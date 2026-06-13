El socialista Zapatero se enfrenta hasta a 6 años de prisión

Está claro: ZP lo tiene crudo y su mentor, su sucesor, su hijo espiritual y compinche, el P.S. de las libretas de la fontanera Leire, lo tiene color hormiga.

La imagen no necesita demasiada épica para resultar demoledora: agentes de la UDEF abriendo una caja fuerte en las oficinas de Ferraz y encontrando un surtido de relojes de alta gama, collares, pendientes y joyas que parecerían más propias de un joyerío digno de Sissi Emperatriz que del despacho de un expresidente del Gobierno.

El escenario es el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero, a pocos metros de la sede histórica del PSOE. Y de fondo, el ruido político habitual: el mentor de Pedro Sánchez se enfrenta ahora a dos investigaciones que, según diversos juristas, podrían situarle ante penas de entre 1 y 5 años de prisión.

El expresidente, que hasta hace poco se movía con soltura en la campaña electoral, pasa ahora a ocupar un lugar mucho más incómodo: el de posible lastre judicial para un Gobierno que ya arrastra suficientes frentes abiertos.

Plus Ultra: la primera pieza del rompecabezas

Todo arranca con el rescate público de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia, una operación que ya había sido cuestionada en su momento por la Intervención General del Estado y por buena parte de la oposición. La Audiencia Nacional investiga ahora si en aquella operación hubo tráfico de influencias, corrupción y organización criminal.

Entre los puntos que se investigan destacan:

Si Zapatero empleó su peso político y diplomático para facilitar el rescate de una compañía con fuertes vínculos con Venezuela.

Presuntos pagos canalizados mediante sociedades opacas, con cifras que algunas filtraciones sitúan cerca de 1,5 millones de euros hacia su entorno cercano, algo que su defensa niega tajantemente.

El abanico penal —entre 1 y 5 años— incluiría además inhabilitaciones que, aunque ya no ocupa cargo institucional alguno, supondrían un golpe simbólico de enorme calado para su figura.

La caja fuerte: cuando la «herencia» se convierte en titular

La segunda investigación es, sin duda, la que ha encendido más debate público. En un registro autorizado en su despacho de Ferraz —propiedad del PSOE—, la UDEF incautó 16 piezas relacionadas con joyería y relojería de lujo: relojes de marcas como Omega y Longines, collares, gargantillas, sortijas, broches y pulseras, algunas guardadas en bolsas con la inscripción «Presidencia del Gobierno».

La explicación oficial apunta a una herencia de Sonsoles Espinosa y a regalos recibidos durante años de viajes institucionales. Zapatero, en su comparecencia, insistió en presentarlo como un asunto puramente familiar.

Pero, como suele decirse en estos casos, del creador de «ser socialista consiste en tener poco y dar mucho» quedarán para siempre asociadas a su nombre estas imágenes de un joyero de proporciones imperiales. No es casualidad que en redes sociales y tertulias se haya instalado la broma —cruel pero efectiva— sobre si su abuela era Cleopatra.

Jurídicamente, el dilema es serio:

Si alguna pieza resulta ser un regalo institucional no declarado, podría hablarse de obsequios indebidos vinculados a su etapa en Moncloa.

Si el valor del lote no encuentra justificación documental suficiente, los peritos podrían apuntar hacia figuras como el cohecho o el blanqueo de capitales.

El patriarca tambaleante

Zapatero ha sido, durante años, el principal sostén ideológico y emocional de Sánchez: mediador en Latinoamérica, defensor incondicional de la amnistía y de los pactos con el independentismo, una suerte de garante moral del sanchismo ante sus bases.

Hoy esa posición se resquebraja. Y conviene recordarlo: nada se puede esperar por parte de quienes han hecho de la impostura el eje de su proceder, anteponiendo sus intereses políticos a la razón moral y ética. La distancia entre el discurso —austeridad, justicia social, «los de abajo»— y la imagen real de una caja fuerte repleta de joyas resulta, cuanto menos, difícil de digerir para buena parte de la ciudadanía.

Las consecuencias políticas ya se perciben:

La oposición integra este episodio en una narrativa más amplia sobre el deterioro institucional del actual ciclo político.

En el propio PSOE preocupa el desgaste de la figura del «expresidente intachable», justo de cara a futuras citas electorales.

En el plano internacional, un exjefe de Gobierno bajo investigación, vinculado además a empresarios cercanos al régimen venezolano, no es precisamente la mejor tarjeta de presentación diplomática.

Lo que viene

Los próximos meses serán determinantes: peritaje de las joyas, posibles ampliaciones de la causa Plus Ultra y la decisión sobre si alguna de estas piezas termina en juicio oral. Si eso ocurriera, España viviría algo inédito: un expresidente socialista en el banquillo, mientras una caja fuerte repleta de joyas pasa a formar parte definitiva del imaginario político nacional.

Y como ya se comenta en algunos corrillos políticos, las fotos de ese joyero quedarán asociadas a su figura en la misma proporción en que las imágenes del caso Ábalos simbolizan su propio escándalo. Dos caras de una misma moneda, dos materializaciones distintas de un mismo desgaste.

ZP lo tiene crudo. Y, a juzgar por el ambiente, P.S. color hormiga tampoco parece dormir tranquilo estos días.