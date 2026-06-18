Caso Plus Ultra: El juez imputa a las hijas de Zapatero y a ‘Gertru’, su secretaria

Futuro negro para el clan Zapatero.

Tras la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el día de ayer, el juez del caso Plus Ultra ha decidido citar también, en calidad de investigadas, a sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, y a Gertrudis «Gertru» Alcázar, secretaria del gurú de Pedro Sánchez.

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha anunciado la medida tras acceder a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que pidió que tomase declaración a las hijas y a la secretaria del expresidente del Gobierno en calidad de investigadas.. Cree que la empresa de las hijas se usó para «la canalización, ocultación o facilitación de operaciones» vinculadas a la presunta trama.

«La investigación atribuye a dicha sociedad un papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes para los hechos objeto del procedimiento, y esa mera constatación objetiva sitúa a sus administradoras en el círculo de personas potencialmente afectadas por la imputación, en cuanto titular de la representación orgánica y responsable de la dirección jurídica de la entidad».

Calama recuerda que para solicitar la comparecencia como investigado es debido a la concurrencia de indicios racionales de participación, incluso meramente indiciaria o por posición, cuando la persona ostenta un rol jurídico que la conecta de manera directa con los hechos. En el caso de administradores de sociedades presuntamente instrumentales, como es el caso, apunta Calama, “la conexión deriva de la propia estructura societaria: quien ostenta la representación formal es, ex lege, el responsable de la actuación de la persona jurídica y de la adopción de decisiones que permiten o facilitan su operativa».

El pasado 19 de mayo -un día después de la resolución- se realizaron una serie de entradas y registros, entre ellos en la empresa de las hijas de Zapatero, de las que ambas son administradoras solidarias.

El magistrado no especifica las fechas en las que tendrán que declarar las propietarias de Whathefav y a la persona de confianza del expresidente del Gobierno. Las anunciará próximamente.

Además, el instructor rechaza por el momento pedir más información sobre los volcados móviles a Estados Unidos como pedía el socialista.

El juez de la Audiencia Nacional del caso Plus Ultra acuerda investigar a las hijas y a la secretaria del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero 📄 Nota informativa: https://t.co/CpwVU4OtFZ — Poder Judicial (@PoderJudicialEs) June 18, 2026

Zapatero salió peor de lo que entró al juzgado

La ofensiva de José Luis Rodríguez Zapatero para demostrar transparencia ante el juez Santiago Calama no ha tenido el impacto político que esperaba. Al contrario, tras su comparecencia en los juzgados, son cada vez menos los que se atreven a poner las manos en el fuego por el faro espiritual de la izquierda.

Las repercusiones del caso Plus Ultra y las sospechas que rodean sobre sus finanzas como el de algunas personas de su entorno son cada vez mayores.