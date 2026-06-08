Bombazo de Luis María Pardo: Anuncia la aparición de unos correos que implican a Pedro Sánchez en el caso del hermano

La cuestión se calienta en la recta final.

Y no, precisamente, por la nueva ola de calor que se avecina.

La jornada del 8 de junio de 2026 se presenta intensa en la Audiencia Provincial de Badajoz con el juicio a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez y a quien fuera líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.

Luis María Pardo, abogado y presidente de Iustitia Europa, anunció minutos antes de arrancar la sesión un bombazo en toda regla, la aparición de unos correos electrónicos que tienen que ver con Pedro Sánchez.

En un canutazo a los medios de comunicación, Pardo se mostró contundente:

Llegamos a la recta final del juicio contra el hermano del presidente del gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, y otros 10 acusados, entre ellos el presidente de la Diputación, por lo que a nuestro juicio ha sido la grosera creación del puesto de trabajo de coordinación y la posterior transfiguración.

Un Sánchez en la Nunciatura con el Papa Leon XIV, el otro en los tribunales con Pardo. https://t.co/FNA27jnVvk — IUSTITIA EUROPA (@IustitiaEuropa) June 8, 2026

Hizo referencia a las manifestaciones de ese responsable de la Guardia Civil que pidió levantar el pie del acelerador con respecto a las investigaciones que pudieran perjudicar a Pedro Sánchez:

Estamos hoy en los informes, en unos informes donde toca valorar toda la prueba practicada y desde nuestra acusación vamos a hacerlo con especial hincapié en la Unidad Central Operativa, en el atestado que se llevó a cabo por parte de los investigadores y también en la relación de los últimos acontecimientos que hemos sabido donde el director adjunto operativo de la Guardia Civil, el antiguo director de la Guardia Civil, dijo que no había que ser proactivo en esta investigación.

Relacionó ese hecho con el anexo F-15 donde se encuentra una información más que jugosa relacionada con el inquilino de La Moncloa: