sobre el Ministerio de Sanidad en un caso que combina salud pública, control judicial y gestión política de una situación de emergencia. El desenlace dependerá ahora de la decisión de la Audiencia Nacional sobre la medida cautelarísima solicitada.