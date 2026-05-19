La UDEF cae sobre Zapatero: imputado por blanqueo en la Audiencia Nacional

Golpe judicial al corazón del sanchismo.

La UDEF, según avanzó este 19 de mayo de 2026 ‘El Confidencial‘, acaba de poner en el punto de mira al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que ya figura como investigado / imputado en la Audiencia Nacional por un presunto delito de blanqueo de capitales.

La operación, que se encuentra en plena ebullición, salpica directamente al exdirigente socialista a través de su estrecho círculo de colaboradores y sociedades vinculadas al rescate de Plus Ultra y fondos de origen venezolano.

Según las investigaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, Zapatero habría recibido importantes cantidades de dinero a través de consultoras y testaferros por supuestas “asesorías geopolíticas”, mientras su entorno más cercano manejaba estructuras societarias opacas utilizadas presuntamente para blanquear capitales.

Uno de los ejes centrales de la operación es el empresario Julio Martínez Martínez, estrecho colaborador y socio de Zapatero, actualmente imputado en el caso Plus Ultra. Los agentes han intervenido comunicaciones, correos y mensajes que complican la situación del expresidente.

Entre los hallazgos destacan pagos cercanos a medio millón de euros a Zapatero y cantidades destinadas a sus hijas por “labores de marketing”, según los informes policiales.

ÚLTIMA HORA. Zapatero, imputado por blanqueo en la Audiencia Nacional: operación de la UDEF, en marcha

https://t.co/o530CbBh4o — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) May 19, 2026

La Audiencia Nacional sigue con atención estas pesquisas, que incluyen posibles delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. Fuentes próximas a la investigación aseguran que la UDEF está tirando del hilo de transferencias internacionales, cuentas en el extranjero, incluyendo Miami y sociedades pantalla que habrían servido para canalizar fondos procedentes del rescate de los 53 millones de euros públicos concedidos a Plus Ultra durante la pandemia.

Zapatero, que siempre se ha presentado como un hombre de paz y ética intachable, niega cualquier irregularidad.

Sin embargo, los indicios acumulados por la Policía y las declaraciones de otros implicados en tramas relacionadas como Víctor de Aldama o José Luis Ábalos sitúan al exlíder socialista en el epicentro de una tormenta judicial que podría tener consecuencias históricas.

Este caso no es aislado. La presión sobre el entorno de Zapatero crece al mismo ritmo que las investigaciones por los vínculos con el régimen venezolano de Nicolás Maduro, donde el expresidente ha mantenido una estrecha relación durante años.