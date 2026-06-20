El juez Peinado retira el pasaporte a Begoña y ordena que la mujer de Sánchez pase cada 15 días a fichar en el juzgado

Un meme de los que corren en redes sociales, sobre Peinado, Sánchez y Begoña.

Tremendo palo.

De poco ha servido el despliegue de la Brunete Pedrete periodístico y sus campañas de intoxicación.

Ni siquiera han conseguido alterar el áimo ni intimidar al magistrado.

Hay momentos en la vida de un político que definen todo lo que viene después. Para Pedro Sánchez, el auto del juez Juan Carlos Peinado retirando el pasaporte a su esposa y obligándola a comparecer ante el juzgado cada quince días es uno de esos momentos.

No porque la medida cautelar cambie por sí sola la aritmética parlamentaria ni porque acelere el fin de la legislatura.

Sino porque produce una imagen que ningún equipo de comunicación del mundo puede gestionar: la mujer del presidente de España sin pasaporte, fichando ante un juez de instrucción de Madrid con la regularidad de un condenado en libertad provisional.

El hombre que llegó al poder prometiendo ser el presidente más progresista, más ético y más regenerador de la historia democrática española tiene a su esposa sometida a medidas cautelares por presuntos delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida.

Las acusaciones populares piden para ella hasta 24 años de prisión. El juez considera que existe «riesgo fundado de fuga» dada la gravedad de las penas solicitadas y la proyección internacional del matrimonio presidencial.

Tricky Peter en Bruselas. Begoña fichando en Plaza de Castilla. El contraste no necesita análisis.

El golpe personal que ninguna estrategia puede absorber

Sánchez ha construido su identidad política sobre la narrativa de la víctima. La carta de los cinco días de reflexión, las lágrimas calculadas, el relato de la persecución judicial como conspiración de la derecha contra un presidente progresista. Ha sido una estrategia que funcionó durante un tiempo porque la mayoría de sus votantes estaban dispuestos a darle el beneficio de la duda.

Ese beneficio se va agotando con cada auto judicial. No porque los votantes del PSOE hayan cambiado de bando de golpe, sino porque mantener el relato de la persecución se vuelve cada vez más difícil cuando el juez que supuestamente persigue decide retirar el pasaporte a la investigada porque considera que hay riesgo de que huya.

Los jueces que «persiguen» no retiran pasaportes por capricho. Lo hacen cuando los indicios son suficientemente sólidos y cuando la pena potencial es suficientemente elevada como para que la fuga sea una posibilidad real que el sistema debe prevenir. Eso es lo que ha dicho Peinado con su auto. No lo dice la prensa de derechas. Lo dice el auto judicial.

En términos personales, el impacto sobre Sánchez es de una magnitud que resulta difícil de exagerar. Su esposa, la persona con quien comparte vida y con quien se fotografía en los actos oficiales de La Moncloa, tiene que presentarse ante un juez cada quince días como condición para seguir en libertad mientras se decide si va a juicio. Eso no es una incomodidad administrativa. Es una humillación personal de primer orden que ningún presidente de ninguna democracia occidental ha tenido que gestionar en tiempos recientes.

El deterioro de Tricky Peter en el escenario internacional

El golpe político tiene además una dimensión internacional que el Gobierno prefiere no analizar en voz alta. Sánchez lleva meses intentando mantener su imagen de estadista europeo serio, el interlocutor socialdemócrata confiable, el presidente que defiende los valores progresistas frente al avance de la derecha en el continente.

Esa imagen, que ya estaba deteriorada por el sumario de las cloacas, por el caso Zapatero, por el caso Ábalos y por la percepción creciente de Tricky Peter en los pasillos de Bruselas, recibe ahora un nuevo golpe que los medios europeos más relevantes no van a ignorar. La esposa del presidente de España sin pasaporte y con obligación de fichar ante el juzgado es una noticia que aparece en los titulares de Le Monde, Der Spiegel y Financial Times con independencia de la narrativa que Moncloa quiera construir.

En las capitales europeas donde Sánchez intenta presentarse como alternativa al populismo de derechas y como garante del estado de derecho español, la imagen de Begoña Gómez accediendo por el garaje del juzgado de Plaza de Castilla bajo un dispositivo policial mientras los demás investigados entran por la puerta principal no contribuye precisamente a esa narrativa.

Los mismos líderes europeos que en privado ya llaman a Sánchez Tricky Peter tienen ahora un argumento adicional para sus reservas sobre la calidad institucional del Gobierno español. Y ese argumento no lo han puesto ahí la prensa de derechas ni la oposición. Lo ha puesto el juez Peinado con su auto del sábado.

La «falsa catedrática» que ficha cada quince días

La imagen que el caso ha construido alrededor de Begoña Gómez es la de alguien que durante años operó en un espacio donde la frontera entre lo público y lo privado no existía. La cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense, los másteres asociados, las cartas de recomendación para Barrabés, los contratos que el empresario íntimo suyo obtuvo de organismos vinculados al Gobierno del marido: todo eso forma parte de un patrón que el sumario documenta con una coherencia que la defensa no ha conseguido desmantelar.

La etiqueta de «falsa catedrática» se ha instalado en el debate público con la persistencia de lo que tiene base real. Begoña Gómez impartía cursos y programas bajo una cobertura académica cuya naturaleza real el juez está investigando. Barrabés, su alumno e íntimo, obtenía contratos públicos de hasta 2,6 millones de euros con irregularidades que la Fiscalía Europea considera suficientemente graves como para investigarlas por fraude a los intereses financieros de la UE.

Y ahora esa misma persona, que volaba en aviones oficiales y participaba en viajes presidenciales con agenda propia, tiene que personarse ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid cada quince días para demostrar que sigue en el país.

El contraste entre ambas realidades, la primera dama con agenda internacional y la investigada con obligación de fichaje quincenal, es la imagen más precisa de la caída que este caso representa.

El juicio con jurado: la pesadilla que se acerca

El auto de Peinado cierra la instrucción y remite las actuaciones a la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá decidir si procede abrir juicio oral con jurado popular. Esa posibilidad, que hasta hace poco algunos en el entorno del Gobierno descartaban, se ha convertido en el escenario que La Moncloa más teme.

Un jurado popular juzgando a la esposa del presidente por corrupción en los negocios y tráfico de influencias es una imagen que ninguna narrativa política puede sobrevivir intacta. No importa cuál sea el veredicto final. El proceso en sí, con sus semanas de declaraciones, documentos y testimonios en los medios, sería devastador para cualquier pretensión de Sánchez de presentarse ante sus votantes como el presidente de la regeneración democrática.

La Fiscalía y la defensa piden el archivo. Si la Audiencia Provincial decide que hay base para el juicio, el Gobierno entrará en una crisis de una magnitud que el equipo de comunicación de Moncloa no tiene herramientas para gestionar.

La peregrinación que lo dice todo

Cada quince días, Begoña Gómez tendrá que presentarse en Plaza de Castilla. El dispositivo policial, el acceso por el garaje, las cámaras esperando. Una imagen que se repetirá con la regularidad de un telediario hasta que la Audiencia Provincial decida qué hace con el caso.

Sánchez prometió ser el mejor presidente de la historia de España. Lo que tiene es a su esposa fichando ante un juez cada quince días, sin pasaporte, con 24 años de prisión solicitados por las acusaciones, mientras él intenta convencer a sus socios europeos de que España es un modelo de estado de derecho y a sus socios parlamentarios de que la legislatura tiene recorrido suficiente para seguir.

La factura del caso Begoña se está pagando. Y tiene recargo por demora.