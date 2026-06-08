El PP intensifica la presión sobre Zapatero y exige la imputación de sus hijas en el ‘caso Plus Ultra’

La política en España se asemeja a una serie de televisión: cada vez que parece que la trama no puede complicarse más, surge un nuevo giro inesperado. Ahora, el foco no se limita al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sino que se extiende a sus hijas, su empresa de comunicación y hasta un joyero que evalúa piezas de lujo encontradas en una caja fuerte y con una explicación nada convincente.

El Partido Popular ha solicitado a la Audiencia Nacional que convoque como investigadas a las hijas del expresidente, así como al exministro José Luis Ábalos y a su antiguo asesor Koldo García, en el marco del caso Plus Ultra. Esta demanda surge tras la imputación de Zapatero por parte del juez José Luis Calama, quien lo acusa de presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental relacionados con el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea durante la pandemia.

Los populares tienen el liderazgo de las acusaciones populares personadas en la causa.

El movimiento del PP se produce tras el impulso dado por la Audiencia Nacional para avanzar en la instrucción del caso. Esto incluye las peticiones para imputar a las hijas del expresidente y otros responsables políticos relacionados con el rescate a Plus Ultra. Al mismo tiempo, organizaciones como Hazte Oír también han solicitado investigar a la esposa e hijas del expresidente.

Las hijas de Zapatero, de lleno en la trama

De acuerdo con el auto del juez, la estructura investigada habría permitido que Zapatero y sus hijas obtuvieran cerca de dos millones de euros en comisiones mediante empresas como Whathefav S.L., administrada por Laura y Alba Zapatero Espinosa. Además, la UDEF ha descubierto que el expresidente figuraba como autorizado en las cuentas personales de sus hijas.

En su escrito, los populares argumentan que las hijas deben pasar de ser simples partícipes societarias a investigadas formales. Consideran que no tienen un papel meramente decorativo en este entramado, sino que son “beneficiarias activas” de los flujos económicos vinculados al caso.

Whathefav: de Indra al banquillo mediático

La empresa de comunicación Whathefav se ha convertido en uno de los puntos más delicados para el entorno zapaterista. El auto del juez Calama señala su implicación en la “fase final” de la operativa empresarial asociada a la consultora Análisis Relevante, presuntamente manejada por Julio Martínez.

Varios datos han encendido las alarmas entre los investigadores:

Whathefav habría recibido al menos 985.219 euros provenientes de sociedades ligadas a la trama entre 2020 y 2025.

provenientes de sociedades ligadas a la trama entre 2020 y 2025. Parte de esos fondos habrían terminado en las cuentas personales de las hijas, superando los 440.000 euros .

. Muchas facturas estaban etiquetadas como genéricos “servicios agencia”, sin especificar el trabajo realizado.

A este panorama se suma un detalle políticamente explosivo: las hijas del expresidente intentaron colaborar con Indra y su filial Minsait, pero fueron rechazadas en dos ocasiones debido a la “escasa calidad” de sus propuestas comunicativas. La contradicción entre una gran tecnológica que descarta proyectos por falta de calidad mientras su mismo equipo factura cientos de miles a sociedades relacionadas con una presunta trama es un contraste que el PP está aprovechando al máximo.

Joyas, cuentas y un patrimonio bajo lupa

Mientras tanto, la investigación ha revelado un elemento casi sacado de una novela: las joyas de Zapatero. En un registro realizado en su despacho ubicado en Ferraz, la UDEF encontró una caja fuerte repleta con más de cien piezas valiosas.

Los primeros análisis periciales indican que varias piezas contienen diamantes, rubíes, esmeraldas y posiblemente zafiros, con un valor provisional que podría superar el millón de euros. Los expertos comentan que son diseños clásicos y pertenecen a alta joyería, “fuera del alcance del 99 % de la población”.

Paralelamente, se ha detectado una cuenta compartida entre Zapatero y su esposa Sonsoles Espinosa, con más de 1,5 millones de euros ingresados desde empresas vinculadas a la trama investigada. El juez ha ordenado bloquear cerca de 500.000 euros relacionados con el expresidente.

La combinación entre joyería lujosa, cuentas compartidas y flujos monetarios provenientes del entorno familiar refuerza la narrativa política sobre un “ecosistema económico zapaterista” que el PP intenta vincular directamente al PSOE actual.

Los investigadores aún intentan determinar el origen exacto de las joyas incautadas y si cumplieron todas las obligaciones fiscales al entrar en España. De momento, no hay documentación sobre la supuesta herencia, ni declaración como regalo ni papeles sobre el origen de las piezas -todas las joyas de alto valor lo tienen para asegurar la trazabilidad y verificación que no provienen de zonas prohibidas- otra cosa que acredite de dónde salieron.

La imagen pública de Zapatero, quien hasta hace poco era activo en campañas y eventos partidistas, ha pasado rápidamente de ser un activo electoral a convertirse en un problema judicial.