El juez empluma a Begoña y la sienta ante un jurado popular por «prevalerse de su relación» con Sánchez para perpetrar cuatro delitos

Es irrebatibel: Sin el, con él y para él, nada hubiera sido posible.

Hay un hilo conductor que conecta todos los escándalos que rodean al Gobierno Sánchez y que el debate político español raramente formula con la claridad que merece.

El hermano del presidente que cobra 700.000 euros de la Junta de Extremadura sin trabajo conocido. José Luis Ábalos en el banquillo del Tribunal Supremo por el caso mascarillas.

Santos Cerdán como figura central de la trama de las cloacas. Zapatero acumulando seis delitos investigados en la Audiencia Nacional con joyas sin papeles en la caja fuerte. Y ahora Begoña Gómez enviada a juicio oral ante un jurado popular por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.

El denominador común de todos esos casos no es la casualidad ni la persecución judicial de la derecha. Es Pedro Sánchez.

Sin Sánchez en La Moncloa, el hermano músico no habría cobrado esos contratos. Sin Sánchez, Ábalos no habría tenido acceso a los recursos que el sumario documenta. Sin Sánchez, Cerdán no habría tenido ni la estructura ni el presupuesto para montar la cloaca de Ferraz. Sin Sánchez, Zapatero habría sido un expresidente en retiro dorado sin capacidad de influir en rescates de aerolíneas venezolanas. Y sin Sánchez, Begoña Gómez habría sido exactamente lo que era antes de 2018: una profesional del mundo empresarial sin ninguna capacidad para firmar cartas que abrieran puertas en organismos públicos y obtuvieran contratos millonarios.

El juez Juan Carlos Peinado lo dice en su auto de 84 páginas con la precisión del lenguaje judicial: Gómez se habría «prevalido de su relación» con el presidente para llevar a cabo los hechos que ahora van a juicio. Es una fórmula técnica que en lenguaje ordinario significa algo muy sencillo: lo hizo porque podía hacerlo, y podía hacerlo porque estaba casada con el presidente.

Lo que el auto describe

El juez envía a Begoña Gómez ante un jurado popular con cuatro piezas. La primera es el tráfico de influencias: habría utilizado su relación con Sánchez para abrir puertas institucionales y empresariales que de otra forma habrían permanecido cerradas. La segunda es la corrupción en los negocios: el foco está en los vínculos con Juan Carlos Barrabés y en las cartas de recomendación que ella firmó en favor del empresario para contratos públicos. La Intervención General del Estado ha detectado irregularidades en dos contratos adjudicados a Barrabés por un total de 12 millones de euros. La tercera es la malversación: su asesora Cristina Álvarez, funcionaria de La Moncloa, habría puesto su trabajo y recursos públicos al servicio de gestiones privadas de Gómez. La cuarta es la apropiación indebida: uso presuntamente irregular de recursos obtenidos en un contexto institucional, incluyendo el software desarrollado en la cátedra de la Universidad Complutense.

La cátedra de Transformación Social Competitiva que Begoña Gómez codirigió en la UCM es el nudo central de buena parte de la instrucción. Una cátedra que existió gracias a quién era ella, que atrajo recursos y contratos vinculados a quién era ella, y que aparece como el espacio donde se entretejieron las relaciones con Barrabés que luego derivaron en cartas de recomendación y contratos públicos. Sin el apellido Sánchez, esa cátedra no habría existido en los términos en que existió.

El patrón que se repite en cada escándalo

Lo que hace especialmente relevante el caso Begoña en el contexto político actual es que reproduce con exactitud el patrón de todos los demás escándalos que rodean al presidente.

El hermano de Sánchez, David, director de una banda de música en Extremadura con un salario que multiplica el de sus compañeros de trabajo, tiene ese puesto porque es el hermano del presidente. No porque su talento musical sea extraordinariamente superior al de los demás directores de banda de España. El acceso privilegiado, la puerta abierta, el trato diferencial: todo deriva del mismo origen.

Ábalos acumuló los recursos y los contactos que el sumario del caso mascarillas documenta durante su etapa como ministro en el Gobierno de Sánchez. Fuera de ese ministerio, habría sido un político valenciano de segunda fila sin capacidad para generar el tipo de negocios que los investigadores han ido desentrañando.

