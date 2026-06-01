Trato VIP para el hermano de Sánchez: homologación rusa en 6 días para su plaza en Badajoz

Es el escándalo que no cesa.

David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consiguió homologar uno de sus títulos universitarios expedidos en Rusia en un tiempo récord de solo 6 días, un trámite que habitualmente se prolonga durante varios meses e incluso años, especialmente cuando se trata de titulaciones de países fuera de la Unión Europea.

Según la documentación incorporada al procedimiento judicial que se sigue contra él en la Audiencia de Badajoz por su contratación en la Diputación Provincial, y que recogen medios como ‘El Debate’, el músico obtuvo la homologación exprés de un título de composición musical del Conservatorio Estatal de San Petersburgo. Esta convalidación fue clave para puntuar al máximo en el apartado de titulación académica y acceder a una plaza de alta dirección en la institución extremeña.

La traducción oficial al castellano del título ruso se registró el 21 de septiembre de 2010. Apenas seis días después, el 27 de septiembre, el Ministerio de Educación, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, emitió la resolución favorable de homologación. En ese momento, Pedro Sánchez ya era diputado en el Congreso de los Diputados.

Expertos y acusaciones populares en el juicio calificaron estos plazos de nunca vistos y anómalos.

Varios profesionales del sector musical coinciden en que homologar un título de un país no comunitario como Rusia suele tardar meses o incluso años, y en muchos casos ni siquiera se consigue.

Esta homologación exprés permitió a David Sánchez acreditar una titulación superior que resultó decisiva en el concurso de méritos de 2017 para un puesto en la Diputación de Badajoz, gobernada entonces por el PSOE. La plaza incluía funciones específicas de dirección de banda sinfónica y orquesta de cámara, áreas directamente relacionadas con los estudios rusos homologados.

El caso forma parte de un procedimiento judicial en el que se investiga si la plaza fue presuntamente creada a medida (a dedo) para el hermano del presidente. Varias acusaciones populares, entre ellas la ejercida por la Asociación Liberum, han puesto el foco en la rapidez de estas convalidaciones y en las dudas sobre la documentación aportada.