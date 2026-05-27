La gerente del PSOE, imputada: lo de la UCO en Ferraz no era una simple “petición de información”

La entrada de la UCO en la sede nacional del PSOE en Ferraz ya no encaja en la versión suave que el propio partido ha querido dar. Según la información publicada por El Español, los agentes acudieron este miércoles por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para requerir documentación sobre la financiación del PSOE en el marco de una pieza separada del caso Leire. Y, si el partido no entrega lo que se le pide, los agentes están autorizados a registrar la sede.

Pero más tarde ha caído la bomba: el juez ha imputado a la gerente del partido, Ana María Fuentes, el exsecretario de Organización, Santos Cerdán, el exsenador Gaspar Zarrías, y el empresario Javier Pérez Dolset y al abogado Ismael Oliver por delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.

Es un requerimiento con mandato de entrada y registro en caso de negativa (como se hace siempre) — Elisa Beni (@elisabeni) May 27, 2026

Además, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 investiga al abogado Jacobo Teijelo y al guardia civil Juan Sánchez Yepes por delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del estado dentro de la misma causa.

Ese matiz desmonta el relato impulsado por Moncloa y Ferraz. No se trata de una simple visita para pedir papeles sin más. La actuación llega con respaldo judicial y con una advertencia clara: en otras palabras, la UCO no ha entrado a improvisar ni a hacer una petición informal, sino a cumplir una orden que forma parte de una investigación bajo secreto de sumario.

La cosa es de una gravedad tremenda, porque investiga a la gerente del partido de gobierno por la financiación, a cargo del propio PSOE, de una red establecida por Cerdán y su ‘fontanera’ para desacreditar a jueces, fiscales y brigadas como la UCO que eran incómodos para el Ejecutivo por sus investigaciones contra la corrupción.

Cabe recordar que Fuentes admitió en el Senado que existieron pagos de más de 1.000 euros en el PSOE pese a que la ley contra el fraude fiscal lo prohíbe

La causa que dirige Pedraz gira en torno a una pieza separada del llamado caso Leire, centrada en posibles irregularidades ligadas a la financiación del partido y a las cloacas del Gobierno Sánchez. La investigación ha levantado ruido político desde primera hora porque toca uno de los puntos más sensibles para cualquier formación: sus cuentas, sus ingresos y la trazabilidad de sus movimientos económicos. Y en el caso del PSOE, el golpe llega además en un momento de máxima presión judicial y mediática sobre Ferraz.

El registro en Ferraz

El partido ha querido trasladar un mensaje de calma. Fuentes socialistas han insistido en que colaborarán con la justicia y entregarán la información que se les requiera. Pero la propia presencia de la UCO en la sede central ya desmonta la idea de que todo se limita a una “petición de información” rutinaria. Hay una orden judicial detrás y hay una advertencia expresa de posible registro si no hay colaboración suficiente.

La diferencia entre ambas cosas no es menor. Un requerimiento obliga a facilitar documentación concreta. Un registro, en cambio, abre la puerta a una actuación más amplia sobre despachos, archivos y soportes informáticos, siempre dentro del marco que marque el juez. Por eso el caso ha generado tanta atención: porque la frontera entre pedir y registrar no la pone el PSOE, sino el tribunal que investiga la pieza.

La información disponible también conecta esta actuación con otras pesquisas que pesan sobre el partido. Distintos medios han venido señalando que la UCO analiza pagos, microcréditos y movimientos que podrían no cuadrar con la contabilidad oficial, mientras la investigación sigue su curso bajo secreto. En ese contexto, la entrada en Ferraz no parece un gesto aislado, sino un paso más en una causa que busca aclarar si hubo financiación irregular o no.

El PSOE, por su parte, intenta reducir el impacto y presenta la escena como un trámite de cooperación con la justicia. Pero el dato relevante es otro: la UCO ha entrado en la sede socialista con cobertura judicial y con la posibilidad de pasar de la petición al registro si no recibe lo que busca. Y eso deja claro que lo ocurrido en Ferraz iba bastante más allá de una simple “petición de información”.