Zapatero existe como actor económico relevante desde que Sánchez llegó al poder y el expresidente recuperó influencia en el partido y en el Gobierno. Sus contactos venezolanos, sus consultorías millonarias, su capacidad para influir en decisiones sobre Plus Ultra: todo eso tiene fecha de inicio que coincide con la llegada de Sánchez a La Moncloa.

Y Begoña Gómez firmaba cartas de recomendación para contratos públicos que se ganaban con esas cartas de recomendación. Sin la firma, sin el apellido, sin la dirección de La Moncloa en el membrete, esas cartas habrían sido papel mojado. Con ese apellido y esa dirección, abrían puertas en organismos que sabían perfectamente quién las firmaba y qué significaba tenerlas en contra.

Peinado y la jubilación que no ha frenado el auto

El juez Peinado se aproxima a su jubilación y ha dejado el caso perfectamente instruido para el siguiente paso. Sus críticos lo describen como un juez rígido que ha rechazado diligencias de la defensa y ha avanzado con una determinación que interpretaban como exceso. Sus defensores señalan que la Audiencia Provincial de Madrid ha respaldado sus criterios en cada recurso presentado por la defensa durante la instrucción, lo que significa que el auto no es la opinión de un juez solitario sino una posición avalada por el tribunal superior que ha supervisado el proceso.

Ese respaldo de la Audiencia Provincial es el elemento que el Gobierno encuentra más difícil de gestionar en su narrativa de persecución judicial. La tesis del juez obsesionado se sostiene difícilmente cuando sus decisiones han superado el filtro del tribunal superior en cada ocasión en que la defensa las ha recurrido.

La defensa tiene aún la opción de impugnar la apertura del juicio oral ante la Audiencia. Puede ocurrir que alguna de las piezas sea archivada o que las acusaciones sean reducidas. Pero el juicio oral, en alguna forma, se celebrará. Y con él, semanas de declaraciones, documentos y testimonios que reactivarán cada detalle de la instrucción en los medios.

Lo que un jurado verá

La decisión de que sea un jurado popular quien juzgue a Begoña Gómez tiene una dimensión política que va más allá de la técnica procesal. Un jurado es ciudadanos elegidos al azar que evaluarán los hechos sin la formación jurídica que tiene un magistrado profesional pero con el sentido común que tiene cualquier persona que observa la secuencia completa.

Esos ciudadanos verán a una mujer que firmaba cartas de recomendación para contratos públicos en favor de un empresario íntimo suyo. Que codirigía una cátedra universitaria cuya existencia dependía de quién era su marido. Que tenía una asesora pagada con dinero público que gestionaba también asuntos de su vida privada y profesional. Y que todo eso ocurría mientras su marido era el presidente del Gobierno de España.

El Gobierno puede presentar todo eso como persecución política. Ante doce ciudadanos elegidos al azar, esa narrativa tiene un recorrido considerablemente más corto que ante el público habitual de los telediarios de la Brunete Pedrete.

El presidente que lo hace posible todo

Sánchez ha construido su imagen política sobre la narrativa de la víctima perseguida. La realidad que el sumario del caso Begoña, el sumario de las cloacas, el caso Zapatero, el caso Ábalos y el caso del hermano músico van construyendo página a página es la de un presidente que ha convertido el poder en un ecosistema donde quienes le rodean tienen acceso a recursos, contratos e influencias que sin él no existirían.

No es un fenómeno nuevo en la política española. Pero raramente ha sido tan comprehensivo, tan documentado y tan simultáneo. Que todos esos casos estén abiertos al mismo tiempo, con sumarios que avanzan en paralelo y que apuntan sistemáticamente al mismo centro, no es el resultado de una conspiración judicial.

Es el resultado de ocho años de un Gobierno que ha funcionado exactamente como los documentos describen.

Sin Sánchez, nada de esto hubiera sido posible. El juez Peinado lo ha escrito en 84 páginas. El jurado lo leerá en los periódicos durante semanas.

Y los ciudadanos ya lo saben.

El Debate: análisis del auto emitido por Peinado respecto a la apertura del juicio oral contra Begoña Gómez.