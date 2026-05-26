Zapatero logra retrasar su declaración por el ‘caso Plus Ultra’ para el 17 y 18 de junio

La declaración de José Luis Rodríguez Zapatero en el ‘caso Plus Ultra’ ya no será el 2 de junio. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aceptado aplazarla y ha fijado ahora dos sesiones para los días 17 y 18 de junio, a las 9.00 horas, después de que la defensa del expresidente pidiera más tiempo para estudiar el sumario.

La decisión llega tras la petición formal del abogado de Zapatero, que argumentó la extensión de la causa y el acceso reciente a la documentación. Según fuentes jurídicas, el letrado pidió posponer la comparecencia porque el levantamiento del secreto de sumario había dejado a la defensa con muy poco margen para revisar toda la información antes de la cita inicial.

Zapatero fue citado como investigado en una pieza del caso Plus Ultra que gira en torno al rescate de la aerolínea y a una presunta trama de tráfico de influencias. La investigación trata de aclarar si existió una estructura organizada para obtener beneficios económicos y si hubo contactos o intermediaciones que favorecieron la operación. El expresidente ya había negado cualquier cobro irregular y cualquier papel de lobista en comparecencias públicas anteriores.

El aplazamiento no cambia el fondo del procedimiento, pero sí retrasa un interrogatorio que ya había generado gran atención política y mediática. Zapatero se convirtió en el primer expresidente de la democracia en ser llamado a declarar como investigado en esta causa, algo que añade carga simbólica al caso. Ahora tendrá más margen para preparar su defensa antes de comparecer ante el juez Calama.

La defensa había insistido en la complejidad del sumario y en la necesidad de disponer de tiempo suficiente para revisar la documentación. Según las informaciones publicadas, el juez trasladó a las partes una parte esencial del material en un soporte digital, pero no todo el expediente completo, lo que reforzó la petición de aplazamiento. Calama ha terminado aceptando ese planteamiento y ha movido la fecha dos semanas más tarde.

El ‘caso Plus Ultra’ sigue así sumando capítulos.

La investigación arrancó en 2024 y ha ido creciendo en relevancia a medida que ha ido apareciendo nueva documentación y se han ampliado las diligencias. La nueva fecha marca ahora el siguiente paso clave: dos días de declaración para un expresidente del Gobierno que tendrá que responder ante la Audiencia Nacional en una de las causas más delicadas de los últimos años.