El Supremo condena al Estado a pagar 2,5 millones a Ahmed Tommouhi tras pasar 15 años en prisión por delitos que no cometió

Quince años de su vida entre rejas. Quince años separado de su familia, señalado como violador y condenado por unos delitos que jamás cometió. La historia de Ahmed Tommouhi, considerada por numerosos juristas como uno de los mayores errores judiciales de la democracia española, ha dado un nuevo giro. El Tribunal Supremo ha condenado al Estado a indemnizarle con 2,5 millones de euros tras reconocer que fue víctima de una grave equivocación judicial que lo llevó a pasar más de una década en prisión siendo inocente.

La decisión pone punto final a una batalla legal que se ha prolongado durante años y que ha convertido el caso Tommouhi en un símbolo de los riesgos que puede entrañar una mala valoración de las pruebas dentro del sistema judicial.

Una vida destrozada por una condena errónea

La pesadilla comenzó a principios de los años noventa.

Una serie de agresiones sexuales cometidas en diferentes municipios catalanes provocó una intensa investigación policial. En aquel contexto, Ahmed Tommouhi fue identificado como uno de los supuestos responsables y terminó sentado en el banquillo acusado de delitos gravísimos.

Las condenas llegaron una detrás de otra.

Los tribunales lo consideraron culpable de varias violaciones, secuestros y robos. El resultado fue devastador: decenas de años de prisión para un hombre que siempre defendió su inocencia.

Durante años nadie escuchó sus protestas.

Mientras las sentencias se acumulaban, Tommouhi veía cómo su vida se desmoronaba tras los muros de la cárcel.

La prueba que pudo cambiarlo todo

Lo que hace especialmente impactante este caso es que existía una prueba científica que apuntaba en dirección contraria.

Los análisis biológicos realizados durante la investigación no coincidían con Ahmed Tommouhi. Sin embargo, aquella evidencia no tuvo el peso que debía tener en los procedimientos judiciales.

Décadas después, el Tribunal Supremo considera precisamente que ahí estuvo la clave del error.

La nueva sentencia sostiene que se ignoró una prueba objetiva que resultaba incompatible con la tesis de culpabilidad y que podría haber evitado la condena.

En otras palabras: la evidencia que podía demostrar su inocencia estaba ahí, pero no fue valorada correctamente.

Treinta años esperando justicia

La lucha de Tommouhi por limpiar su nombre ha sido larga y agotadora.

En 1997 consiguió que el Tribunal Supremo anulara una de las condenas más importantes que pesaban sobre él. Sin embargo, aquello no fue suficiente para reparar completamente el daño.

Tuvieron que pasar más de dos décadas para que otra de las sentencias fuera revisada.

No fue hasta 2023 cuando el alto tribunal anuló una nueva condena relacionada con unos hechos ocurridos en Cornellà de Llobregat y acabó absolviéndolo.

Aquella resolución confirmó lo que Tommouhi había repetido durante años: que nunca debió haber sido condenado.

Ni el Ministerio ni la Audiencia Nacional quisieron indemnizarle

Tras lograr la anulación de las condenas, Ahmed Tommouhi acudió al Ministerio de Justicia para reclamar una compensación económica por los años perdidos.

Solicitó 3,6 millones de euros.

La respuesta fue negativa.

Posteriormente recurrió ante la Audiencia Nacional, pero tampoco encontró amparo. El tribunal consideró que no existía un error judicial suficientemente evidente como para justificar una indemnización.

Lejos de rendirse, decidió continuar la batalla hasta llegar al Tribunal Supremo.

Y fue allí donde encontró finalmente el reconocimiento que llevaba décadas esperando.

El Supremo corrige a la Administración

La sentencia ahora conocida desmonta los argumentos utilizados para rechazar la indemnización.

Los magistrados concluyen que sí existió una equivocación judicial grave y que la omisión de una prueba pericial determinante afectó directamente al resultado del proceso.

El fallo es especialmente contundente al afirmar que la existencia del error resulta «directa, clara e inequívoca».

Con esta valoración, el Supremo abre la puerta a la responsabilidad patrimonial del Estado y obliga a indemnizar al afectado.

¿Puede el dinero compensar 15 años de cárcel?

La cifra fijada por el alto tribunal asciende a 2,5 millones de euros.

Se trata de una de las indemnizaciones más elevadas reconocidas en España por un error judicial.

Sin embargo, la resolución vuelve a plantear una pregunta difícil de responder: ¿cuánto vale una vida truncada?

Ninguna cantidad económica puede devolver los años perdidos, las oportunidades desaparecidas o el sufrimiento acumulado durante una condena injusta.

Tampoco puede borrar el estigma social ni las consecuencias personales derivadas de haber sido considerado durante años autor de delitos especialmente graves.

Un caso que marcó a la Justicia española

La historia de Ahmed Tommouhi ha sido analizada durante décadas en universidades, foros jurídicos y asociaciones de defensa de los derechos humanos.

Para muchos expertos, representa uno de los ejemplos más claros de cómo una deficiente valoración de las pruebas puede tener consecuencias devastadoras.

La sentencia del Supremo no solo repara parcialmente el daño causado a una persona inocente. También lanza un mensaje sobre la importancia de garantizar que la justicia no solo condene a los culpables, sino que sea capaz de reconocer sus propios errores cuando estos se producen.

Porque detrás de cada error judicial hay algo más que un expediente: hay una vida que nunca volverá a ser la misma.