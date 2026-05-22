Golpe judicial a Begoña Gómez: el juez archiva su denuncia contra Vito Quiles y la deja en evidencia

Vito Quiles, acosado por una 'charo' cuando trataba de preguntar a la mujer de Pedro Sánchez.

Jarro de agua fría para Begoña Gómez.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Majadahonda (Madrid) acaba de archivar la denuncia presentada por la mujer de Pedro Sánchez contra el periodista Vito Quiles por presuntos delitos de agresión e intimidación.

El magistrado tomó esta decisión tras analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento de Las Rozas donde se produjo el incidente el pasado 30 de abril de 2026.

Según el auto judicial, no existen indicios de delito ni se ha podido acreditar que Quiles agrediera o zarandeara a la esposa del presidente del Gobierno, tal y como ella sostenía en su denuncia.

En la denuncia, Begoña Gómez afirmó que Vito Quiles la había abordado de forma agresiva dentro del local, impidiéndole la salida y rodeándola con el brazo.

Sin embargo, las grabaciones revisadas por el juez mostraron un forcejeo en el que, según el magistrado, no se apreció en ningún momento la agresión denunciada.

Las imágenes respaldaron más bien la versión del comunicador, quien sostuvo que se limitó a ejercer su labor informativa preguntándole por los casos judiciales que afectan a Gómez.

LE HE GANADO A LA MUJER DE PEDRO SÁNCHEZ. El Juez me vuelve a dar la razón. Una vez más. SOLO HAGO PERIODISMO. pic.twitter.com/RpdjREZt0p — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) May 21, 2026

Este archivo supone un duro revés para la versión mantenida tanto por Begoña Gómez como por el Gobierno, que calificó el incidente de «acoso» y «violencia política» en las horas siguientes al suceso.

El altercado se produjo cuando Vito Quiles se acercó a Begoña Gómez en un restaurante de Las Rozas y le formuló varias preguntas relacionadas con su situación judicial. Gómez está procesada por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida.

El comunicador celebró la decisión judicial como una victoria de la libertad de información frente al intento de criminalizar el periodismo incómodo:

¡Vaya semanita para el gobierno, señores! Después de que han imputado a Zapatero, ahora me acabo de enterar también de que el juez ha archivado la denuncia de la mujer del presidente del gobierno contra mí por agresión al no apreciar hechos de relevancia penal y al no apreciar ningún tipo de conducta delictiva por mi parte en las imágenes. Es más, señala que fue la denunciante quien mantuvo una conducta violenta contra mí.

Aprovechó para recordar otros bulos del Gobierno Sánchez contra él que se han ido cayendo como fichas de dominó: