Zapatero evita, de momento, pisar la cárcel y mantener su pasaporte: cautela extrema en la Audiencia Nacional

La situación tenía todos los ingredientes para desatar un verdadero huracán político: un expresidente del Gobierno en el punto de mira, la Audiencia Nacional en plena efervescencia y la expectativa de decisiones contundentes. Sin embargo, el temblor resultó ser más moderado de lo que muchos anticipaban: el juez José Luis Calama ha decidido no retirar el pasaporte a José Luis Rodríguez Zapatero ni imponerle medidas cautelares, a pesar de la seriedad de las acusaciones que rodean al caso Plus Ultra y al hallazgo de joyas en su despacho.

Esta resolución se produce en una semana ya cargada de actividad judicial, con la causa de Begoña Gómez también pendiente de decisiones sobre su pasaporte y un Gobierno que intenta gestionar el desgaste político que supone tener a un expresidente socialista en medio de un sumario por presunto tráfico de influencias, blanqueo y contrabando de joyas.

Detalles sobre la decisión del juez Calama

De acuerdo con lo publicado por La Razón, Calama ha descartado por el momento cualquier medida que restrinja la libertad de movimientos de Zapatero. No se retirará su pasaporte, ni se le exigirá comparecencias periódicas o se le prohibirá salir del país. El magistrado argumenta que:

No hay un riesgo concreto y actual de fuga .

. Zapatero ha mostrado una actitud colaborativa con la justicia .

. Se han tomado medidas suficientes para asegurar documentación y posibles pruebas.

Simultáneamente, el juez mantiene abiertas las diversas líneas de investigación en el denominado caso Plus Ultra, que examina si el expresidente utilizó su influencia política para facilitar el rescate público de la aerolínea por 53 millones de euros, así como en la pieza separada sobre las joyas valiosas encontradas en su despacho, que podrían estar relacionadas con delitos de contrabando y fraude fiscal.

Un caso Plus Ultra… en todos los sentidos

La causa contra Zapatero posee un fuerte simbolismo. Se trata del primer expresidente del Gobierno imputado en democracia por delitos tan graves, lo que convierte cada decisión judicial en munición política inmediata.

El caso gira en torno a dos ejes fundamentales:

Rescate de Plus Ultra : se investiga si hubo tráfico de influencias y beneficios económicos a cambio del rescate público a una aerolínea con capital mixto, vinculada a empresarios relacionados con Venezuela, justo durante la pandemia.

: se investiga si hubo tráfico de influencias y beneficios económicos a cambio del rescate público a una aerolínea con capital mixto, vinculada a empresarios relacionados con Venezuela, justo durante la pandemia. Joyas y entramado económico: la UDEF sigue pistas sobre posibles circuitos financieros provenientes de Venezuela, blanqueo de capitales y ocultación patrimonial mediante sociedades y bienes lujosos.

La defensa de Zapatero ha buscado separar ambos temas y solicitó que su declaración como investigado se centrara exclusivamente en Plus Ultra, dejando las joyas para más adelante, argumentando falta de tiempo para preparar su estrategia legal. Sin embargo, esta solicitud fue rechazada por Calama, quien opta por un interrogatorio integral.

Choque narrativos: desde la Audiencia hasta el Congreso

La decisión de mantener el pasaporte a Zapatero ha sido recibida con alivio entre sus compañeros socialistas, quienes temían las consecuencias devastadoras que podría acarrear ver a un expresidente con restricciones. Desde la oposición se acusa a la Audiencia Nacional de “trato preferencial” hacia él, comparándolo con otros investigados a quienes sí se les han retirado los pasaportes ante situaciones menos mediáticas.

Además, este caso se entrelaza con:

La discusión sobre lawfare y la supuesta instrumentalización política del sistema judicial.

y la supuesta instrumentalización política del sistema judicial. La presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez , ya afectado por la situación legal de Begoña Gómez , para quien varias acusaciones populares sí solicitan restricciones similares.

, ya afectado por la situación legal de , para quien varias acusaciones populares sí solicitan restricciones similares. El debate acerca del alcance del activismo internacional por parte de expresidentes, especialmente cuando se cruzan negocios, mediación política y gobiernos como el venezolano.

El tablero político cambia rápidamente ante cada movimiento judicial: mientras el PSOE defiende garantías procesales y presunción de inocencia, PP y Vox construyen una narrativa sobre una “trama socialista” que conecta La Moncloa con Caracas pasando por la SEPI.

Qué esperar ahora: calendario, riesgos y sorpresas

Las próximas semanas prometen estar marcadas por:

Nuevas diligencias por parte de la UDEF y posible ampliación del ámbito investigativo económico.

y posible ampliación del ámbito investigativo económico. Testimonios tanto de empresarios como exresponsables vinculados al rescate de Plus Ultra.

La evolución del sumario contra Begoña Gómez, cuya situación podría contrastar notablemente si ella enfrenta restricciones mientras Zapatero no.

Entre los aspectos más intrigantes del caso están:

Las joyas lujosas con origen dudoso halladas en el despacho presidencial, donde surgen debates casi periciales sobre si eran “atenciones diplomáticas” o parte de un circuito ilícito.

halladas en el despacho presidencial, donde surgen debates casi periciales sobre si eran “atenciones diplomáticas” o parte de un circuito ilícito. El papel histórico de Zapatero como mediador en América Latina , ahora transformado desde activo diplomático hasta posible foco penal dentro del país.

, ahora transformado desde activo diplomático hasta posible foco penal dentro del país. La posibilidad, nada desdeñable, de que este asunto se prolongue durante años, convirtiendo al expresidente en un recurrente protagonista judicial… sin necesidad alguna de retirarle el pasaporte para seguir ocupando titulares.

Para alguien cuya imagen se construyó bajo el lema “talante”, ahora tendrá que demostrar también resistencia ante los retos que plantea la Audiencia Nacional.